Aaj Ka Rashifal 15 October 2025: नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी तरक्की, स्वस्थ का रखना होगा ध्यान, जानें यहां आज का राशिफल

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक - हंसी मजाक के दौरान अपना दायरा याद रखें, क्योंकि आज जाने अनजाने अपनी बातों से किसी का दिल दुखा सकते हैं. व्यवहार की कमियों को दूर करना आज आपका लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि आपके रूखे और सख्त व्यवहार की कई लोग शिकायत कर सकते हैं. युवा वर्ग के लिए दिन शुभ है, आज आपको बड़े भाई-बहन या अन्य किसी माध्यम से धन प्राप्त होने की संभावना है. किसी खास व्यक्ति की ओर से कोई पसंदीदा उपहार भी मिल सकता है. काम के चलते यदि परिवार को समय नहीं दे पा रहे है, तो आज उनके लिए कुछ समय निकालना चाहिए. मिर्गी के मरीजों को अपना ध्यान रखना होगा, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है तो घर पर ही रहने का प्रयास करें.