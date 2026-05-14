Kal Ka Rashifal 15 May 2026: शुक्रवार का दिन किसके लिए रहेगा शानदार और किसे रहना होगा सतर्क? ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों का भाग्य, पढ़ें आज का राशिफल

Kal Ka Rashifal 15 May 2026:15 मई 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अच्छे अवसर लेकर आ रहा है. कुछ लोगों को मेहनत का फल मिलेगा तो कुछ को रिश्तों और सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है. ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज आपके मूड, करियर, धन और पारिवारिक जीवन पर असर डाल सकती है. आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.