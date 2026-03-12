Kal ka Rashifal 13 March 2026: किसे होगा व्यापार में फायदा, किसे मिलेगा अचानक खजाना पढ़ें 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 13 March 2026 | Rashifal Tomorrow | Horoscope Tomorrow: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है. दशमी तिथि 13 मार्च को पूरे दिन और रात रहेगी. 14 मार्च (शनिवार, 2026) को सुबह 8 बजकर 11 मिनट पर दशमी तिथि समाप्त होगी. शुक्रवार सुबह 10 बजकर 32 मिनट तक व्यतिपात योग रहेगा. इसके बाद वरियान योग लग जाएगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को देर रात 3 बजकर 3 मिनट तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.