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Kal Ka Rashifal 15 May 2026: शुक्रवार का दिन किसके लिए रहेगा शानदार और किसे रहना होगा सतर्क? ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों का भाग्य, पढ़ें आज का राशिफल

Kal Ka Rashifal 15 May 2026:15 मई 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अच्छे अवसर लेकर आ रहा है. कुछ लोगों को मेहनत का फल मिलेगा तो कुछ को रिश्तों और सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है. ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज आपके मूड, करियर, धन और पारिवारिक जीवन पर असर डाल सकती है. आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 14, 2026 12:11:39 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज मेष राशि के जातकों के पुराने भ्रम दूर हो सकते हैं. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे. हालांकि दिन के अंत तक थकान भी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम देना जरूरी होगा. परिवार या दोस्तों से मदद मिलने के योग हैं. जीवन में कुछ नया बदलाव आने के संकेत भी मिल रहे हैं.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज आपको अपने फैसलों को लेकर थोड़ा खुलकर रहना होगा. मन में चल रहे संदेह आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं. आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. आपका अच्छा व्यवहार और सकारात्मक सोच आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी. दिन सामान्य से ज्यादा खुशहाल रह सकता है.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आप अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और मुश्किल हालात में भी आप घबराएंगे नहीं. परिवार या दोस्तों की मदद करने का मौका मिल सकता है. थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आप अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करने की सोच सकते हैं. मानसिक रूप से एक्टिव रहेंगे लेकिन खुद को ज्यादा थकाने से बचना होगा. किसी काम में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लें. लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपका व्यवहार मिलाजुला रहेगा और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है. सकारात्मक सोच और धैर्य आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज का दिन खुशियां और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. आप अपने रिश्तों में ज्यादा प्यार और समझदारी दिखाएंगे. हालांकि जरूरत से ज्यादा मेहनत या भावनात्मक अति से बचना जरूरी होगा. किसी पुराने काम में सफलता मिलने की संभावना है.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज आपकी बात करने की शैली कुछ लोगों को कठोर लग सकती है, लेकिन आपके काम पूरे होते नजर आएंगे. घर और परिवार से जुड़ी चीजों पर ध्यान देने का मन करेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को आराम देना जरूरी है. घरेलू माहौल बेहतर बनाने की कोशिश सफल रहेगी.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज किसी जरूरी मुद्दे पर खुलकर बातचीत करनी पड़ सकती है. सेहत अच्छी रहेगी लेकिन खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा. दोस्तों  का सहयोग आपको फायदा पहुंचा सकता है. टीमवर्क से सफलता मिलने के संकेत हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आपको अपने पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है. आर्थिक लाभ या करियर में प्रगति के संकेत हैं. हालांकि शरीर को आराम की जरूरत होगी, इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा और तनाव कम होगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज मानसिक तनाव से बचने के लिए थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है. कामकाज में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है. रिश्तों में सुधार आएगा और बातचीत के जरिए कई समस्याएं हल हो सकती हैं. आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आप उन लोगों से दूरी बना सकते हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे. भाग्य आपका साथ देगा और लक्ष्य पूरे करने में मदद करेगा. हालांकि कुछ रास्ते आपको अकेले तय करने पड़ सकते हैं. दोस्ती और सामाजिक रिश्तों में मजबूती आएगी.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज बदलावों को स्वीकार करने की आपकी क्षमता मजबूत रहेगी. भावनात्मक तनाव आपकी नींद और सेहत को प्रभावित कर सकता है. जरूरत से ज्यादा भावुक होने से बचें. रिश्तों और खानपान दोनों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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