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Kal Ka Rashifal 18 May 2026: 18 मई को कुछ राशियों के लिए बन रहे सफलता और धन लाभ के योग,जानिए किस राशि को मिलेगी खुशखबरी और किसे रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal 18 May 2026: 18 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें, रिश्तों में सुधार और करियर में आगे बढ़ने के संकेत लेकर आया है. कुछ लोगों को आज नई शुरुआत का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ को अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. ग्रह-नक्षत्रों की चाल बता रही है कि आज रिश्ते और आत्मविश्वास कई राशियों के लिए अहम भूमिका निभाएंगे. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 17, 2026 11:13:30 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आप दूसरों की बातों और सुझावों को पहले से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे. यही सोच आपको नए अवसरों की तरफ ले जा सकती है. हालांकि छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, इसलिए खुद का ध्यान रखें. बातचीत और समझदारी आपके सबसे बड़े हथियार साबित होंगे. अपनी इच्छाओं और विचारों को खुलकर रखने में संकोच न करें.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज आपकी दयालुता और अच्छा व्यवहार आपको लोगों के करीब लाएगा. किसी पुराने उपकार का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है. लगातार काम और जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा मनोरंजन और आराम आपके लिए जरूरी रहेगा. दोस्तों और करीबी लोगों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज का दिन आपके लिए उत्साह और नए अवसर लेकर आ सकता है. दोस्तों और संपर्कों का पूरा सहयोग मिलेगा. अगर किसी नए काम या बिजनेस की शुरुआत का विचार चल रहा है तो समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आप रिश्तों को बेहतर बनाने और पुराने मतभेद खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ आपका व्यवहार पहले से ज्यादा सकारात्मक रहेगा. साथ ही यह समय अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान देने का भी है. आपकी सकारात्मक ऊर्जा आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपकी बातचीत और समझदारी लोगों को काफी प्रभावित कर सकती है. आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सामने रख पाएंगे. मीटिंग, बातचीत और सामाजिक गतिविधियों में सफलता मिल सकती है. दोस्तों और परिचितों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवरकॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचा सकता है. कामकाज और पढ़ाई से जुड़े मामलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. अगर आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज नए लोगों से बातचीत और नए अनुभव मिलने की संभावना है. घर और परिवार से जुड़े कामों पर भी आपका ध्यान रहेगा. ऊर्जा और उत्साह के साथ आप अपने काम पूरे करेंगे. ग्रहों की स्थिति आपके लिए सीखने और खुद को बेहतर बनाने के मौके लेकर आ रही है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आपकी समझदारी और शांत स्वभाव कई परेशानियों से बचा सकता है. यह समय अपनी गलत आदतों को सुधारने और जीवनशैली पर ध्यान देने का है. निजी मामलों में सोच-समझकर फैसला लें. लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुन सकते हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज कुछ लोगों की असली सोच और इरादे आपके सामने आ सकते हैं. इससे आप अपने रिश्तों और व्यवहार को लेकर नए फैसले ले सकते हैं. हालांकि सामाजिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण लग सकता है. गुस्से और जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज किसी खास व्यक्ति के साथ रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं. नई मुलाकातें और नए अवसर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे. दिन कई मायनों में सकारात्मक रहने वाला है.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आपका अच्छा मूड किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को हल्का बना सकता है. हालांकि फिलहाल किसी बड़े या गंभीर काम की शुरुआत करने से बचें. ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन शरीर को आराम देना भी जरूरी है. आप अपने काम तेजी से पूरा करने की कोशिश करेंगे.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपकी सकारात्मक सोच और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. खर्च और बजट को लेकर लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. रिश्तों में जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने से बचें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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