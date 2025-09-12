Aaj ka Rashifal 13 September 2025: मेष से मीन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, पंडित शशिशेखर से जानें अपने आज का राशिफल

धनु

इस राशि के लोगों की कार्यस्थल पर किसी से गरमा गर्मी होने की आशंका है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग के पेंडिंग काम पूरे होंगे, आज आप लंबे समय के बाद चैन की सांस ले सकेंगे. पढ़ाई में एकाग्रता की कमी होने के कारण आसान सी चीजें भी कठिन लगेगी. आज का दिन सामान्य रहेगा, पारिवारिक संबंधो को जोड़ कर रखने का प्रयास करेंगे. संतान के बिगड़े रवैये पर अंकुश लगाने की जरूरत है, उन्हें घर के नियमों और अनुशासन के हिसाब से चलने के लिए समझाने का प्रयास करें. सेहत की बात करें तो मानसिक तनाव और नींद की कमी जैसी समस्याएं होने की आशंका है, ध्यान और योग करने से सेहत ठीक रहेगी.