Aaj Ka Rashifal 15 September 2025: मेष से मीन राशि तक कैसा रहेगा आज का दिन, जानें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी से अपना दैनिक राशिफल
Aaj Ka Rashifal, 15 September 2025 : आज 15 सितंबर सोमवार के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा अपना उच्च का घर छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मातृ नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और व्यतिपात योग है. धन संपत्ति, वैभव के दाता शुक्र ग्रह भी आज कर्क से सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे. चंद्रमा और शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए कुछ नए परिवर्तन लेकर आया है. कैसे होंगे यह बदलाव आपके लिए? आज किन राशि के लोगों के खुलेंगे भाग्य के द्वार और किन राशि के लोगों को करना पड़ेगा चुनौतियों का सामना. तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
मेष
इस राशि के लोग मन की शांति को प्रभावित न होने दें, क्योंकि खराब मूड के कारण आप काम को बीच में छोड़ने जैसी गलती कर सकते हैं. व्यापारी वर्ग के लिए यात्रा के योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिसके चलते आने वाले त्योहारों या अवसरों को मनाने की प्लानिंग करेंगे. सभी के साथ संबंध ठीक बने रहेंगे. युवा वर्ग समय और धन का सदुपयोग करें नहीं तो आने वाला वक्त परेशानियों भरा हो सकता है. बच्चों की सेहत का ध्यान रखना जरुरी है, क्योंकि लापरवाही के कारण सेहत में गिरावट आने की आशंका है. जो लोग किसी तरह नशे के लती है, वह भी अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहें.
वृष
वृष राशि के लोगों के ऊपर काम का बोझ ज्यादा हो सकता है. व्यापारी वर्ग सावधानीपूर्वक और व्यावहारिक रूप से विचार करने के बाद ही किसी डील या अनुबंध के लिए हामी भरे या हस्ताक्षर करें. युवा वर्ग के लिए तनाव का दौर बरकरार रहेगा लेकिन पार्टनर के साथ रहने पर आप काफी रिलैक्स भी महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करें. सकारात्मक सोच के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम नियमित रूप से करें. इससे न केवल आप शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे.
मिथुन
इस राशि के लोग करियर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नया ज्ञान लेने का विचार बना सकते हैं, जिसकी शुरुआत वह आज से ही कर सकते हैं. व्यापारी वर्ग उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करें. कपल्स के बीच तनातनी की स्थिति बन सकती है, ऐसे में समझदारी से काम लेते हुए बातों को इग्नोर करें. नए व्यक्ति के साथ हुई मीटिंग आपको और आपके विचार को काफी प्रभावित करने वाली है. व्यस्तता के कारण परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे सकेंगे, जिसके लेकर आप भी चिंतित रहेंगे. सेहत की बात करें तो स्किन और हेयर फॉल की समस्या को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं.
कर्क
कर्क राशि के लोग अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का प्रयास करें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना है. पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत करें. रसोई घर की चीजों को सजगता के साथ प्रयोग करें, क्योंकि दुर्घटना घटना की आशंका है. भाई को कारोबार से जोड़ने का विचार बनाएंगे, लेकिन उन्हें अपने साथ काम करने के लिए कोई दबाव न बनाएं. उन्हें स्वयं निर्णय लेने दे. सिरदर्द महसूस हो सकता है, इसलिए आज के दिन बहुत सारे काम करने की योजना न बनाएं.
सिंह
इस राशि के लोग लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के सहयोग से करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. व्यापारी वर्ग को आज के दिन अपने पड़ोसी व्यापारी के साथ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रहों की चाल को देखते हुए युवा वर्ग आत्मविश्वास में वृद्धि और प्रभावशाली संवाद कौशल महसूस करेंगे. रिश्तों में हुई गलतफहमी को दूर करने के लिए कोशिश करें, सफलता मिलेगी. सेहत में थका हुआ और तनावग्रस्त सा महसूस कर सकते हैं, खुली जगहों और प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिताने का प्रयास करें, राहत मिलेगी.
कन्या
कन्या राशि के लोगों को कमियों का आकलन कर उस पर काम करने की जरूरत है, इसलिए अपने लिए समय निकालना शुरू करें. व्यापारी वर्ग काम के कारण बेचैनी महसूस कर सकते हैं. आज के दिन आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. युवा वर्ग अपनी भावनाओं को छुपाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप ऐसा करने में सफल नहीं होंगे. किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल या रिश्तेदारों के घर जाने का मौका मिलेगा. परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सेहत से जुड़ी समस्याओं के मामले में रिस्क नहीं लेना है, खासतौर से जब बात आपके चेहरे की हो.
तुला
इस राशि के लोग किए गए कार्यों की समीक्षा करके उसे और बेहतर बनाने के तरीके पर गौर करेंगे. व्यापारी वर्ग प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए अधूरी चीजों को पूरा करने की शुरुआत करें. युवा वर्ग जीवन में सकारात्मक बदलाव की चाह में कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ेंगे. बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकालें. शांतिपूर्ण दिमाग और स्ट्रेस कम करने के लिए पार्टनर के साथ समय बिताएं. तले भुने खाद्य पदार्थों से परहेज करना है और यात्राओं के दौरान सावधान रहना सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा.
वृश्चिक
वृश्चिक राशि के लोग पिछले कार्यों के परिणाम को सोचकर परेशान हो सकते हैं, पिछली गलतियों के कारण कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है, इसलिए पुरानी बातों से खुद को दूर रखें. व्यापारी वर्ग को किसी पुराने निवेश से मुनाफा होने की संभावना है. नई चीजों की शुरुआत के लिए आज का दिन शुभ है, यदि कोई क्लासेस जॉइन या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो कर सकते हैं. जिन लोगों की अभी नई-नई शादी हुई है, वह साथ समय बिताने के मौके की तलाश करेंगे, ताकि एक-दूसरे को अच्छी तरह से जान व समझ सकें. पानी भी खूब पीएं, तैलीय खाना कम खाना है क्योंकि पेट खराब होने की आशंका है.
धनु
इस राशि के लोग ऑफिस के सभी काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी. व्यापारी वर्ग की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. यात्राओं के कारण आज के दिन धन खर्च अधिक हो सकता है. उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों या विदेश में पढ़ाई के इच्छुक लोगों के लिए दिन कुछ सुखद संदेश लेकर आ सकता है. घर के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिलने की उम्मीद है, इसलिए इधर-उधर भटकने के बजाय अपनी समस्याओं को घर पर ही साझा करें . सेहत में एलर्जी के मामलों में सावधानी बरतनी है और डॉक्टर से तत्काल परामर्श लेना है.
मकर
मकर राशि के जिन लोगों का आज इंटरव्यू है, वह ड्रेसिंग सेंस का खास ध्यान दें. कारोबार में जिस काम को भी हाथ में लेंगे, उसमें आपको अपनी मेहनत के अनुकूल भरपूर सफलता मिलेगी. युवा वर्ग लोगों की भ्रामक बातों से खुद को बचाकर रखें क्योंकि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आप उसमें फंस सकते हैं. जीवनसाथी के साथ और अधिक घनिष्ठता बढ़ाने का मौका मिलेगा. फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की जरूरत है. सेहत को ध्यान में रखते हुए उचित आराम और आहार का ध्यान दे.
कुंभ
कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव के चलते इस राशि के लोगों को ओवरटाइम करना पड़ सकता है, साथ ही तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है. व्यवसाय के मामले में दिन अच्छा रहेगा, अपेक्षित मुनाफा होने की प्रबल संभावना है. दोस्त और परिवार के साथ क्वालिटी समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी के साथ अनावश्यक विषयों पर झगड़े हो सकते हैं. थकान और सुस्ती को दूर करने के लिए दिनचर्या से ब्रेक ले और कुछ देर आराम करें.
मीन
मीन राशि वालों के कार्यालय का माहौल बढ़िया बना रहेगा. ग्राहकों के साथ विवादों के कारण भी व्यवसाय में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए युवा वर्ग को अपने कार्यों और निर्णय पर दोबारा सोच विचार करना पड़ सकता है. जीवनसाथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं. मानसिक सुकून के लिए मेडिटेट करें, बाकी सेहत को लेकर चिंता परेशानी वाली कोई बात नहीं है.