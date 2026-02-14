Aaj ka Rashifal 15 Feb 2026: रविवार को व्यापारियों को होगा फायदा, कपल को घूमने-फिरने का मिल सकता है मौका; पढ़ें मेष से मीन तक दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal | Kumbh Rashifal Today | Horoscope Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, रविवार (15 फरवरी 2026) को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प़़ड़ रही है. इसके साथ ही त्रयोदशी तिथि रविवार शाम 5 बजकर 5 मिनट तक रहेगी. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, 15 फरवरी को देर रात 2 बजकर 47 मिनट तक व्यतिपात योग रहेगा. वहीं, रविवार शाम 7 बजकर 48 मिनट तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन रविवार (15 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.