Aaj ka rashifal 17 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगी करियर में सफलता, पढ़े पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा अपना आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 17 September 2025 : 17 सितंबर का दिन ग्रहीय और धार्मिक दृष्टि से बहुत खास है. आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र, परिघ योग है. इन्दिरा एकादशी और विश्वकर्मा पूजा है. ग्रहों की चाल को देखते हुए करियर के साथ अन्य पहलुओं के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन? यह जानना आपके लिए जरूरी है. जिससे आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें. जाने सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल-
मेष
ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मेष राशि के लोगों को ऑफिशियल कार्यों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी गलती बड़ा नुकसान कराने के फिराक में है. कारोबार में आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, इसलिए पहले से अलर्ट रहे. विवाह योग्य युवक या युवती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. शारीरिक पीड़ा बढ़ने की आशंका है. हाथ पैर में दर्द के साथ सिर दर्द से भी परेशान हो सकते हैं.
वृष
इस राशि के लोग काम में परफेक्शन के लिए अन्य जगह से ज्ञान लेने का प्रयास कर सकते हैं. पैसों का उपयोग सही तरीके से न होने पर व्यापारी वर्ग के महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं. युवा वर्ग की नई लोगों से मुलाकात की संभावना है. आने वाले समय में कैसी स्थिति होगी आप कैसे मैनेज करेंगे इन सब बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं. जीवनसाथी की हाथ समेटकर चलने की सलाह दें क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। खानपान के मामले में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि चिकनाई युक्त पदार्थ सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.
मिथुन
मिथुन राशि के लोग ऑफिशियल कामकाज के साथ घरेलू कार्यों को लेकर परेशान हो सकते हैं. काम की अधिकता होने के कारण इसे दूसरे लोगों को सौंपने या जिम्मेदारी बांटने का विचार बना सकते हैं. व्यापारी वर्ग को सरकारी कार्यों में ढिलाई दिखाना महंगा पड़ सकता है, इसलिए कार्यों को करने के लिए ड्यू डेट का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह पढ़ाई को कम समय दे सकेंगे. परिवार में यदि कोई आयोजन है, तो सब साथ मिलकर कार्य करेंगे. सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बस खानपान सही समय पर करना है और बहुत अधिक देर तक खाली पेट नहीं रहना है.
कर्क
इस राशि के लोगों को कुछ अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ सकती है, कार्यस्थल पर ही आर्थिक सहयोग की बात कर सकते हैं. व्यापारी वर्ग को नए काम के ऑर्डर मिलने की संभावना है .फिटनेस मेंटेन करने के लिए युवा वर्ग जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसका असर आज से दिखना शुरू हो सकता है . पारिवारिक मतभेद को बढ़ने से देने रोकना है, क्योंकि इसे रोकने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं. सेहत में करियर की चिंता को लेकर स्ट्रेस ले सकते हैं, चिंता करने से कुछ नहीं होगा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे.
सिंह
सिंह राशि के लोगों के रुके हुए कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. व्यापारी वर्ग को कर्ज मुक्ति से राहत मिलने की संभावना है, इस ओर तेजी से अपने प्रयास बढ़ाएं. युवा वर्ग अन्य जगहों से ध्यान हटाते हुए पढ़ाई पर ध्यान लगाने का प्रयास करें. दंपत्ति आपसी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें, अपने झगड़े में बाहरी व्यक्ति को शामिल न करें. सेहत में आंख और सिर दर्द होने की समस्या हो सकती है.
कन्या
इस राशि के लोगों को ऑफिस में सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा, यदि हाफ डे लेने का मूड है तो सहकर्मी पूरी हेल्प करेंगे. कारोबार से जुड़े सभी दस्तावेज संभाल कर और पूरे रखें, अचानक से इनकी जरूरत पड़ सकती है. लव पार्टनर से मिलने की योजना बन सकती है. बड़े खर्चे चिंता में डाल सकते हैं, जिस कारण उधार लेने का भी मूड बन सकता है. आहार पर कंट्रोल करना है, पसंदीदा भोजन मिलने पर ओवरईटिंग कर सकते हैं.
तुला
तुला राशि के लोगों को कार्य कठिन प्रतीत हो सकते हैं, दूसरे नजरिए से स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे तो काम आसान लगेंगे. व्यापारी वर्ग की किसी क्लाइंट के साथ बहसबाजी होने की आशंका है. दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगेगा, साथ बाहर डिनर करने की प्लानिंग कर सकते हैं. माताजी किसी बात को लेकर नाराजगी की जाहिर कर सकती है. पेट के निचले हिस्से में दर्द और जलन होने की आशंका है. बॉडी डिटॉक्स करने के लिए पानी का सेवन ज्यादा करें.
वृश्चिक
इस राशि के लोगों को लेटलतीफी की आदत में सुधार लाना होगा, अन्यथा सभी लोगों के सामने आपको टोका जा सकता है. नए कर्मचारियों पर नजर रखें, क्योंकि वह पैसे और सामानों का हेर फेर कर सकते हैं. जीवनसाथी से मिली सलाह कारगर साबित हो सकती है, इसलिए अपनी समस्याओं को उनके संग साझा करने में संकोच न करें. पड़ोसियों संग व्यवहार अच्छा रखें, झगड़े से बचने के लिए छोटी-छोटी बातों को तूल देने के बजाय इग्नोर करने का प्रयास करें. क्रोध के कारण बीपी हाई हो सकता है, जिस कारण सेहत में भी गिरावट आने की आशंका है.
धनु
धनु राशि के लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है, प्रमोशन के लिए सीनियर द्वारा आपका नाम सुझाव के तौर पर दिया जा सकता है. जो लोग पैतृक व्यापार को संभालते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके भाग्य के रास्ते खुलेंगे, इसलिए किसी भी कार्य पर जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेकर ही जाएं. सूर्य नमस्कार करके याद करना शुरू करेंगे तो जल्दी याद होगा. सेहत आज के दिन अच्छी रहेगी.
मकर
इस राशि के लोग कार्यस्थल पर सहयोगात्मक व्यवहार को अपनाते हुए यानी कि अपने काम के साथ दूसरों की भी मदद करेंगे. व्यापारी वर्ग निवेश से जुड़े कार्य सलाह लेने के बाद ही करें. युवा वर्ग गुरु और बड़े भाई के मार्गदर्शन से करियर से जुड़े कुछ जरूरी निर्णय लेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियां के प्रति लापरवाही बिलकुल भी नहीं दिखानी है. घर पर यदि किसी की भी सेहत नरम है, तो उनका खास ध्यान रखें.
कुंभ
कुंभ राशि के लोग अपने ऑफिशियल कार्यों को लेकर सजग बने रहें, जो आपकी उन्नति में सहायक होगा. हार्डवेयर या जो लोग जिम से जुड़े सामान बेचने खरीदने का काम करते हैं, उनके लिए दिन शुभ है. युवा वर्ग ग्रहों की चाल को अपने अनुकूल बनाने के लिए आध्यात्मिक कार्यों का सहारा लेंगे, आज के दिन बढ़ चढ़कर पूजा पाठ करेंगे. जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएंगे. बहुत अधिक खट्टा और मीठा खाने से परहेज करना है, सेहत के लिए दोनों ही नुकसानदायक है
मीन
इस राशि के लोग अपने कार्यप्रणाली और कार्यक्षमता को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. व्यापारी वर्ग समय का खास ध्यान रखें, यदि ग्राहक को कार्य पूरा करके देने के लिए कोई निश्चित समय दिया है, तो वादे पर खराब उतारने का प्रयास करें. युवा वर्ग को प्रभावशाली और ज्ञानी लोगों की संगत में रहने की कोशिश करनी है. घर में रिश्तेदारों का आगमन होने से काम तो बढ़ेगा लेकिन माहौल में हंसी के चार चांद लग जाएंगे. सेहत में सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होने की आशंका है, हो सकता है इसकी वजह से बुखार भी महसूस हो.