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Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: किस राशि पर होगी किस्मत मेहरबान, किसे रहना होगा सतर्क?

Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: ज्योतिष शास्त्र ग्रहों और नक्षत्रों की चाल और व्यक्ति की जन्म तिथि के आधार पर भविष्य का आकलन करता है. इससे व्यक्ति के रोजगार, व्यापार, प्रेम, विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी मिलती है. आइए ज्योतिषी चिराग दारूवाला से जानते हैं कि करियर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज का दिन कैसा रहेगा.


By: Heena Khan | Published: July 18, 2026 7:55:49 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल

आज का दिन कई तरह के अवसरों और चुनौतियों से भरा रहेगा. आज आपमें आत्मविश्वास का संचार होगा और यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा. आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा, जिसका लाभ आप अपने काम या किसी नए प्रोजेक्ट में उठा सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें. मानसिक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल

आज का दिन आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आया है. आप अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए तैयार हैं, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे. काम के दौरान अपने विचारों को सही तरीके से लागू करने का प्रयास करें. आज आप अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आपके सहकर्मियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल

गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं से भरा रहेगा. आपकी बातचीत की शैली (कम्युनिकेशन स्किल्स) विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगी, जिसका लाभ आपको बातचीत में मिलेगा. आपको दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. दिन भर की भागदौड़ के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं, इसलिए कुछ समय मौज-मस्ती और मनोरंजन में बिताएं. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि अधिक खर्च होने की संभावना है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, खासकर परिवार के साथ बिताया गया समय आपको खुशी देगा. आज आपके कार्यों और बातचीत में आपकी संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई दिखाई देगी. यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आज आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलने की संभावना है.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल

आज का दिन कई तरह के अवसरों और चुनौतियों से भरा रहेगा. आप अपने आत्मविश्वास और ऊर्जा के बल पर किसी भी स्थिति का सामना कर सकेंगे. काम के क्षेत्र में सकारात्मक संभावनाएं हैं, लेकिन अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा करते समय विनम्रता बनाए रखें. आप अपने पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर अच्छी बातचीत कर पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में नयापन आएगा.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल

आज आपके लिए ज़रूरी फ़ैसले लेने का समय है. भावनात्मक और मानसिक संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है. खुद पर भरोसा रखें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें, क्योंकि यह आपको सही रास्ते पर ले जाएगी. काम की जगह पर सावधान रहना ज़रूरी है क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. सेहत के नज़रिए से आज थोड़ी सावधानी बरतें. अपने खान-पान का ध्यान रखें और किसी भी तरह की अनियमितता से बचें.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल

आज का दिन आपके लिए अपनी सेहत और मानसिक शांति को महत्व देने का है. आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझेंगे और दूसरे लोगों के साथ बेहतर ढंग से बातचीत कर पाएंगे. आपके विचार स्पष्ट और शांत होंगे, जिससे आपको किसी भी स्थिति को सुलझाने में मदद मिलेगी. प्रोफेशनल ज़िंदगी में आपके विचारों को पहचान मिलेगी और आपको किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल

आज आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे. आपका उत्साह भरा जोश दूसरों को भी प्रेरित करेगा. काम में निराशा की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं. आध्यात्मिकता की ओर झुकाव आपको सुकून देगा. ध्यान या योग के साथ कुछ समय बिताना आपकी मानसिक सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल

आज का दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा. आप उन कामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे जिन्हें आपने लंबे समय से टाल रखा था. आज आपकी सोच सकारात्मकता और नए विचारों से भरी होगी, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी. आपकी सोशल लाइफ़ में भी नए मौके आ सकते हैं. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से आप खुश रहेंगे और आपके रिश्ते मज़बूत होंगे.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल

आज का दिन नई संभावनाओं से भरा होगा. आपको अपने करियर में कुछ ज़रूरी मौके मिल सकते हैं. अपनी कड़ी मेहनत का फल पाकर आप खुश होंगे. सोशल लाइफ़ में भी आपके संपर्क बढ़ेंगे और नए दोस्त बनने की संभावना है. आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. थोड़ा आराम करने से मानसिक तनाव कम करने में मदद मिलेगी.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल

आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का दिन है. आपको अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. आपकी रचनात्मकता और नई सोच की तारीफ़ होगी. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. कोई भी ज़रूरी फ़ैसला लेने से पहले अपनी समझ और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें. सेहत के मामले में, मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं पर ध्यान दें.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल

आज का दिन आपके लिए भावनाओं और संवेदनाओं से भरा रहेगा. आप अपने भीतर गहराई से सोचने की क्षमता महसूस करेंगे, जिससे आपको अपने और दूसरों के बीच के भावनात्मक जुड़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी. अपने सपनों और इच्छाओं पर ध्यान दें, क्योंकि आज आपको कुछ नए और प्रेरणादायक विचार मिल सकते हैं. किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट या शौक पर काम करने से आपको बहुत संतुष्टि मिल सकती है.

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Disclaimer - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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