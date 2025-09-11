Aaj Ka Rashifal 12 September 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा व्यापार में लाभ, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 12 September 2025: आज 12 सितंबर शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पंचमी तिथि, भरणी नक्षत्र और व्याघात योग है. चंद्रमा पूरा दिन मेष राशि में रहेंगे और सायंकाल में वह वृष राशि में संचरण करेंगे. ग्रहों की स्थिति हमारे लिए कुछ खास और नया लाई है, जिसे समय रहते जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यह प्रभाव कभी हमारे लिए लाभदायक तो कभी-कभी हानिकारक भी साबित होते हैं. ग्रहों से हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को राशिफल के माध्यम से जाना जा सकता है. तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल.
मेष
आज के दिन मेष राशि के नौकरीपेशा लोग अपने काम और व्यवहार से कार्यस्थल के लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे. व्यापारी वर्ग के लिए दिन शुभ रहेगा, आज आय का कुछ हिस्सा बचत के रुप में अलग कर सकते हैं. गर्मजोशी भरे बर्ताव पर युवा वर्ग कंट्रोल करें अन्यथा पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है. बड़े बुजुर्गों और पितरों को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें, आपकी उन्नति के लिए उनका आशीर्वाद बेहद जरूरी है. सेहत को लेकर चिंता परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से उत्तम है.
वृष
धैर्य की कमी होने से इस राशि के लोग जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, जो कहीं न कहीं आपका नुकसान करा सकता है. ग्रहों की चाल और परिस्थितियों दोनों ही प्रतिकूल है, इसलिए व्यापारी वर्ग इसे बहुत सोच समझकर पार करें. युवा वर्ग की बात करें तो उन्हें अपनी कमियों को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए. ससुराल पक्ष के लोगों से कुछ तुनक बाजी होने की आशंका है, स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए ऐसे मौके में आपका शांत रहना ही उचित है. सेहत का ध्यान रखें क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ने की आशंका है.
मिथुन
मिथुन राशि वालों के मन में जॉब करने के साथ आय के नए स्रोत बढ़ाने की इच्छा जाग सकती है. कर्मचारियों को अपने नियम व शर्तों से पहले ही अवगत करा दे, जिससे आगे चलकर कोई दिक्कत न हो. लंबे समय के बाद किसी पुराने मित्र से संपर्क करने का मौका मिल सकता है. माता जी की सेहत में गिरावट से परेशान हो सकते हैं, उनकी सेहत को लेकर अलर्ट रहें. स्किन केयर करनी है, किसी तरह की एलर्जी हो रही है, तो अनदेखी करने से बचें और तुरंत इलाज कराएं.
कर्क
करें जिन्हें करने में समय ज्यादा लगता हो. खानपान का काम करने वाले लोगों को प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साफ-सफाई पर भी फोकस करना है. ऐसे युवा जो शिक्षा ग्रहण करने के साथ शिक्षा देने का काम भी करते हैं, उन्हें टाइम मैनेजमेंट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. संतान के मनमाने व्यवहार को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं. प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, खान पान संतुलित रखें.
सिंह
सिंह राशि के लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है, सूर्य आराधना से दिन की शुरुआत करें, इससे आपको मानसिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा. व्यापारी वर्ग का सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जिसका लाभ उन्हें व्यापार में भी मिलेगा. विवादित मामले का नतीजा युवा वर्ग के पक्ष में आने की संभावना है. जीवनसाथी से बातों को छिपाना आपके रिश्ते के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए प्रयास करें कि उनसे कोई सीक्रेट न रखें. बदहजमी बढ़ाने वाले भोजन से परहेज करना है, हल्के और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दे.
कन्या
इस राशि वालों को दूसरे लोगों के कार्यों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ऐसे में बिना पक्षपात किये अपना काम ईमानदारी से करें. आज के दिन कोई भी उधारी का सौदा करने से बचना है. जो लोग स्टेशनरी का काम करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. परिवार में सभी को आपसे उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें. बहन के साथ किसी बात को लेकर बहस बाजी होने की आशंका है, इसलिए समय और स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई बात करें. खांसी की समस्या को नजरअंदाज न करें, लंग्स इंफेक्शन भी हो सकता है.
तुला
सहकर्मी संग किसी बात की नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन यह विवाद में न बदले इस बात का ध्यान तुला राशि के लोगों को रखना है. रुके हुए कामों में प्रगति देखने को मिलेगी, आर्थिक दृष्टि की लिहाज से भी व्यापारी वर्ग के लिए दिन सामान्य है. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, पॉजिटिव विचारधारा पुराने घावों को भरने में मदद करेगी. परिवार की ओर से जिम्मेदारी मिल सकती हैं, जिसमें आपको ढील नहीं देनी है. स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी समस्याएं होने की आशंका है, बच्चों को इंफेक्शन से बचाने का उपाय करना चाहिए.
वृश्चिक
वृश्चिक राशि के लोगों की योग्यता और काम को देखते हुए आज उनके टारगेट बढ़ाए जा सकते हैं. मित्र यदि बिजनेस में पार्टनर है, तो दोस्ती और पार्टनरशिप का संतुलन बना कर चलना होगा, क्योंकि वित्त से जुड़ी बातों के लेकर आप दोनों के बीच कुछ मनमुटाव होने की आशंका है. युवा वर्ग प्रसन्नचित रहें क्योंकि उनका यही रवैया उन्हें सफलता दिलाने में सहायक होगा. बच्चों के साथ मौज मस्ती करके उनका मन बहलाने का प्रयास करेंगे, संतान भी आपसे काफी खुश हो जाएगी. सेहत में अधिक चिकनाई युक्त भोजन के प्रति अलर्ट रहना चाहिए, पानी का ज्यादा सेवन करें.
धनु
धनु राशि के लोग ऑफिशियल काम को बड़ी गंभीरता के साथ करें ताकि संस्थान में लोग आपकी उपयोगिता को समझ सके. व्यापारी वर्ग कम्युनिकेशन स्किल का लाभ उठाते हुए, डील अपने नाम करने में सफल होंगे. युवा वर्ग स्वस्थ जीवन जीने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत जरूर करें. जीवनसाथी की बातों को सुनना और समझना भी जरूरी है इसलिए एक अच्छे श्रोता बनकर उनके सारी शिकायते सुन लीजिए. सेहत के मामले में सावधान रहना है, जिन लोगों की हाल फिलहाल सर्जरी हुई है, उन्हें बादी चीजों के सेवन से परहेज करना है.
मकर
आलस्य इस राशि के लोगों के कार्य को बाधित कर सकता है, इसलिए ऊर्जा के साथ सभी कार्यों को निपटाने की ठान लेनी चाहिए. पूर्व योजनाओं के आधार पर ही कारोबार करें, अंतिम समय पर बदलाव करने की भूल आपके लिए भारी पड़ सकती है. मित्रों के लिए अच्छे सलाहकार साबित होंगे, मित्र के पूछने पर ही उन्हें उचित सलाह दें. घर के बड़े-बुजुर्गों के सानिध्य में समय बिताएं और उनके साथ विचार-विमर्श करें, आपको उचित परामर्श मिलेगा. तनाव को दूर भगाने के लिए सांस से जुड़े व्यायाम करने चाहिए, अनुलोम-विलोम भी फायदेमंद साबित हो सकता है.
कुंभ
कुंभ राशि के लोग ऑफिस में बेफिजूल की बातें करने वालों से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें. व्यापारी पर काम का बोझ काफी ज्यादा रह सकता है, किंतु उम्मीद है कि दिन के अंत तक यह बोझ कम होगा. मन मस्तिष्क विपरीत दिशा में खींचने का काम करेगा, ऐसे में युवाओं को अपने विवेक से काम लेना होगा. स्पष्ट सोच और भाषा शैली का उपयोग करते हुए आप पारिवारिक विवाद के मामले को हल कर सकेंगे. गर्दन के ऊपरी भाग में परेशानी होने की आशंका है, इस ओर अलर्ट रहे.
मीन
इस राशि वाले आज के कार्यों को रिचेक जरूर करें क्योंकि आज कार्यों में गलती पाए जाने की आशंका है. रियल एस्टेट के व्यापारियों को आज के दिन किसी भी तरह के सौदों को न करने की सलाह दी जाती है. युवा भावनाओं में उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, असमंजस में रहने के बजाय एक अंतिम और ठोस निर्णय लें. घर का वातावरण अच्छा रहेगा, जीवनसाथी के साथ आनंदमय समय व्यतीत हो सकेगा. स्वास्थ्य के मामले में हड्डी के रोग उभर सकते हैं, साइटिका के मरीजों को अलर्ट रहने की जरूरत है.