  • Kal Ka Rashifal 17 November 2025 इन राशि वालों की नए लोगों से हो सकती है मुलाकात, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 17 November 2025 इन राशि वालों की नए लोगों से हो सकती है मुलाकात, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 17 November 2025: आने वाला कल कैसा होगा इसकी चिंता तो सभी को रहती है. यह आपके लिए शानदार, सामान्य और मिलाजुला भी हो सकता है. यह सब कुछ ग्रहीय स्थिति और उससे संबंधित राशि के आधार पर तय किया जाता है. दैनिक राशिफल में मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के दिन भर से जुड़ी अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में बताने के साथ उससे संबंधित सलाह भी दी जाती है. जिसका पता यदि समय रहते चल जाए तो आप योजनाबद्ध तरीके से काम करके उस अवसर को भी स्वर्णिम अवसर में बदलने का प्रयास करते हैं . कैसा बीतेगा आपका आज का दिन जानने के लिए पढ़े दैनिक राशिफल-


By: Shivi Bajpai | Published: November 16, 2025 12:19:37 PM IST

Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष

मेष- आज दिन भर व्यस्तता और थकान रहेगी. जो लोग होटल रेस्टोरेंट आदि चलाते हैं, उन्हें अच्छे खाने के साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है. युवाओं के कॉफिडेंस को मन का अज्ञात भय डरा सकता है. पॉजिटिव सोच के साथ दिन गुजारना होगा. जीवन में संतुलन रखना आपके लिए सफलता का सूत्र है. खुशी में ज्यादा खुश न हों और दुख में ज्यादा दुखी न हों. आज लिए गए निर्णय आपके भविष्य में स्वर्णिम लाभ प्रदान करेगें. विवाह से जुड़ी तैयारी करते हुए नजर आएंगे. खाली पेट रहने से गैस्ट्रिक समस्या होने की आशंका है, इसलिए हल्का-फुल्का कुछ न कुछ खाते रहे.

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष

वृष- मार्केट में लोग आपके टैलेंट का फीडबैक ले रहे हैं, इसलिए काम पर फोकस रखें. नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापारी वर्ग किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी पक्षपात न करें, इससे कार्यस्थल का माहौल खराब हो सकता है. काफी दिनों से रुके हुए काम आज बन सकते हैं. प्रेम संबंध में नजदीकी बढ़ेगी, आज आप पार्टनर से खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं. व्यस्तता के बाद भी परिवार के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे. लिवर फैटी स्टेज में जा सकता है और वजन भी बढ़ सकता है, इसलिए नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें. जिससे आप फिट रह सके.

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन

मिथुन- इस राशि के लोग आज के दिन के कोई भी काम श्रीगणपति बप्पा का ध्यान करने के बाद ही शुरु करें. ऑफिस में काम को लेकर टेंशन से बचना होगा अन्यथा काम अधूरे रह सकते हैं. दोस्ती यारी के मामले में कोई पुराना मतभेद आज हल होता दिखाई दे रहा है. परिवार के प्रति आपके जो भी दायित्व है, उसे निभाने में कुछ लापरवाह और गैर जिम्मेदार दिखाई देंगे. माता जी की सेहत का ध्यान रखें. यदि आप विवाहित है तो जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर आपको ब्लडप्रेशर की समस्या है, तो थोड़ी-थोड़ी देर में बीपी मॉनिटर करते रहे.

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क

कर्क- अपने बॉस या क्लाइंट के विजन को अपना विजन बनाते हुए कार्य करें. किसी सहयोगी की मदद से आज के दिन के टारगेट पूरा करने में सफल होंगे. आज कानूनी कार्यों को करने में सावधानी बरतें. बेवजह के जोखिम न लें, अन्यथा आर्थिक चोट लग सकती है. किसी महिला सदस्य से अनबन होने की आशंका है, स्थिति को संभालने के लिए जितना संभव हो सके आप शांत रहे. घर में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसकी सेहत का आज खास ध्यान रखें. अनावश्यक खर्चों की लिस्ट लंबी हो सकती है इसलिए हाथ समेट कर चलें. सेहत में सिर ढककर चले क्योंकि ठंडी हवा लगने से सिर दर्द की समस्या हो सकती है.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह

सिंह- बॉस की बातों को ध्यान में रखें और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें. आज लगन से काम करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन लेबल कुछ कम रहेगा, जिसे लेकर कारण मन थोड़ा परेशान रहेगा. दूसरों में दोष निकालने के बजाए स्वयं के गुणों का विस्तार करने पर ध्यान दें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा को ऑनलाइन क्लासेस लेने पर ध्यान देना चाहिए. मेंटल प्रेशर के कारण टेंशन रहेंगी और काम पर ध्यान भी कम रहेगा. हड्डियों से संबंधित समस्या होने की आशंका है जैसे मोच, चोट लगना आदि.

Virgo Weekly Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या

कन्या- काम के साथ नहीं सीख मिलेगी, जो आपको आगे बढ़ने के नए मार्ग प्रशस्त करेगी. व्यापारियों को साज सजावट से जुड़ा कोई ऑर्डर मिल सकता है. थोक व्यापारियों को छोटे सौदों को इग्नोर नहीं करना है, यानी कि रिटेल ग्राहकों पर भी ध्यान दें. युवा अपनी दिल की बात आज कहने का विचार बना सकते हैं. ग्रहों की स्थिति अपनों को करीब लाएगी, यदि कोई पुराना पारिवारिक विवाद था, तो वह खत्म होगा. जो लोग भाई बहन से दूर है, वे आज उनसे संपर्क करे, उनका हाल चाल लें और यदि सम्भव हो तो उनके लिए कोई उपहार भी ले जाए. प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से मौसम के नकारात्मक प्रभाव में आ सकते हैं. इस समय ठोस और गर्म पदार्थ का सेवन करें.

libra horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला

तुला- प्रोफेशनल तरीके से काम करना है और कार्यस्थल पर सिर्फ ऑफिशियल कार्यों को ही प्राथमिकता देनी है. आज शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक ऊर्जा का ह्रास हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें और क्रोध आने पर शांत रहें. छोटी छोटी बातों को तूल न दें, वरना बात का बतंगड़ हो जाएगा. युवा वर्ग नींद पूरी ले और खानपान का ध्यान रखें. गलत संगति से खुद को दूर रखें. कई बार ऐसा होता है कि जो अति निकट होता है उसी पर सारा गुस्सा निकल जाता है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है. चलते समय ध्यान से चलें, गिरने से चोट-चपेट लग सकती है. यात्रा करने से पहले वाहन को अच्छे से देख लें कि वह फिट है कि नहीं उसके बाद उसका प्रयोग करें.

What should Scorpio people donate on Utpanna Ekadashi? - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

वृश्चिक- कार्यस्थल पर छोटी-छोटी बातों को लेकर पैनिक होंगे लेकिन एक बात याद रखें क्रोध सफलता की राह में बाधा बन सकता है, इसलिए इस पर नियंत्रण रखें. अगर अपेक्षित लाभ न मिले, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना है. कारोबार में इस तरह के उतार-चढ़ाव तो आम बात है. जमीन जायदाद से जुड़ा लाभ मिलने की संभावना है. दोस्त आपके लिए हमदर्द साबित होंगे इसलिए इनसे दूरी बनाकर नहीं बल्कि मेलजोल बनाकर चले. महिलाएं को लगातार काम करने से बचना है. कब्जियत से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आहार में फाइबर का सेवन अधिक करें, इससे पेट में आराम मिलेगा.

saggitarius horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु

धनु- ग्रहों की स्थिति वर्कलोड बढ़ाने वाली चल रही है. काम के प्रेशर से खुद को ओवरलोडेड महसूस करेंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कारोबार में तनाव उत्पन्न हो सकता है. कुछ देर बच्चों के साथ बच्चा बनकर समय बिताए इससे मानसिक स्थिति में सुधार आयेगा और तनाव कम होगा. किसी भी व्यक्ति से अहंकार का टकराव न होने दें. हर परिस्थिति को प्रेम से हैंडल करें अन्यथा अपमान का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी को समय न देने के कारण दांपत्य जीवन में तनाव हो सकता है. फिजिकली रुप से फिट रहने के लिए दिनचर्या में कोई गेम जोड़ना अच्छा रहेगा.

Kal Ka Rashifal 17 November 2025 इन राशि वालों की नए लोगों से हो सकती है मुलाकात, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल - Photo Gallery
10/12

मकर

मकर -उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करनी है, आज का दिन शुभ है. कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें. जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उन्हें अच्छी गुणवत्ता का सामान प्रयोग करना है क्योंकि ग्राहक की ओर से कुछ शिकायत मिलने की आशंका है. नुकसान होने पर क्रोध में आपा न खोएं. छोटी बहनों को सम्मान और स्नेह दें. यदि आज उनका कोई खास दिन है तो उन्हें उपहार भी दे सकते हैं. विवाह योग्य कन्याओं के लिए रिश्ते आ सकते हैं. मां के स्वास्थ्य को लेकर चिन्ता हो सकती है, इसलिए उनकी सेहत को लेकर पहले से सचेत रहें. अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं होने की आशंका है.

Aquarius Weekly Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ

कुंभ- आज हो सकता है कि आपका काम बनते बनते रुक जाए, ऐसी स्थिति में आपको विवेक के साथ काम करना होगा. आपके भीतर बहुमूल्य गुण है, बस आज उन्हें प्रयोग करें. जो लोग हार्डवेयर, लोहा आदि का काम करते हैं, उनकी बिक्री में वृद्धि की संभावना है. युवा करियर पर ध्यान दें, इधर-उधर की बातें आपका ध्यान भटका सकती है. परिवार के साथ कहीं यात्रा करने की योजना है तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त है. कोई भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें, एलर्जी या रिएक्शन होने की आशंका है.

Pisces Weekly Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन

मीन- नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं, इसलिए आज जो भी कार्य करें प्रसन्नता के साथ करें. जटिल कामों को सरल तरीके से करने की प्रतिभा आपके पास है, आज आपको इसका प्रयोग करना होगा. पुराने संबंध से आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं है. हो सकता है कोई पुराना बॉस या सहकर्मी कुछ अच्छे ऑफर दें. सैन्य विभाग में जाने की तैयारी कर रहे युवा न केवल फिजिकली फिटनेस बल्कि मानसिक फिटनेस का भी ध्यान रखें, दिन में कुछ समय मेडिटेशन जरूर करें. संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उसे इंफेक्शन होने की आशंका है.स्वास्थ्य सुरक्षा की योजनाओं में निवेश कर सकते हैं.

