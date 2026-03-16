Kal ka Rashifal 17 March 2026: किस-किसके होंगे पत्नी से मतभेद, किसका होगा प्रमोशन तो किसे होगा कारोबार में घाटा, जानें 12 राशियों का हाल

वृषभ दैनिक राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक तौर से मंगलवार का दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता है. व्यापार-कारोबार में ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा. दफ्तर में भी स्थिति खराब रहेगी. कार्यक्षेत्र में विरोधी वर्ग आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं. आपके किसी परिचित व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इससे आपको मंगलवार को अत्यधिक भागदौड़ के कारण खुद को मानसिक तौर से परेशान महसूस करेंगे. ध्यान रखें कि टेंशन वाली की बात अपनी मां से शेयर न करें. तनाव के चलते पत्नी से भी मतभेद बढ़ेंगे.