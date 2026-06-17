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Kal Ka Rashifal 18 June 2026: गुरुवार का दिन किसके लिए रहेगा शानदार और किसे मिलेगी चुनौती? करियर, धन, प्रेम और सेहत के मामले में क्या कहते हैं सितारे, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 18 June 2026: ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल हर दिन हमारे जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालती है. 18 जून 2026, गुरुवार का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आत्मविश्वास और सफलता के संकेत लेकर आया है, वहीं कुछ राशियों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. आज कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 17, 2026 1:11:44 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज छोटी-छोटी बातों में उलझने से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें. आत्मविश्वास और साहस के बल पर आप कठिन कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं. ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को थोड़ा आराम भी दें. अपने विचारों को सही दिशा देने पर सफलता मिलने के संकेत हैं.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज परिस्थितियां आपके पक्ष में नजर आएंगी और कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं. हालांकि किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें. अपनी भावनाओं और सोच को संतुलित रखें. दिनभर सकारात्मक माहौल रहेगा, लेकिन हर कदम सोच-समझकर उठाना बेहतर रहेगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज प्रेम और रिश्तों के मामले में अच्छा समय रहेगा. आपका आकर्षण लोगों को प्रभावित करेगा और नए अवसर भी मिल सकते हैं. अपने विचार दूसरों के साथ साझा करें, इससे लाभ होगा. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का दिन है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम शुरू करना फायदेमंद रहेगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. किसी पुराने विवाद या गलतफहमी को बातचीत के जरिए दूर करने का मौका मिल सकता है. आपका उत्साह आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा. दिन शुभ संकेत लेकर आया है.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसलिए हर काम सावधानी से करें. अकेलेपन या नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. जिम्मेदारियों को धैर्य के साथ निभाएं. अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहने से सम्मान मिलेगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

अपने मन की आवाज सुनें और फैसलों में उस पर भरोसा करें. आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामों में प्रगति देखने को मिलेगी. मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने से सफलता के अच्छे अवसर बनेंगे.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज का दिन नए अवसर और उपलब्धियां लेकर आ सकता है. पेशेवर जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और किसी भी फैसले में आत्मविश्वास दिखाएं. सफलता के संकेत मजबूत हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज का दिन खुशियों और नए अनुभवों से भरा रहेगा. मित्रों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. यात्रा की योजना भी बन सकती है. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगी.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

कामकाज में आपकी उत्पादकता अच्छी रहेगी, लेकिन किसी योजना को सार्वजनिक करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर लें. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से बचें. दोस्तों और सहयोगियों का साथ मिलेगा, जिससे कई काम आसान हो सकते हैं.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. नए विचारों और रचनात्मक सोच के जरिए आप अपने कामों को बेहतर बना पाएंगे. मेहनत का परिणाम जल्द मिलने की संभावना है. सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेगी.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज खुद को थोड़ा आराम देने की जरूरत है. जल्दबाजी से बचें और हर काम सोच-समझकर करें. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. धैर्य बनाए रखें, धीरे-धीरे आपके लिए नए अवसर खुलेंगे.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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