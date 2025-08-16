Aaj Ka Rashifal 17 अगस्त के दिन इन 4 राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, नौकरी वालों का होगा प्रमोशन, जाने यहां मेष से मीन का आज का राशिफल

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों आज आपके कुछ कामों में थोड़ी रूकावटें आ सकती हैं, जिससे आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। आज आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। दफ्तर के अधिकारी वर्ग आपके ऊपर काम को लेकर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। किसी तरह की जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो वह काम पको दौबारा भी करना पढ़ सकता है। इस राशि के छात्रों का मन पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी एकान्त जगह पर पढ़ाई करने से अच्छे अंक प्राप्त भी होंगे। इमानदारी की भावना आज अपने दिल में बनायें रखें। आपके सभी कष्टों का जल्द ही निवारण होगा।