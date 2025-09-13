  • Home>
  • Gallery»
  • Kal ka Rashifal 14 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़े कल का राशिफल

Kal ka Rashifal 14 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़े कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal, 14 September 2025 : आज का दिन ग्रहीय और धार्मिक दृष्टि से बहुत खास है. अष्टमी श्राद्ध तिथि के साथ पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला जीवित्पुत्रिका (महालक्ष्मी व्रत) है, साथ ही रोहिणी नक्षत्र और वज्र योग का संयोग बन रहा है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वृष, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों के लिए दिन शुभ है, कार्यों के बेहतर परिणाम मिलने के साथ आपके लिए आराम की भी स्थिति बनेगी, जबकि अन्य राशि के लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा, थोड़ी बहुत चुनौती और छोटे लाभ के साथ संतोष करते हुए दिन को सामान्य बनाने का प्रयास करें. तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें कल का राशिफल.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi Last Updated: September 13, 2025 13:30:34 IST
Follow us on
Google News
mesh - Photo Gallery
1/12

मेष

इस राशि के लोगों को कार्यों को पूरा करने के लिए आज के दिन मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है. व्यापारी वर्ग की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, कोई बड़ी और अच्छी डील मिलने की संभावना है. सफलता का धीरे धीरे आनंद ले, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए. न केवल लाइफ पार्टनर बल्कि अपने अन्य रिश्ते को लेकर भी सचेत रहे, भाई बहनों के साथ कुछ बहस होने की आशंका है. नींद पूरी न होने से थकान और सिर दर्द की समस्या हो सकती है.

vrisabh - Photo Gallery
2/12

वृष

वृष राशि के लोग ऑफिशियल कार्य बेहतर तरीके से करेंगे, जिसके परिणाम भी उन्हें अच्छे मिलेंगे. जरूरी दस्तावेज या अन्य कोई वस्तु समय पर न मिलने से हाथ आया अवसर वापस जा सकता है. मानसिक थकान को दूर करने के लिए दोस्तों का सहारा ले, उनके साथ समय व्यतीत करने पर आपको अच्छा महसूस होगा. घर के कार्यों को तुरंत ही निपटाने का कार्य करें, आलस्य हावी होने से घर के काम को कल पर टाल सकते हैं. साइटिका के मरीज दर्द से परेशान हो सकते हैं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने पर आराम मिलेगा.

mithun - Photo Gallery
3/12

मिथुन

इस राशि के लोगों को संतुलन बनाकर काम करने की कोशिश करनी होगी, अन्यथा आप छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं. व्यापारी वर्ग को नकारात्मकता में सकारात्मकता खोजने का काम करना है, यानी कि विपरीत स्थिति देखकर बिल्कुल परेशान न हो. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग संभलकर करें, क्योंकि सामान हाथ से छूटकर गिर सकता है, जिस कारण बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. परिवार सहित किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा, जहां मनोरंजन के साधन भी होंगे. सिर दर्द की समस्या बनी रह सकती है, यदि पहले से ही सर्वाइकल पेशेंट है, तो अपना ध्यान रखें.

kark - Photo Gallery
4/12

कर्क

कर्क राशि के लोग कार्यों को लेकर एक्टिव रहें क्योंकि अधिकारी वर्ग आपसे अधिक काम की अपेक्षा रख सकते हैं. कारोबार में अच्छा लाभ होगा, अवसरों को लेकर चौकन्ना रहें. युवा वर्ग को जोखिम व जमानत के कार्यों में हाथ डालने से बचना है, क्योंकि आज के दिन की ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर सकते हैं. निजी जीवन में चल रही परेशानियों में कुछ ठहराव आएगा, घर का माहौल भी पहले से कुछ अनुकूल होगा. मुंह से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हो सकते हैं, मुंह में छाले या टॉन्सिल भी उभर सकता है.

singh - Photo Gallery
5/12

सिंह

इस राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आराम की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, हो सकता है आज बॉस किसी कारणों से उपस्थित न हो पाए, जिसका आप सभी लोग भरपूर लाभ उठाएंगे. व्यापारी वर्ग को फंसा हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना है, लेनदारों से तकादा करना शुरू कर दे. मेहनत और किस्मत का कॉम्बिनेशन युवा वर्ग को लक्ष्य के निकट पहुंचने में मदद करेगा. पारिवारिक समस्याओं के समय पर सुलझने से घर का वातावरण व्यवस्थित बना रहेगा. दिनचर्या का कठोरता से पालन करें अन्यथा सिर दर्द, बदन दर्द के साथ बुखार भी हो सकता है.

kanya - Photo Gallery
6/12

कन्या

कार्यस्थल पर संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण का कन्या राशि के लोगों को कार्यों में देरी का सामना करना पड़ सकता है. यदि कोई आर्डर लिया है, तो उसे समय पर करने का प्रयास करें अन्यथा ग्राहकों की ओर से शिकायत सुनने को मिल सकती है. पुरानी बातों को याद करके युवा वर्ग काफी परेशान हो सकते हैं, अतीत की घटनाओं को भुला देने में ही समझदारी है. पार्टनर की शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे, जीवनसाथी का मूड ठीक करने के लिए कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं. एलर्जी की समस्याओं के प्रति सचेत रहना है, किसी और के द्वारा पहले से प्रयोग में लाया हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बचें.

tula - Photo Gallery
7/12

तुला

इस राशि के लोगों ने यदि ऑफिशियल कार्यों के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करी थी, तो आज उसकी प्रशंसा होने वाली है. व्यापारी वर्ग तय किए गए व्यक्ति के अनुसार अपना काम करने में सफल होंगे, जिसके परिणाम स्वरुप आपकी साख में वृद्धि होगी. जिन लोगों की आज कोई परीक्षा है, वह समय से पहले ही घर से निकलने का प्रयास करें, ट्रैफिक के कारण आपको देरी हो सकती है. भाई बहनों के लिए मन में खटास आ सकती है, यदि किसी गलतफहमी का शिकार है, तो उसे दूर करें. डिहाइड्रेशन की शिकायत होने की आशंका है इसलिए थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहे.

vrischik - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के लोगों के कार्य सुचारू रूप से होंगे, फिर भी परिणाम मिलने में कुछ देर हो सकती है. प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले व्यापारियों को अच्छे सौदे मिलने की संभावना है. संगति के कुप्रभाव से बचने का प्रयास करें, घरवालों की नजरों में आते ही दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कराया जा सकता है. प्रेम संबंध के मामले दिन औसत रहेगा, किसी बात को लेकर पार्टनर के साथ बहसबाजी होने की आशंका है।बड़े भाई के सहयोग से कुछ नए काम शुरू करने की प्लानिंग बनेगी. क्रोध पर नियंत्रण रखना है अन्यथा बीपी हाई हो सकता है.

dhanu - Photo Gallery
9/12

धनु

दूसरे लोग क्या कर रहें? क्या नहीं कर रहें है इन सब बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने कार्यों पर फोकस करें. स्टॉक मार्केट से संबंधित निर्णय लेने से पहले दोबारा विचार जरूर करें, क्योंकि नुकसान होने की आशंका है. कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग ग्रुप स्टडी के बजाय व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई करने पर फोकस करें, इससे आप ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे. घर पर धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा सकती है. सेहत की दृष्टि से खानपान को लेकर सतर्क रहें, शुगर के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है.

makar - Photo Gallery
10/12

मकर

मकर राशि के जिन लोगों पर कंपनी की वित्त व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी है, वह खाता बही मेंटेन करने को लेकर कुछ परेशान नजर आ सकते हैं. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें. व्यस्तता के चलते लव पार्टनर को समय कम दे सकेंगे, इन बातों को लेकर पार्टनर नाराज भी हो सकते हैं. आज आपको घर के किसी कपल्स के बीच मध्यस्थता कराने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसे आप अपनी समझदारी से हल करने में सफल भी होंगे. सेहत का साथ न मिलने से काम में रुकावट आ सकती है, इस ओर पहले से अलर्ट रहें ताकि काम सामान्य गति से चलते रहें.

kumbh - Photo Gallery
11/12

कुंभ

वरिष्ठ व्यक्ति से मिली सलाह से इस राशि के लोगों के काम से जुड़ी समस्याओं का निदान होगा. व्यापारी वर्ग को खपत अनुसार ही खाद्य पदार्थ को स्टोर करना है, लागत कम होने पर भी इसे जरूरत से ज्यादा स्टोर न करें. भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है क्योंकि युवा वर्ग किसी नए शख्स के प्रति खिंचाव महसूस कर सकते हैं. घर का माहौल शांत रखने के लिए धैर्य और होशियारी से काम लें, संपत्ति बंटवारे के विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें. हाथों और पैरों की केयर करनी है, इन्हें साफ सुथरा रखें साथ ही चोट चपेट से भी बचाने का प्रयास करें.

meen - Photo Gallery
12/12

मीन

मीन राशि के लोगों के ऑफिस में आज बहुत ज्यादा काम होने की वजह से आपको आंखों और सिर दर्द से जुड़ी परेशानी हो सकती है. व्यापारी वर्ग यदि लोन के लिए काफी दिनों से लगे है, तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है. विद्यार्थी वर्ग को समय की कीमत समझते हुए आगामी परीक्षा की तैयारी अभी से शुरु कर देनी चाहिए, रिवीजन कार्य न केवल बोलकर बल्कि लिखकर याद करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यय की अधिकता होने से परेशानियां बढ़ सकती है. सेहत के लिहाज से दिन ठीक ठाक रहेगा, चिंता परेशानी वाली कोई बात नहीं है.

Kal ka Rashifal 14 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़े कल का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kal ka Rashifal 14 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़े कल का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Rashifal 14 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़े कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal ka Rashifal 14 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़े कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal ka Rashifal 14 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़े कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal ka Rashifal 14 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़े कल का राशिफल - Photo Gallery