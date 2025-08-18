  • Home>
  Aaj Ka Rashifal 18 अगस्त का दिन लाया है कई राशियों के लिए "गुड लक", घर में होगी धन की बरसात, यहां पढ़े मेष से मीन का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 अगस्त का दिन लाया है कई राशियों के लिए “गुड लक”, घर में होगी धन की बरसात, यहां पढ़े मेष से मीन का आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: आज 18 अगस्त 2025 सोमवार का दिन है और आज के दिन कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं, जिनका असर सभी 12 राशियों  (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पढ़ने वाला हैं, ऐसे में अगर आप आज का राशिफल (Today Horoscope), तो यहां पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आज आपके साथ क्या-क्या होने की संभावना है, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है या फिर आपके व्यापार में कोई बड़ प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है।

By: chhaya sharma Last Updated: August 18, 2025 00:23:07 IST
1/13

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों आज आप अपने अच्छे विचारों से लोगों को प्रभावित करेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में कुछ नये बदलाव आ सकते है, जो आपको फायदा दिलाने वाले होंगे। आज अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी मित्र की सलाह भविष्य के लिए मददगार साबित हो सकती है। आज पूरे मन से कि गई मेहनत और लग्न से काम जल्द पूरे हो जायेंगे। सोशल मिडिया पर नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। करोबार में आ रही आपकी सभी परेशानियां जल्द दूर होगी।

2/13

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि वालों आज आपको बिजनेस में लाभ होगा,आपको कोई नया इंवेस्टर भी मिल सकता है। आज बच्चे अपनी माता के साथ मिलकर घर का काम करायेंगे। शाम को जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बितायेंगे ,इससे आपके रिश्तों में मजबूती आयेगी। परिवार के सहयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त होने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में सिनियरस का सहयोग प्राप्त होगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा,माता बच्चो की पसंद का खाना बनायेंगी । महिलाए अपनी आखों का खास ख्याल रखें, इससे संबंधित परेशानी हो सकती है।

3/13

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों आज नौकरीपेशा वाले लोगो को व्रक लोड कम रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज अच्छी सफलता मिलेगी ,साथ ही अपने गुरु से कुछ नया को भी मिल सकता है। छोटे उद्योग वाले लोगो को उमिद से ज्यादा फायदा होगा। बेरोजगार को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको पूराने अनुभवों सेलाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। आय में बढोतरी के योग भी नजर आ रहे है। सेहत पहले से बेहतर होगी, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरते।

4/13

कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope

कर्क राशि वालों आज उच्च अधिकारी से संपर्क अच्छा होने से जिम्मेदारियां बढ़ सकती है । मन स्थिर न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों के साथ हिल स्टेशन पर जाने का मन बनायेंगें। जिवनसाथी के साथ किसी विष्य पर सलाह मशवरा लें सकते है। करोबार में पिता का सहयोग मिलेगा। संतान आपकी बातों से प्रभावित होगी। आज प्रेम-संबंध से जुड़े मतभेद हो सकते हैं लेकिन जल्द ही सब ठिक हो जायेगा। आपको सभी कामों में सफलता हासिल होगी।

5/13

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों आज हो सके तो, घर के बड़ो की राय लेकर ही किसी काम की शुरूआत करें, सफलता मिलेगी। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आप लोगों को जरूरत के अनुसार ही सलाह दें, इसी में भलाई है। परिवार के साथ मिलकर धार्मिक कार्यों में सहयोग देंगें तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आज जीवनसाथी के बीच थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन शाम तक सब अच्छा हो जाएगा। माता – पिता की सेहत का ख्याल रखें, उन्हे समय से दवाईया खिलायें।

6/13

कन्या राशि (Virgo) Today Virgo Horoscope

कन्या राशि वालों आज आपका सकरात्मक दृष्टिकोण रहेगा। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे, प्रमोशन के भी योग बन रहे है। आज आपके विचारों को महत्व दिया जायेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी बातों से सहमत होंगे। सेहतमंद रहने से उर्जावान महसूस करेंगे। इस राशि के नौकरीपेशा वालों को किसी नये प्रोजेक्ट पर काम करने को मिलेगा। सहयोगियों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता का आशिर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके सभी काम सफल होंगे। बच्चो का समय दादा दादी के साथ बितेगा।

7/13

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, नही तो वह कार्य आपको दोबारा करना पढ़ सकता है। धैर्य और सयंम से काम लें। आज मिडिया से जुडें लोगो की भागदौड़ थोड़ी ज्यादा हो सकती है। मामूली गलतियों को नजरअंदाज न करें, वाहन चलाते समय सावधानी बरते। अगर आप कला के क्षेत्र से जुडें है तो आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सच्चे मन से की गई कोशिशों में सफलता जरूर मिलेगी।

8/13

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को तरकक्कि के नए रास्ते मिल सकते हैं। मिड्कल स्टोर के व्यापार वालो को लाभ हो सकता है । आज बोरोजगारो को कई सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों को विशेष सफलता मिल सकती है। शाम को परिवार के साथ सुखद समय बितायेंगें। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। आज आपसी विश्वास और सहजता के सहारे संबंधों में मजबूती आ सकती है। व्यपार में सब अच्छा चलता रहेगा।

9/13

धनु राशि (Sagittarius) Today Sagittarius Horoscope

धनु राशि वालों आज अनुभवी लोगों की राय आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगी। कार्यक्षेत्र मे आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक सुख-समृद्धि बनी रहेगी। आज जीवनसाथी से ख़ुशी और संतोष प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा। आज सामाजिक छवि बेहतर होगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगें। मेहनत के बल पर अपने लिए नाम और शोहरत हासिल करने में सफल होंगे । करोबार में बरकत होगी। बहार का खाने से बचें , पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड सकता है।

10/13

मकर राशि (Capricorn) Today Capricorn Horoscope

मकर राशि वालों आज आपका दिन सामान्य रहेगा। कपड़ो के व्यापार में लाभ होग । पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। करियर को लेकर उतार-चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती है। आज अधिकारी वर्ग से थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी कार्य में मन नहीं लग सकता है। आज सहयोगियों से सहयोग में कमी आ सकती है। महत्वपूर्ण पेपर को संभालकर रखें। महिलाए आज शॉपिंग पर जा सकती है, वहा उनका खर्चा थोडा अधिक हो सकता है। बच्चो की सेहत का ख्याल रखें, उन्हे ठंडा खाने से रोके ।

11/13

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों आज जीवन में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। उच्च अधिकारी से अच्छे रिश्ते बनाये रखने का प्रयास बेहतर फलदायक होगा। आज किसी रूके हुए काम को पूरा करने में मित्र से सहयोग मिलेगा। करियर में तरक्की के योग बन रहे है। आज ऑफिस में किसी कलिग की मदद से काम जल्द पूरा हो जायेगा। आज प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। करोबार से संबधित यात्रा करनी पड़ सकती है, इससे आपको आधिक लाभ भी होगा। स्वास्थ अच्छा रहेगा।

12/13

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों आज धन की स्थिति मजबूत हो सकती है, साथ ही रूका हुआ पैसा वापस आयेगा। आज कार्यक्षेत्र में सिनियर के विचारों पर अमल करने से लाभ हो सकता है। नवयुवा जो रोजगार की तलाश कर रहे उन्हे आज अच्छे मौके मिल सकते हैं। स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा । जिस भी काम को पूरे मन से करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर कोई नया व्यपार शुरू करना चाहते है तो दिन शुभ है। जीवनसाथी से सहयोग मिल सकता है । जीवन में लाभ के मौके मिलते रहेंगे।

13/13

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

