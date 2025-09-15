Kal ka Rashifal 16 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को होगा बिजनेस में होगा लाभ, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 16 September 2025: हर नया दिन आपके लिए कुछ नए अनुभव, अवसर और चुनौती लेकर आता है. ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है. आज अश्विन दशमी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र और वरीयान योग है. दोपहर 12:56 से रात्रि 12:21 तक भद्रा रहेगी, इस दौरान किसी भी नए और शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें. चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? क्या आज आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, या आपको सावधानी बरतने की जरूरत है? तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें कल का राशिफल.