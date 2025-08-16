Aaj Ka Rashifal 17 अगस्त के दिन इन 4 राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, नौकरी वालों का होगा प्रमोशन, जाने यहां मेष से मीन का आज का राशिफल
Aaj ka Rashifal: आज 17 अगस्त 2025 रविवार का दिन है और आज का दिन कोन सी राशि वालों के लिए अच्छा या कौन सी राशि वालों के लिए बुरा रहने वाला हैं? अगर आप भी जानना चाहते है कि आपका आज आपका दिन कैसा रहने वाला है व्यापार, नौकरी और लव लाइफ के लिहाज से, तो यहां पढ़ा 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल (Today Horoscope) और जाने आज के दिन आपके साथ क्या-क्या होने की संभावना है कोई खुशखबरी मिलेगी या नहीं धन लाभ होगा या नहीं?
मेष राशि (Aries)
मेष राशि वालों आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। ऑफिस के किसी नये काम के लिए नई योजना को बनाने में आप सफल हो सकते हैं , इसमे आपको अपने सिनियरस का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। किसी खास काम को पूरा करने में आपको जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायेदेमंद हो सकता है। कुछ लोगों को किसी न किसी तरह की आपसे मदद की जरूरत हो सकती है, जीसे पूरा करने की आप पूरी कोशीश करेंगे। परिवारिक महौल अच्छा बना रहेगा।
वृष राशि (Taurus)
वृष राशि वालों आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। वयपार में कोई खास और अच्छा काम होने के योग बन रहे हैं। पहले से उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। इस राशि के छात्रों को अपनी मेहनत का पूरा परिणाम हासिल होगा। साथ ही किसी कम्पटेटिव इग्जाम की त्यारी भी करेंगें। भौतिक सुख-सुविधाओं की और रूझान बढ़ेगा। जल्द ही सफलता आपके कदम चूमेगी। कामकाजी महिलाओं पर ऑफिस के काम का वजन कम रहेगा।
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि वालों आज आपके कुछ कामों में थोड़ी रूकावटें आ सकती हैं, जिससे आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। आज आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। दफ्तर के अधिकारी वर्ग आपके ऊपर काम को लेकर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। किसी तरह की जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो वह काम पको दौबारा भी करना पढ़ सकता है। इस राशि के छात्रों का मन पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी एकान्त जगह पर पढ़ाई करने से अच्छे अंक प्राप्त भी होंगे। इमानदारी की भावना आज अपने दिल में बनायें रखें। आपके सभी कष्टों का जल्द ही निवारण होगा।
कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope
कर्क राशि वालों आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा । अधिकारी वर्ग से आपको पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। ऑफिस के कामों को पूरा करने में आपको ज्यादा समय लग सकता है। छोटें भाई बहन के साथ आपकी थोड़ी बहस हो सकती है, इसलिए आज उनकी गलतियों पर उन्हें थोडा प्यार से समझायें। माता-पिता का सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा, इससे आपकी परेशानी कम होंगी। आपको फिजुल के खर्चों पर भी नियत्रण रखना चाहियें इससे आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी।
सिंह राशि (Leo) Today Leo Horoscope
सिंह राशि वालों आज आप बहुत उत्साह में रह सकते हैं। परिवार वालों के साथ आप बेहतर समय बितायेंगे । घऱ में खुशी का वातावरण रहेगा। आप अपना हर काम पूरी लग्न से करेंगे। जीवनसाथी के साथ आप धार्मिक कार्यों में भी मन लगायेंगें, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सोचे हुए काम समय से पूरे हो जायेंगें। रचनात्मक काम में लगे लोगों को फायदा हो सकता है, समाझ में आपका मान सम्मान बढेगा। करोबार में बरकत होगी। बच्चे पढाई में मन लगायेंगें।
कन्या राशि (Virgo) Today Virgo Horoscope
कन्या राशि वालों आज आपका दिन नई सौगात लेकर आया है । कारोबार में अचानक आपको फायदा दिलायेगा। सहकर्मी आज आपकी मदद के लिये तैयार रहेंगे। पैसे कमाने के नए विचार आपके मन में आयेंगे। आप खुद को उर्जावान महसूस करेंगे। रोजमर्रा के काम बिना किसी रूकावट के पूरे होंगे। जिवनसाथी के साथ ईमानदाराहोना आपके लिए फायदेमंद होगा मन में आए नए विचारों से आपको लाभ होगा। इस राशी के वकिलों को किसी पूराने मूददे पर जीत हासिल होगी।
तुला राशि (Libra) Today Libra Horoscope
तुला राशि वालों आज आपका दिन सामान्य रहेगा। मेहनत के बल पर आपको धन लाभ होगा। दूर के भाई के साथ फॉन पर लम्बी बात होगी। किसी के प्रति अपनी राय को आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आपके ऊपर कुछ पारीवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है, लेकिन आप इसे बेहतर तरीके से पूरा भी कर लेंगे। कमप्यूटर के छात्रो को कुछ नया सिखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि वालों आज आपका दिन खास रहेगा। घर में किसी खुशी का आगमन होगा जिससे घर का महौल अच्छा बना रहेगा। आज आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ हो सकता है। जीवनसाथी पर विशवास बनाये रखें ,आपके रिश्तों में मिठास आयेगी । आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं, जिसमें आपके बड़े भाई आपका साथ देंगें, और भविष्य में आपको सफलता जरूरमिलेगी।
धनु राशि (Sagittarius) Today Sagittarius Horoscope
धनु राशि वालों आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपके सभी काम समय से बनते नज़र आयेंगे। सोशल मिडिया के जरीयें आज आप किसी की मदद कर सकते है जिससे आपको ख़ुशी मिलेगी । किसी भी काम को पूरा करने में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में ख़ुशी का माहौल बना देगा। किसी तरह का सरप्राईज आपको मिलेगा। कुछ उलझे हुए मामले सुलझ जायेंगे। लोगों को आपसे किसी तरह की अपेक्षाएं होंगी, जिन पर आप खरे उतरेंगें परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी।
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। कारोबार को बढ़ाने में थोडी महनत करनी पढ़ सकती है। पिता का आशिर्वाद आपके साथ बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी सेहत फिट एण्ड फाइन रहेगी। आज आप सामाजिक कामकाज में आप बिजी हो सकते हैं, इसमे आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। आज लवमेट के लिए दिन अच्छा है। विवाहित भी आज शाम को अपने साथी के साथ फिल्म देखने का प्लान बना सकते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखद हो सकता है।
कुंभ राशि (Aquarius) Today Aquarius Horoscope
कुंभ राशि वालों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज परिवारवालो के साथ मिलकर किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। इस राशि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुडें लोगों को आज कुछ नया पढ़ाने का मोका मिलेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। किसी काम में माता-पिता की ली गई सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे।
मीन राशि (Pisces) Today Pisces Horoscope
मीन राशि वालों आज आप बहुत उत्साह में रह सकते हैं। परिवार वालों के साथ आप बेहतर समय बितायेंगे। घऱ में खुशी का वातावरण रहेगा। आप हर काम लग्न से करेंगें आपकी महनत और लगन देखकर लोग आपकी तारिफ भी करेंगें। जीवनसाथी के साथ आप धार्मिक कार्यों में मन लगायेंगे, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सोचे हुए काम पूरे हो सकते है। रचनात्मक काम में लगे लोगों को फायदा हो सकता है।
