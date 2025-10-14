Aaj Ka Rashifal 15 October 2025: नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी तरक्की, स्वस्थ का रखना होगा ध्यान, जानें यहां आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 15 October 2025 : आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि, पुष्य नक्षत्र और साध्य योग है. चंद्रमा स्वग्रही यानी अपनी राशि कर्क में रहेंगे. ग्रहीय स्थिति के आधार पर वृष राशि वाले मेहनत अधिक करने के लिए खुद को तैयार कर लें क्योंकि आज आपके टारगेट बढ़ाए जाने की आशंका है, तो वहीं दूसरी ओर कन्या राशि वाले नेटवर्किंग मजबूत करने पर ध्यान दें, आज आपको सहयोग की जरूरत पड़ सकती है. अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा पढ़ें दैनिक राशिफल
मेष (Aries)
मेष - यदि किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल हुए है, तो काम को ईमानदारी और लगन से करें. खुदरा व्यापारियों को काम को जल्दी पूरा करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, आज आपका पढ़ाई में मन लगेगा. घरेलू खर्च कुछ बढ़ सकते हैं, घर में रिनोवेशन से जुड़े कार्यों को कराने के लिए आगे बढ़कर आ सकते हैं. सर्दी, जुकाम की समस्या के कारण सेहत नरम हो सकती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए भांप जरूर लेना चाहिए.
वृष (Taurus)
वृष - इस राशि वाले अधिक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि मार्केट फील्ड में काम करने वाले लोगों के टारगेट बढ़ाए जाने की आशंका है. व्यापारी वर्ग यदि काफी दिन से लोन लेने का विचार बना रहें है, तो इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू करें. युवा वर्ग आज के दिन ऐसे कामों पर फोकस करें, जो बीते दिनों में किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाए थे. पारिवारिक जीवन में संबंधों की गरिमा बनाए रखें, बड़ों को मान सम्मान दे तो वहीं छोटों के साथ भी प्यार की भाषा का प्रयोग करें. सेहत में शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ दिखेंगे, स्वस्थ रह सके इसके लिए आराम भी करते रहें और मानसिक सुकून के लिए भगवत भजन सुने.
मिथुन (Gemini)
मिथुन - मिथुन राशि वाले आगे बढ़ने के लिए नए अवसरों की तलाश शुरू कर सकते हैं. यदि कारोबार पार्टनरशिप में है, तो जल्दबाजी के बजाय साझेदार से डिस्कशन के बाद ही फैसला ले. ऐसे युवा जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े है, उनके लिए आज का दिन थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आज आपसे जिम्मेदारियों को अच्छे से न निभाएं जाने की शिकायत करी जा सकती है. किसी को भी घर पर बुलाने से पहले जीवनसाथी से विचार विमर्श जरूर कर लें. घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, तो उसकी सेहत का खास ख्याल रखना होगा. मौसम को ध्यान में रखते हुए स्किन केयर करें.
कर्क (Cancer)
कर्क - दूसरों के साथ आपको भी कार्यस्थल का माहौल अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी है, इसलिए सभी के साथ घुल मिलकर रहें और एक दूसरे की मदद भी करते रहें. बड़ी मात्रा में उधारी पर सामान देने से बचना है. युवा आज पार्टनर के साथ हुए मतभेद को खत्म करने की पहल कर सकते हैं. जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, उनकी आज के दिन पारिवारिक सदस्यों से कुछ कहासुनी होने की आशंका है. अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, विशेष अलर्ट रहें.
सिंह (Leo)
सिंह - नए सहकर्मी का पूरा सहयोग करना है, उनकी छोटी-छोटी गलतियों को गिनाने की जगह उसे सुधारने का प्रयास करें. ग्राहकों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए इस पर व्यापारी वर्ग को खास ध्यान देना चाहिए. युवा वर्ग को सभी कार्य गंभीरता के साथ करने हैं क्योंकि कार्यों की सफलता नए रास्ते खोलने में मदद करेगी. छोटे भाई बहन पढ़ाई में आपकी सहायता ले सकते हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहें. दवाएं और दिनचर्या दोनों नियमित रखें, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे.
कन्या (Virgo)
कन्या - आज आपको वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना पड़ सकता है. समय की कीमत को समझें और इधर-उधर के कार्यों की जगह कार्यस्थल पर ध्यान दें. मनोरंजन के साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखें क्योंकि आपके कारण किसी और की भावना या अन्य किसी प्रकार की चोट लगने की आशंका है. पारिवारिक स्थिति सामान्य है, परिवार के साथ देव दर्शन करने की योजना बन सकती है. सेहत में खानपान के साथ जरूरी एक्सरसाइज भी करते रहिए जिससे आप ओवरवेट न हो सके.
तुला (Libra)
तुला - कार्यस्थल पर कर्मचारी छंटनी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को आज अंजाम दे सकते हैं, ऐसे में सिर्फ कार्यक्षमता पर ही ध्यान देने के बजाय बल्कि व्यक्तित्व जैसे गुणों को जरुर परख लें. त्योहार का समय है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ध्यान रखें, लापरवाही के कारण किसी तरह का नुकसान होने की आशंका है. कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं का एकेडमी में कंपटीशन बढ़ सकता है, जिसमें आपको आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए. अपनी बातों को घर वालों के समक्ष समय और माहौल देखकर करें अन्यथा परिवार की ओर से आपकी बातों पर असहमति जताई जा सकती है. मशीन से कोई काम कर रहे हैं तो बेहद सजग रहकर कार्य निपटाएं, चोट लगने का खतरा है.
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक - हंसी मजाक के दौरान अपना दायरा याद रखें, क्योंकि आज जाने अनजाने अपनी बातों से किसी का दिल दुखा सकते हैं. व्यवहार की कमियों को दूर करना आज आपका लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि आपके रूखे और सख्त व्यवहार की कई लोग शिकायत कर सकते हैं. युवा वर्ग के लिए दिन शुभ है, आज आपको बड़े भाई-बहन या अन्य किसी माध्यम से धन प्राप्त होने की संभावना है. किसी खास व्यक्ति की ओर से कोई पसंदीदा उपहार भी मिल सकता है. काम के चलते यदि परिवार को समय नहीं दे पा रहे है, तो आज उनके लिए कुछ समय निकालना चाहिए. मिर्गी के मरीजों को अपना ध्यान रखना होगा, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है तो घर पर ही रहने का प्रयास करें.
धनु (Sagittarius)
धनु - कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तुलनात्मक व्यवहार करने से बचें, संस्थान पर इस तरह का माहौल न क्रिएट न हो इस बात का ध्यान रखें. आय के स्रोत की तलाश कर रहें लोगों पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री का काम शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए. आज के दिन क्रोध की ज्वालामुखी फूटने की आशंका है, जिसके प्रकोप आपके पार्टनर या मित्र आ सकते हैं. घर से जुड़े जरूरी कागजात जैसे जलकर, गृहकर आदि की रसीदें संभालकर रखें क्योंकि इनके मिस्प्लेस होने की आशंका है. पेट में दर्द और ऐंठन होने की आशंका है, इसलिए ठंड से बचाव करते चले.
मकर (Capricorn)
मकर - ऑफिशियल कार्यों का तनाव घर तक न लाएं, अन्यथा व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित होने में समय नहीं लगेगा. कारोबार में बीते समय में की गई ठोस प्लानिंग वर्तमान समय में सफलता दिलाने में मदद करेगी. युवा वर्ग को क्षमताओं को आगे बढ़ाने के प्रयास करने है, क्योंकि मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ सकेंगे. ननिहाल पक्ष से किसी रिश्तेदार के आने की संभावना है. कंधे का दर्द दिक्कत देगा, इस राशि के लोगों को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए.
कुंभ (Aquarius)
कुंभ - रुके हुए कार्य अब धीरे-धीरे होते दिखाई दे रहे हैं, बस धैर्य के साथ मेहनत जारी रखनी है. थोक व्यापारियों के लिए स्थिति सामान्य रहेगी, वह न तो बहुत ज्यादा मुनाफे में होंगे और न ही नुकसान में. युवा वर्ग को आम तौर पर यादश्त से जुड़े काम पर फोकस बढ़ाने की जरूरत होगी. मुश्किल कार्यों में परिजनों का सहयोग मिलने से आपको जहां आत्म बल प्राप्त होगा तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा की भी प्राप्ति होगी. सेहत में बीमारी विकराल रूप न लेने पाए इस बात को ध्यान में रखते हुए, रोग का लगकर इलाज करें.
मीन (Pisces)
मीन - इस राशि के नौकरीपेशा वर्ग हो या कारोबारी वर्ग आज के दिन दोनों की समस्याओं का समाधान होता दिखाई दे रहा है. जमी जमाई स्थिति को और मजबूत करने के प्रयास करें, यूं हाथ पर हाथ रखकर न बैठे अन्यथा वरना आर्थिक स्थिति को डगमगाने में समय नहीं लगेगा. जिन युवाओं का आज जन्मदिन है, खासतौर पर उन्हें इष्ट आराधना से दिन की शुरुआत करनी है. घर में परिवार के साथ दोस्तों का जमघट आपका मूड फ्रेश कर देगा. जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है, उन्हें खान-पान पर संतुलन बनाए रखना है जिससे शुगर कंट्रोल रहे.