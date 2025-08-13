  • Home>
  Aaj Ka Rashifal 13 अगस्त का दिन है रहेगा इन 5 राशियों के लिए बेहद अच्छा, करियर और व्यापार में होगी दुगनी तरक्की, यहां पढ़े मेष से मीन का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 अगस्त का दिन है रहेगा इन 5 राशियों के लिए बेहद अच्छा, करियर और व्यापार में होगी दुगनी तरक्की, यहां पढ़े मेष से मीन का आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: आज 13 अगस्त 2025 बुधवार का दिन है और आज का दिन कई राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दांपत्य जीवन में कोई खुशी आयेगी या नहीं, धन के लाभ होंगे या नहीं और नौकरी और व्यापार के लिहाज से आपका दिन कैसा रहने वाला हैं, तो यहां आपको 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल (Today Horoscope) बताया गया है, जिसकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला हैं, वो भी अपनी राशि के अनुसार।

By: chhaya sharma Last Updated: August 13, 2025 00:02:57 IST
1/13

मेष राशि (Aries) Today Aries Horoscope

मेष राशि वालों आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा। आप जो भी कार्य करने की सोचेंगे, उसे लेकर पॉज़िटिव नज़रिया रखने सेसब काम अच्छे से होंगे। आज घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर अचानक थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में स्थिर रहेगा। नौकरी में तरक्की होने के योग है। आज किसी भी तरह केलड़ाई झगडे से आपको बचना चाहिये, गुस्से पर काबू बनाये रखें। कामकाज अधिकत होने की वजह से आप शाम तक थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं।

2/13

वृष राशि (Taurus) Today Taurus Horoscope

वृष राशि वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नये प्रोजेक्ट को पूरा करने में ऑफिस के बड़े अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। आमदनी में इज़ाफ़ा होने के आसार नज़र आ रहे हैं। सेहत के लिहाज से खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों के लिये आज का दिन बेहद अच्छा है। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक रहेगा। आध्यात्मिकता की ओर रुझान रहेगा। संतान की ओर से खुशियाँ प्राप्त हो सकती है।

3/13

मिथुन राशि (Gemini) Today Gemini Horoscope

मिथुन राशि वालों आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे ।आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। किसी बड़े-बुजुर्ग की मदद करने से आप मन में राहत महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। छात्र कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, जिसमें वह सफल रहेंगे। वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा।

4/13

कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope

कर्क राशि वालों आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। जरूरतमंद मित्रों की तरफ आप मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं । आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। इस राशि के छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरुरत है। सारे काम इच्छानुसार पूरे होने में परेशानी आ सकती है। ऑफिस के किसी काम में आप व्यस्त हो सकते हैं। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा । परिवारिक सभी समस्याओं का निवारण होगा। ज्यादा गुस्सा करने से बचें , हाई बिपि की परेशानी हो सकती है।

5/13

सिंह राशि (Leo) Today Leo Horoscope

सिंह राशि वालों आज आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। इस राशि के इंजीनीयर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवनसाथी की सलाह लेना आपको लिए फायदेमंद रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद है ,अधिकारियों से खास मामलों पर बातचीतहोगी। लोगो के सामने आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कुछ अच्छे मौके प्राप्त होंगे। माता पिता का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा।

6/13

कन्या राशि (Virgo) Today Virgo Horoscope

कन्या राशि वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। बच्चो की खिलखिलाहट से घर में खुशी का माहौल बनेगा। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। आपको व्यापार में उमिद से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन के प्रति आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा। लम्बे समय से रूके हुए सभी काम घर के बड़ो की मदद से पूरे हो जायेंगें।

7/13

तुला राशि (Libra) Today Libra Horoscope

तुला राशि वालों आज आपका दिन शानदार रहेगा। मित्रों के साथ कही घुमने जाने का प्लान बना सकते है। पिता से किसी खास विषय पर बातचीत होगी, जिससे आपको ही फायदा होगा। किसी भी काम को पूरे मन से करेंगे तो फायदा होगा। जीवनसाथी पर भरोसा बनाये रखें, रिश्ते मजबूत होंगे। आज आपको कई तरह के अनुभव मिल सकते हैं। कोई नया व्यपार शुरू करने की सोच रहे है तो, इसमें आप अपने बडें भाई से सहायता माग सकते। स्वासथ के लिहाज से आप फिट रहेंगे।

8/13

वृश्चिक राशि (Scorpio) Today Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि वालों आज आपका मन आध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जान का प्लान भी कर सकते है। ऑफिस में किसी काम को लेकर आपकी तारीफ़ होगी। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है । रचनात्मक काम से आपको धन लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आपको अपने लोगों का साथ मिलेगा। किसी काम में थोड़ी-सी भी कोशिश करेंगे, तो किस्मत से आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आज आप बेहद व्यवहारिक रहेंगे। कुल मिलाकर आपका दिन मंगलमय रहेगा।

9/13

धनु राशि (Sagittarius) Today Sagittarius Horoscope

धनु राशि वालों आज थोड़ी-सी मेहनत से आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगो का समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। रूका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे, तो फायदा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ रोमांटिक शाम का प्रोग्राम बन सकता है। इस राशि केकंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। अपनी बात को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखेंगे, तो फायदा होगा। करियर को आगे बढाने में की गई मेहनत रंग लायेगी।

10/13

मकर राशि (Capricorn) Today Capricorn Horoscope

मकर राशि वालों आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने की जरुरत है। किसी भी काम को शुरूआत करने से पहले जीवनसाथी से राय-मशविरा कर लेना अच्छा रहेगा। कुछ मामलों में आप अपनी बातों पर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगेइसलिएआप अपनी कोई बात साफ ढ़ंग से सामने नही कह पाएंयेंगें। धैर्य और संयम रखने से सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ बेठ कर बात करने सेसमस्या हल होगी और घर का महोल अच्छा रहेगा।

11/13

कुंभ राशि (Aquarius) Today Aquarius Horoscope

कुंभ राशिवालोंआज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको अधिकारियों के साथ अपने व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। धन लाभ के नए सोर्स नजर आ सकते हैं। आपको परिवार के किसी काम से सफर पर जाना पड़ सकता है। कुछ पुराने मामले सुलझ सकते हैं। किसी एक ही विषय पर ध्यान देंगे, तो बेहतर रहेगा। दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। शाम को दिनभर के कामों से आलस्य महसूस हो सकता है। नये लोगों से मित्रता बढ़ सकती है। आपका पूरा दिन खुशनुमा रहेगा।

12/13

मीन राशि (Pisces) Today Pisces Horoscope

मीन राशि वालों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा। इस राशि के हाई एजुकेशन पाने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिये आज का दिन अनुकूल है। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पानि पिये, सेहत बेहतर बनी रहेगी। बेजनेस में नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

13/13

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

