Kal ka Rashifal 15 March 2026: किसकी खुलेगी रविवार को किस्मत, व्यापार में होगा लाभ या पार्टनर देगा धोखा; जानने के लिए पढ़ें 12 राशियों का हाल

मेष दैनिक राशिफल

किसी की बातों में लगकर बिना विचारे कोई कार्य रविवार को ना करें. रविवार को आप अपने विचारों के द्वारा लोगों के मन के विचारों को बदल सकते हैं. अच्छी बात यह है कि विरोधी भी आपके कार्य से सहमत होंगे. रविवार के दिन आप किसी विशेष काम को पूरा करने में सफल होंगे. रविवार के दिन व्यापार में लाभ के योग हैं. नौकरी वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए पदोन्नति की संभावना है. इसका मतलब शत्रु भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे.