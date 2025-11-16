Kal Ka Rashifal 17 November 2025 इन राशि वालों की नए लोगों से हो सकती है मुलाकात, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल

तुला

तुला- प्रोफेशनल तरीके से काम करना है और कार्यस्थल पर सिर्फ ऑफिशियल कार्यों को ही प्राथमिकता देनी है. आज शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक ऊर्जा का ह्रास हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें और क्रोध आने पर शांत रहें. छोटी छोटी बातों को तूल न दें, वरना बात का बतंगड़ हो जाएगा. युवा वर्ग नींद पूरी ले और खानपान का ध्यान रखें. गलत संगति से खुद को दूर रखें. कई बार ऐसा होता है कि जो अति निकट होता है उसी पर सारा गुस्सा निकल जाता है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है. चलते समय ध्यान से चलें, गिरने से चोट-चपेट लग सकती है. यात्रा करने से पहले वाहन को अच्छे से देख लें कि वह फिट है कि नहीं उसके बाद उसका प्रयोग करें.