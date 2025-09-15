Kal ka Rashifal 16 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को होगा बिजनेस में होगा लाभ, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal ka Rashifal 16 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को होगा बिजनेस में होगा लाभ, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 16 September 2025: हर नया दिन आपके लिए कुछ नए अनुभव, अवसर और चुनौती लेकर आता है. ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है. आज अश्विन दशमी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र  और वरीयान योग है. दोपहर 12:56 से रात्रि 12:21 तक भद्रा रहेगी, इस दौरान किसी भी नए और शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें. चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? क्या आज आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, या आपको सावधानी बरतने की जरूरत है? तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें कल का राशिफल.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi Last Updated: September 15, 2025 13:31:29 IST
aries horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष

मेष राशि के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सकारात्मक सोच से लाभ होगा. व्यापारी वर्ग के लिए दिन सामान्य है. पार्टनर के साथ तनावपूर्ण बातचीत होने की आशंका है. यदि वह किसी जरूरी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो बेवजह की बहस करने से बचना चाहिए. घर में सुख शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे, तो वहीं पति की सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है. सेहत में पैर में दर्द या नसों में खिंचाव महसूस कर सकते हैं.

tauras horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष

इस राशि के जो लोग नौकरी के साथ व्यापार शुरू करने का विचार बना रहे हैं,आज से शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं. काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे. बड़े भाई से बातचीत करें, पास में नहीं है तो फोन के माध्यम से संपर्क करें, उनके मार्गदर्शन से मन का भय दूर होगा. सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीद पर धन खर्च होने की आशंका है. संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है. नेगेटिव विचारों से बचकर रहना है क्योंकि यह आपके पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं. सेहत का ध्यान रखें क्योंकि मौसमी बदलाव होने से बीमारी जैसा महसूस कर सकते हैं.

gemini horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन

मिथुन राशि के लोग नए सहकर्मी से बात करते वक्त ज्ञान का अहंकार न दिखाएं कि आपको उनसे ज्यादा तजुर्बा है, नए वातावरण में घुलने मिलने के लिए उन्हें सपोर्ट करें. व्यापारी वर्ग को धन लाभ के योग है, निवेश पर ध्यान देना है. बाहर के भोजन के बजाय घर पर बने भोजन का आनंद ले. परिवार का सहयोग मिलेगा इसलिए उनके साथ दिनचर्या को साझा करें. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना है, फिर चाहे आप अकेले हो या परिवार के साथ हो. नींद पूरी न होने के कारण चिड़चिड़ापन और भारीपन महसूस कर सकते हैं.

cancer horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क

इस राशि के लोगों के अधीनस्थ मार्गदर्शन के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं. कारोबार में धन की स्थिति ठीक रहेगी, यदि किसी काम या सौदे को लेकर लंबे समय से प्रयासरत थे, तो वह पूरी होने की संभावना है. जीवनसाथी काम की वजह से तनाव में रह सकते हैं, उनसे बातचीत करके उन्हें रिलेक्स करने का प्रयास करें. पार्टनर से खुलकर अपने रिश्ते को लेकर बात करेंगे और रिश्ते को लेकर मन में जो भी शंका या चिंता थी, वह दूर होगी. सेहत ठीक रहेगी लेकिन फिट रहने के लिए सुबह के समय सैर सपाटा पर जरूर जाएं.

leo horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह

सिंह राशि के लोगों को कम्युनिकेशन से लाभ होगा, नए प्रोजेक्ट और काम मिलेंगे.बेफिजूल के खर्चे से बचते हुए दीर्घकालिक निवेश करने पर फोकस करें साथ ही बचत पर भी ध्यान दें. युवा वर्ग बदलावों को स्वीकार करें और नए मौके का स्वागत करें. भाग्य का साथ मिलेगा. पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे, उनके साथ काम के सिलसिले में यात्रा का प्लान बन सकता है. मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, बेवजह के तनाव से बचते हुए ध्यान लगाने की कोशिश करें.

virgo horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या

इस राशि की नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है, कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कपड़ा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. यात्रा के दौरान किसी नए शख्स से जान पहचान बढ़ेगी, लेकिन आपको अनजान व्यक्ति से बात करते वक्त संयमित रहना है और सिर्फ उतनी ही बात करनी है, जितने की जरूरत हो. घर का माहौल शांत रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचना है. आज के दिन सेहत सामान्य रहेगी.

libra horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला

तुला राशि के लोगों का मन काम को लेकर परेशान हो सकता है .व्यापारी वर्ग को सौदे तो कई मिलेंगे लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है. नए कार्यों की शुरुआत में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. धन खर्च के योग हैं, धार्मिक कार्यों को कराने की योजना बन सकती है. विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि आज शैक्षिक संस्थान में सरप्राइज टेस्ट लिया जा सकता है. पिता के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनेगी. सेहत की बात करें तो ओवरइटिंग की वजह से पेट में दर्द हल्का-फुल्का दर्द हो सकता है.

scorpio horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

मानसिक रूप से खुश होने के कारण इस राशि के लोग अपना काम लगन और ईमानदारी से करेंगे. व्यापारी वर्ग की धन से संबंधित चिंता में कमी आती दिख रही है, समस्या पूरी तरह से तो हल नहीं होगी किंतु कुछ राहत मिलने की संभावना है. कपल्स के बीच जो भी अनबन चल रही थी, वह दूर होगी. जीवनसाथी की सेहत को लेकर सतर्क रहें, उनके साथ आप भी उनकी सेहत का ध्यान रखें, तो वही अतिथि आगमन की भी संभावना है. सांस लेने में तकलीफ महसूस करेंगे, इससे जुड़े प्राणायाम करना शुरू करें तो कुछ राहत मिलेगी.

saggitarius horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु

दोस्त है तो दुश्मन भी है, इसलिए सभी लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें, कार्यस्थल के कार्यस्थल ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बिजनेस पार्टनरशिप के लिए नए ऑफर मिलने की संभावना है, साथ ही उधारी की रकम भी वापस मिलने की संभावना है. रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए लव पार्टनर के घर के सदस्यों से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करेंगे. पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है. सिर दर्द की समस्या बढ़ सकती है, हो सकता है कि आपकी समस्या इतनी अधिक हो कि काम पर भी ध्यान कम दे सके.

capricorn horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर

इस राशि के लोग सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर बॉस से बात करने का विचार बना सकते हैं. दिन की शुरुआत व्यापारी वर्ग के लिए मंद रहेगी, लेकिन शाम तक आप अच्छा लाभ कमाने में सफल होंगे. दूसरे लोगों के काम निपटाने में युवा वर्ग अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं. जीवनसाथी के लिए मन में जो भी कड़वाहट थी वह दूर होगी, पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. सेहत में नींद के कारण थकान और सुस्ती के शिकार हो सकते हैं, जिस कारण कार्यों को करने में भी मन कम लगेगा.

aquarius horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ

कुंभ राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिल रहा है यदि नौकरी में बदलाव का विचार है, तो आज से ही इस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. पिताजी को आपसे ज्यादा तजुर्बा है इसलिए उनकी सलाह लेने के बाद ही निवेश करें. युवा वर्ग खुद में सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ बाहर लंच या डिनर करने का मौका मिलेगा. सेहत में एंजाइटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इष्ट आराधना करें.

pisces horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन

इस राशि के लोगों ने कार्यों को लेकर जो भी योजना बनाई थी, वह बिना किसी रूकावट के पूरी होगी. कारोबार मंद गति से आगे बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी और आपको सामानों के डिस्प्ले पर ज्यादा फोकस करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आकर्षित हो. कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार मिलने घर आ सकता है. परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. सभी सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. ठंडी खाने पीने की चीजों से दूर रहे क्योंकि सर्दी जुकाम और नजले की समस्या होने की आशंका है.

