Aaj Ka Rashifal 15 September 2025: मेष से मीन राशि तक कैसा रहेगा आज का दिन, जानें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी से अपना दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 15 September 2025 : आज 15 सितंबर सोमवार के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा अपना उच्च का घर छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मातृ नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और व्यतिपात योग है. धन संपत्ति, वैभव के दाता शुक्र ग्रह भी आज कर्क से सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे. चंद्रमा और शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए कुछ नए परिवर्तन लेकर आया है. कैसे होंगे यह बदलाव आपके लिए? आज किन राशि के लोगों के खुलेंगे भाग्य के द्वार और किन राशि के लोगों को करना पड़ेगा चुनौतियों का सामना. तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.