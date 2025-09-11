Aaj Ka Rashifal 12 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा व्यापार में लाभ, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 September 2025: आज 12 सितंबर शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पंचमी तिथि, भरणी नक्षत्र और व्याघात योग है. चंद्रमा पूरा दिन मेष राशि में रहेंगे और सायंकाल में वह वृष राशि में संचरण करेंगे. ग्रहों की स्थिति हमारे लिए कुछ खास और नया लाई है, जिसे समय रहते जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यह प्रभाव कभी हमारे लिए लाभदायक तो कभी-कभी हानिकारक भी साबित होते हैं. ग्रहों से हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को राशिफल के माध्यम से जाना जा सकता है. तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल.