Kal ka Rashifal 14 March 2026: व्यापार में होगा लाभ या जॉब में मिलेगा प्रमोशन, क्या कहते हैं शनिवार को सितारे; जानने के लिए पढ़ें 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 14 March 2026 | Rashifal Tomorrow | Horoscope Tomorrow | Tomorrow Rashifal: वैदिक पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (14 मार्च, 2026) को चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी पड़ रही है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, 14 मार्च को सुबह 8 बजकर 11 मिनट तक दशमी तिथि रहेगी और इसके ठीक बाद ही एकादशी तिथि लग जाएगी. यहां पर यह बताना जरूरी है कि शनिवार सुबह 10 बजकर 43 मिनट तक वरियान योग रहेगा और फिर उसके बाद परिघ योग लग जाएगा. नक्षत्र की बात करें तो 14 मार्च को पूरा दिन पूरी रात के बाद सुबह 4 बजकर 49 मिनट तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है. यह भी ध्यान रखना है कि देर रात 1 बजकर 1 मिनट पर सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे. Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन शनिवार (14 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.