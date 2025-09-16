Aaj ka rashifal 17 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगी करियर में सफलता, पढ़े पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा अपना आज का राशिफल

मिथुन

मिथुन राशि के लोग ऑफिशियल कामकाज के साथ घरेलू कार्यों को लेकर परेशान हो सकते हैं. काम की अधिकता होने के कारण इसे दूसरे लोगों को सौंपने या जिम्मेदारी बांटने का विचार बना सकते हैं. व्यापारी वर्ग को सरकारी कार्यों में ढिलाई दिखाना महंगा पड़ सकता है, इसलिए कार्यों को करने के लिए ड्यू डेट का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह पढ़ाई को कम समय दे सकेंगे. परिवार में यदि कोई आयोजन है, तो सब साथ मिलकर कार्य करेंगे. सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बस खानपान सही समय पर करना है और बहुत अधिक देर तक खाली पेट नहीं रहना है.