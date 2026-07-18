Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: किस राशि पर होगी किस्मत मेहरबान, किसे रहना होगा सतर्क?

आज का मिथुन राशिफल

गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं से भरा रहेगा. आपकी बातचीत की शैली (कम्युनिकेशन स्किल्स) विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगी, जिसका लाभ आपको बातचीत में मिलेगा. आपको दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. दिन भर की भागदौड़ के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं, इसलिए कुछ समय मौज-मस्ती और मनोरंजन में बिताएं. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि अधिक खर्च होने की संभावना है.