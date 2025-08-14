  • Home>
  Aaj Ka Rashifal 14 अगस्त का दिन रहेगा इन 5 राशियों के लिए बेहद अच्छा, करियर और व्यापार में होगी दोगुनी तरक्की, यहां पढ़े मेष से मीन का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 अगस्त का दिन रहेगा इन 5 राशियों के लिए बेहद अच्छा, करियर और व्यापार में होगी दोगुनी तरक्की, यहां पढ़े मेष से मीन का आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: आज 14 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन है और कई राशियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है, नौकरी में तरक्की, बड़ा धन लाभ, व्यपार में  उन्नती होने की शुभ संभावना नजरा आ रहा हैं। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं आज का अपना राशिफल, तो यहां आपको 12 राशियों  (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल (Today Horoscope) बताया गया है, जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं, कि आज आपके साथ क्या अच्छा और बुरा होने वाला है। 

By: chhaya sharma Last Updated: August 14, 2025 00:35:29 IST
Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/13

मेष राशि (Aries) Today Aries Horoscope

मेष राशि वालों आज आपके व्यक्तित्व में निखार आयेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोजगार के उचित अवसर आपको मिलेंगे। आज व्यापार के सिलसिले में किसी दोस्त से मिलना होगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। शाम का समय घरवालो के साथ बितेगा, उनके साथ धर्मीक कार्यों में रुचि लेंगे। बड़े भाई के सहयोग से रूके हुए काम पूरे हो जायेंगे। जीवनसाथी को समझने की कोशी करेगें तो रिश्ते मजबूत होंगे। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। रूका हुआ पैसा वापस आयेगा। घर में शांति का माहौल बना रहेगा।

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/13

वृष राशि (Taurus) Today Taurus Horoscope

वृष राशि वालों आज आपको कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है, जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे । आज कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिलेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आज कारोबार में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें बड़े भाई का साथ आपको मिलेगा। आज सामाजिक क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। आज किसी महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी । सेहत के लिहाज से खुद को चुस्त महसूस करेंगें।

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/13

मिथुन राशि (Gemini) Today Gemini Horoscope

मिथुन राशिवालों आज चिंता और तनाव से मुक्ति मिलेगी। घर में किसी रिशतेदार का आगमन भी हो सकता है, इससे बच्चे बेहद खुश हो जायेंगें। आज आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी। कार्यस्थल पर सहयोगी आपके कार्यो को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। आपको करोबार से संबंधित यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आज बुजुर्ग अपनी सेहत का ख्याल रखें।परिवारजनों के साथ खुशियों के पल बितायेंगे, रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा। आज विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
4/13

कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope

कर्क राशि वालों आज व्यापारी वर्ग किसी नए कार्य में धन निवेश करने की सोच रहे है तो अपने से बड़े की सलाहा आपके लिये लाभदायक होगी। स्टूडेंट्स को आज परीक्षा में अच्छा परिणाम मिलेगा, गुरू आपकी तारिफ भी करेंगें। आज आप परिवार के साथ समय बितायेंगे, जिससे परिवारिक रिश्तों में बेहतर तालमेल बना रहेगा। आज व्यापार मध्यम स्तर पर रहेगा। आज जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/13

सिंह राशि (Leo) Today Leo Horoscope

सिंह राशि वालों आज पारिवारिक स्तर पर खुशियों में वृद्धि होने की संभवना है। संतान की शिक्षा में उन्नति हो सकती है। माता-पिता का स्वास्थ्य आज काफी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य संबंध मधुर रहेंग। लेकिन ऑफिस में आज काम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक से योजना न बनाने के कारण आपका काफी समय खराब हो सकता है। पिता के सहयोग से आपकी सभी परेशानियाँ दूर होगी। बेरोजगार को रोजगार के अवसर मिलेगे। करोबार में आ रही दिकते जल्द दूर होगी। रूके हुए काम पूरे होंगे।

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/13

कन्या राशि (Virgo) Today Virgo Horoscope

कन्या राशि वालों आज कारोबार में लाभ होगा, रूका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। आज शैक्षणिक कार्यों में मन लगेगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मान सम्मान भी बढेगा। आज किया हुआ निवेश भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। किसी काम में भाई बहन आपका सहयोग करेंगे। महिलाए घरेलू काम से जल्द फ्रि हो जायेंगी। सही योजना के तहत करियर में बदलाव ला सकते हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर बनी रहेगा।

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/13

तुला राशि (Libra) Today Libra Horoscope

तुला राशि वालों आज घर में भाई-बहन की मदद करने से आपको अच्छा लगेगा। करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे । आज अनियमित दिनचर्या के कारण आलस्य और थकान हो सकती है । आज अपने काम को न टालें, नही तो परेशानि का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा समय से काम पूरा कर लें। आज ओवर कॉन्फिडेंस जैसी स्थिति बन सकती है, इससे बचकर रहें। आज धन लाभ के कई मौके आपको मिलेंगे। कला के क्षेत्र से जुडें लोगो की प्रशंसा होगी। साथ ही समाज में मान सम्मान बढेगा।

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/13

वृश्चिक राशि (Scorpio) Today Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि वालों आज आपको नई जिम्मेदारिया मिलेगी जिन्हें आप बखूबी निभायेंगें। आज घर के लिए कुछ नया खरीदेंगे इसमें जीवनसाथी आपकी मदद करेंगे। करियर को आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। आज आपको बिजनेस में उमिद से ज्यादा मुनाफा होगा। मेडिकल से जुड़े कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बने हुए है। किसी दोस्त की मदद से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। रोजाना योगा करने से, आपकी फिटनेस बनी रहेगी। माता पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा।

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/13

धनु राशि (Sagittarius) Today Sagittarius Horoscope

धनु राशि वालों आज आपको करोबार से संबंधित यात्रा करनी पढ़ेगी, यात्रा के दोरान किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है , जिससे आपको फायदा होगा। आज करियर को लेकर लाभ मिलने वाला है। आज किसी मित्र से करियर के मामले में कोई सलाह मिल सकती है, जो आपको लिए लाभदायक होगी। आज परिवार में एक दूसरे के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होंगे। आज आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। आज आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/13

मकर राशि (Capricorn) Today Capricorn Horoscope

मकर राशि वालों नौकरी में ठीक-ठाक माहौल रहेगा। आज व्यापार में थोड़ी हानि होने की संभावना हो सकती है, आपको किसी पर जल्दी भरोसा करने से बचना चाहिये । आज आर्थिक उतार-चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती है, इस्लिये अपने खर्चो पर भी काबू बनाये रखें। आज जितना ज्यादा प्रयास कर कामकाज को अच्छी दिशा देने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। बच्चे पिता से अपने दिल की बात शेयर करेंगे। लवमेटस के लिए दिन बेहतर रहेगा, साथी से कोई उपहार भी मिल सकता है।

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/13

कुंभ राशि (Aquarius) Today Aquarius Horoscope

कुंभ राशि वालों आज आप अपनी सारी ऊर्जा अपने नए प्रोजेक्ट में लगायेंगे। अपने प्रयासों में सफल भी होंगे। यदि आप बहुत दिनों से विदेश में जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिये फायदेमंद रहने वाला है। आज आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। करोबारियो को मुनाफा होगा। ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से होगा, बॉस आपके काम से खुश होकर आपका प्रमोशन भी कर सकते है। घर से कलेश दूर होंगे।

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/13

मीन राशि (Pisces) Today Pisces Horoscope

मीन राशि वालों आज आर्थिक लाभ की दृष्टि से किये गये प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आज लाभ के साधनों में कमी आ सकती है। आज माता-पिता का आशिर्वाद आप पर बना रहेगा। आज किसी पुराने मित्र से बात करके आपको अच्छा महसू होगा। आज कामकाज के क्षेत्र में परिवार का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। सेहत अच्छी बनी रहेगी।

Disclaimer - Photo Gallery
13/13

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Aaj Ka Rashifal 14 अगस्त का दिन रहेगा इन 5 राशियों के लिए बेहद अच्छा, करियर और व्यापार में होगी दोगुनी तरक्की, यहां पढ़े मेष से मीन का आज का राशिफल

inKhabar is India's fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Aaj Ka Rashifal 14 अगस्त का दिन रहेगा इन 5 राशियों के लिए बेहद अच्छा, करियर और व्यापार में होगी दोगुनी तरक्की, यहां पढ़े मेष से मीन का आज का राशिफल - Photo Gallery

