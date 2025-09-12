  • Home>
  • Aaj ka Rashifal 13 September 2025: मेष से मीन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, पंडित शशिशेखर से जानें अपने आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 13 September 2025 : आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान रहेंगे, कृतिका नक्षत्र और हर्षण योग है। ग्रहों की यह स्थिति मेष, तुला और मकर राशि वालों को आर्थिक लाभ दिलाने के साथ करियर क्षेत्र में एक्टिव रखने में मदद करेगी. तो वहीं सिंह और मीन राशि के युवा वर्ग पढ़ाई को लेकर काफी सजग दिखेंगे. तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

By: chhaya sharma Last Updated: September 12, 2025 12:42:37 IST
मेष

इस राशि वालों के स्थान परिवर्तन के योग है, यह भी हो सकता है कि आपको अपने ही कार्यस्थल की दूसरी शाखा को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए. व्यापारिक समझौते या साझेदारी का प्रस्ताव मिलने की संभावना है. छोटी-छोटी बातों पर भी युवा वर्ग को गुस्सा अधिक आएगा, यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे है, तो वह भी बाधित हो सकती है. जीवनसाथी के करियर के लिए दिन अच्छा है, शाम को उनकी ओर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. खांसी या गले में दर्द से परेशान होने की आशंका है, खांसी का उपचार करें अन्यथा समस्या बढ़ सकती है.

वृष

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग न मिलने से वृष राशि के लोग कुछ परेशान हो सकते हैं. ग्रहों की चाल को देखते हुए आज के दिन आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना है. आपकी बातों को घर पर सम्मान न मिलने से मन दुखी और नकारात्मकता से भर सकता है. पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की आशंका है. स्वास्थ्य समस्याओं में गिरावट देखने को मिलेगी, सेहत ठीक लगने से रुके हुए काम पुनः शुरु कर सकते हैं.

मिथुन

कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विचार न मिलने पर भी मौन रहें अन्यथा व्यर्थ बहस हो सकती है. महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर से पहले का समय अनुकूल है, इसलिए व्यापारी वर्ग सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने काम में लग जाएं. कार्य के परिणाम को लेकर अधीर न हो, मेहनत का फल मिलने में भले देर लगे लेकिन फल मिलेगा जरुर. दान- पुण्य, धर्म- कर्म जैसे कार्यों में आस्था बढ़ेगी, अपने साथ पारिवारिक सदस्यों को भी इन कार्यों से जोड़ने का प्रयास करेंगे. सिरदर्द या आंखों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन होने की भी आशंका है.

कर्क

कर्क राशि के लोग अपनी आलोचना सुनकर कुछ परेशान हो सकते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते है इसे सोचकर परेशान होने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे. कर्मचारियों से काम निकलवाने के लिए प्रेम की भाषा का प्रयोग करें, न कि अपशब्द बोले. युवा वर्ग परेशानियां देख कर हतोत्साहित न हो, निरंतर प्रयासरत रहें. घर की महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे. सेहत को ठीक रखने के लिए गुस्से पर भी नियंत्रण रखना होगा, तभी आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सकेंगे.

सिंह

इस राशि के लोगों का सामाजिक दायरा भी बढे़गा, जिसका आने वाले समय में लाभ प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग को उधार पर व्यापार न करने की सलाह दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राहकों से व्यर्थ की कहा सुनी होने की भी आशंका है. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और उत्साह के साथ विद्यालय के सारे काम पूरे करेंगे. परिवार में किसी सदस्य की बीमारी के कारण भाग-दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है, इसलिए सेहत संबंधी मामलों में पहले से अलर्ट रहे. स्किन से जुड़ी किसी समस्या को लेकर आप मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हो सकते हैं.

कन्या

इस राशि के लोग आज के दिन आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमे सफलता अवश्य मिलेगी. व्यापार में अच्छा लाभ होगा लेकिन व्यय की अधिकता के कारण लाभ का पता कम चलेगा. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय परेशानी का कारण बन सकते हैं. परीक्षा के मामले में सावधानी बरतना जरूरी है, जल्दबाजी में गलत उत्तर लिखने की गलती कर सकते हैं. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, भाई-बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे. यात्राओं के दौरान सावधानी बरतनी है, अजनबी लोगों से सीमित बातचीत करें. सेहत ठीक रहेगी, थकान के कारण सिर दर्द और बदन दर्द हो सकता है.

तुला

तुला राशि के लोग अपने काम में अधिक सक्रिय और उत्साहित रहेंगे. व्यापारी वर्ग की धन संबंधित उलझने कुछ हद तक शांत होगी. लोन के लिए यदि अप्लाई किया था, तो वह सेंक्सन हो सकता है. विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में बेहतर परिणाम मिलेंगे. बड़े बुजुर्गों की बातों को अनसुना करने से बचे अन्यथा आपको उनके कोप का भाजन बनना पड़ सकता है. पार्टनर को लेकर ओवर पजेसिव होंगे, जिस कारण आप दोनों के बीच बहसबाजी तक हो सकती है. सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, पित्त अथवा गैस संबंधित समस्या के कारण अस्वस्थ्यता महसूस कर सकते हैं.

वृश्चिक

इस राशि के लोगों के संचार कौशल में सुधार होगा. कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करते हुए कई प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने में सफल होंगे. योजना बनाने या कारोबार विस्तार के लिए आज का दिन अनुकूल है. युवा वर्ग के लिए दिन शुभ है, सामाजिक क्षेत्र में आज नए लोगो से जान पहचान होगी, तो वहीं अपने कार्य के चक्कर में आपको घर के कामों को नजरअंदाज नहीं करना है अन्यथा घर के लोग आप गैर-जिम्मेदार समझ सकते हैं. विलासितापूर्ण वस्तुओं पर अधिक धन खर्च होने की संभावना है. हड्डियों से संबंधित समस्याएं आज के दिन आपको परेशान कर सकती है.

धनु

इस राशि के लोगों की कार्यस्थल पर किसी से गरमा गर्मी होने की आशंका है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग के पेंडिंग काम पूरे होंगे, आज आप लंबे समय के बाद चैन की सांस ले सकेंगे. पढ़ाई में एकाग्रता की कमी होने के कारण आसान सी चीजें भी कठिन लगेगी. आज का दिन सामान्य रहेगा, पारिवारिक संबंधो को जोड़ कर रखने का प्रयास करेंगे. संतान के बिगड़े रवैये पर अंकुश लगाने की जरूरत है, उन्हें घर के नियमों और अनुशासन के हिसाब से चलने के लिए समझाने का प्रयास करें. सेहत की बात करें तो मानसिक तनाव और नींद की कमी जैसी समस्याएं होने की आशंका है, ध्यान और योग करने से सेहत ठीक रहेगी.

मकर

इस राशि के लोगों को आकस्मिक किसी कार्य के आने से पूर्व नियोजित कार्यक्रम में बदलाव करने पड़ सकते हैं. व्यापारी वर्ग काम में मनमानी करने से बचे अन्यथा बाद में परेशान होना पड़ सकता है. यदि किसी को उधार माल बेचा था, तो आज धन मिलने की संभावना है. घर एवं बाहर के लोग युवा वर्ग की बौद्धिक क्षमता की प्रशंसा करेंगे. मौन बनाये रखें और व्यर्थ कलह से बचें अन्यथा घर का माहौल खराब हो सकता है. सेहत में बुखार, पेट संबंधी समस्याएं होने की आशंका है. विषाणु जनित रोगों के प्रति अलर्ट रहे.

कुंभ

कार्यक्षमता में सुधार होने के साथ सहकर्मियों के साथ बिगड़े संबंध भी सुधार आएगा, नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों को उठाने का मौका मिलेगा. व्यापारी वर्ग के लिए आय की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन जितना हो सके अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें. गुस्से या जल्दबाजी के कारण युवा वर्ग को ध्यान लगाकर पढ़ाई करने में कठिनाई होगी , जितना हो सके धैर्य से काम करें, इससे समस्या कम होगी. परिवार में खुशहाल वातावरण रहेगा, घर में शुभ कार्य होने की संभावना है या आप शुभ कार्यों का हिस्सा भी बन सकते हैं. सेहत से जुड़ी पुरानी समस्याओं में कुछ राहत देखने को मिलेगी.

मीन

आज का दिन औसत रहेगा, दिन की शुरुआत कुछ उबाऊ हो सकती है लेकिन दिन के मध्य से परिस्थितियाँ बदलेंगी और काम के परिणाम भी अच्छे मिलेंगे. प्रतिस्पर्धी हावी होने का प्रयास करेंगे, इसके लिए पहले से सतर्क रहें और उनकी रणनीतियों को फेल करने की योजना भी बनाएं. युवा वर्ग को नेटवर्क बढ़ाने के के साथ बड़े और ज्ञानी लोगों के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए. रिलेशन में स्पष्टता रखना अच्छा रहेगा, न तो झूठ बोले और न ही सामने वाले को इसका मौका दे. इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन की मरम्मत जैसे कार्यों में धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखना और संतुलित आहार लेने पर भी फोकस करना है.

