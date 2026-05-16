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Kal Ka Rashifal 17 May 2026: रविवार को इन राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर में बड़ी सफलता का योग, जानिए आपका दिन कैसा रहेगा

Kal Ka Rashifal 17 May 2026: रविवार 17 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीद, बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है. किसी को करियर में फायदा मिलेगा तो किसी को रिश्तों में संतुलन बनाने की जरूरत पड़ेगी. कुछ लोगों को अपनी सेहत और भावनाओं पर ध्यान देना होगा, वहीं कई राशियों के लिए यह दिन नए संपर्क और खुशखबरी लेकर आ सकता है. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 16, 2026 1:44:05 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आप कई मुश्किल हालात को आसानी से संभाल लेंगे. हालांकि जल्दबाजी या गुस्से में लिए गए फैसले परेशानी बढ़ा सकते हैं. कामकाज में आपको व्यावहारिक सोच अपनानी होगी. आज किसी भी काम को टालने के बजाय तुरंत निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा. सेहत को लेकर सतर्क रहें और चोट लगने से बचें.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज आपका अच्छा व्यवहार और खुशमिजाज अंदाज लोगों को आकर्षित करेगा. परिवार और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा. नए अवसर सामने आ सकते हैं और आप बदलावों को आसानी से स्वीकार करेंगे. किसी पुराने काम में भी सफलता मिलने के संकेत हैं. सामाजिक दायरा बढ़ सकता है.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा. दोस्तों और करीबी लोगों से मुलाकात खुशी दे सकती है. हालांकि हर बात पर तुरंत भरोसा न करें. किसी भी सूचना या सलाह को जांचने के बाद ही निर्णय लें. ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन जरूरत से ज्यादा भागदौड़ से बचें.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज बातचीत के दौरान शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. मजाक या तीखी बातें किसी को बुरा लग सकती हैं. हालांकि आपकी संवाद शैली लोगों को प्रभावित करेगी. नए लोगों से जुड़ने और अपने विचार रखने के लिए दिन अच्छा है. सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहेंगे.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आप रिश्तों और सामाजिक जीवन में अच्छा संतुलन बनाए रखेंगे. आपकी ईमानदारी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अपनी सेहत और खानपान का ध्यान रखें. जरूरत से ज्यादा उत्साह में आकर कोई गलती न करें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज घर और परिवार का माहौल अच्छा रहेगा. आपकी शांति और समझदारी से कई मामलों में सामंजस्य बना रहेगा. लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. दिन सकारात्मक रहेगा और मानसिक शांति महसूस होगी. करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज कुछ लोग आपकी सफलता या आत्मविश्वास से जल  सकते हैं. रिश्तों में जल्दबाजी से बचें और हर बात को समझदारी से लें. भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. सेहत को लेकर भी सावधानी रखें और थकान से बचें.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज का दिन नए संपर्क और अवसर लेकर आ सकता है. आपकी सोच स्पष्ट रहेगी और आप सही फैसले लेने में सफल रहेंगे. कोई नई योजना बन सकती है. खेलकूद या फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज भावनात्मक रूप से थोड़ा परेशान रह सकते हैं. जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें और खुद को आराम दें. अपने करीबी लोगों से खुलकर बात करें. किसी विवाद में पड़ने के बजाय शांत रहना आपके लिए बेहतर रहेगा. दिन संयम से बिताएं.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ा हुआ रहेगा. आप अपने विचारों को मजबूती से लोगों के सामने रख पाएंगे. करियर और भविष्य से जुड़े फैसले लेने के लिए समय अच्छा है. हालांकि पीठ दर्द या शरीर में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूर करें.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा चिंता न करें. अपने काम और रिश्तों के सकारात्मक बातों पर पर ध्यान दें. कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें. पेशेवर जीवन में अच्छे मौके मिलने के संकेत हैं.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज का दिन नए रिश्तों, बातचीत और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए शानदार रहेगा. आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे. हालांकि अपनी भावनाओं को दबाने से बचें. आराम और मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय खुद को भी दें.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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