Kal ka Rashifal 18 February 2026: मिथुन, कर्क और कुंभ राशि के लिए 18 फरवरी का दिन होगा मंगलकारी, कौन होंगे परेशान; यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Horoscope Today | Kumbh Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal Wednesday 18 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (18 फरवरी, 2026) फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है. यह तिथित शाम 4 बजकर 54 मिनट तक रहेगी. वहीं शतभिषा नक्षत्र 9 बजकर 5 मिनट तक रहेगा. यहां पर ध्यान रखें कि बुधवार को शिव योग भी रहेगा.बुधवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 57 मिनट पर जबकि सूर्यास्त 6 बजकर 13 मिनट पर होगा. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे. कोई अच्छा और शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखें. बुधवार को राहुकाल 12 बजकर 35 मिनट से लेकर 02 बजे तक रहेगा. यह दिन वित्तीय कार्यों के लिए उत्तम माना जा रहा है. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.