Kal Ka Rashifal 12 October 2025: मेष से मीन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 12 October 2025: मेष से मीन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

Kal ka Rashifal 12 October 2025: अंतरिक्ष में सभी ग्रह अपनी सामान्य गति से कभी आगे तो कभी पीछे की ओर चलते रहते हैं. ग्रहीय स्थिति में होने वाले बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, लेकिन यह प्रभाव कुछ के लिए अनुकूल तो कुछ के लिए प्रतिकूल साबित होते हैं. दैनिक राशिफल में सभी राशि के लोगों के जीवन में पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक बदलाव की चर्चा की जाती है. जिसे जानकर आप  न केवल चुनौतियों से लड़ने के लिए बल्कि अवसरों का स्वागत करने के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं. आज आपको किस कदम पर मिलेगी चुनौती और कहां मिलेंगे अवसर, जानते है आज के राशिफल के माध्यम से. पढ़ें दैनिक राशिफल

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 11, 2025 12:53:47 PM IST

Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष (Aries)

मेष- इस राशि के लोगों को संतुलन के साथ दिन का शुभारंभ करना है, आज हर चीज बैलेंस में रखनी है, जिससे कोई भी कार्य न छूटे और न ही पेंडिंग लिस्ट में शामिल हो. एनर्जी फुल है लेकिन जब ऊर्जावान ग्रहों की पावर मिलती है, तो उसको संभाल कर प्रयोग करना चाहिए. आमदनी और खर्चों के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा क्योंकि खर्चों की लिस्ट लंबी होने की आशंका है. परिवार में सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है. सिर दर्द और आंखों में जलन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

tauras horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष (Taurus)

वृष- ऑफिशियल काम के साथ-साथ चेरिटेबल काम भी करते चलें या यूं कहें अपने कर्मों का निवेश करके पुण्य भी बढ़ाते चलें. पांच मिनट एकांत में बैठ कर अपने भीतर की कमियों का अवलोकन करने का समय है. आपकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि वह स्वयं कमियों को दूर करके गुणों में वृद्धि करेगी. मित्र और जीवनसाथी का आपके प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा. कोई अज्ञात डर परेशान कर सकता है साथ ही किसी के स्वास्थ्य खराब होने का आभास भी हो सकता है. मुख से किसी के लिए जहर कतई न निकालें. पारिवारिक कलह पर खुद को कम इंवॉल्व करें. यूरिक एसिड बढ़ने की आशंका है, उपाय के तौर पर दवा के साथ पानी का सेवन भी अधिक करें.

gemini horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन (Gemini)

मिथुन- ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बड़े बदलाव और तबादले के साथ उन्नति की भी बात आरम्भ हो सकती है. कार्य का अधिक लोड है तो वीकेंड में घूमने का भी प्लान कर सकते हैं. ताकि फिर से नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें. मन भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकता है, ऐसे वक्त में भजन आपको लाभ देगा. घर के लिए कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का दिन खरीदारी के लिए सही है. मां के स्वास्थ्य में नरमी रह सकती है. उनका ध्यान रखें. यदि कोई नशा आप छोड़ने की सोच रहे हैं तो तत्काल छोड़ दें अन्यथा अब यह नशा आपके लिए घातक हो जाएगा.

cancer horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क (Cancer)

कर्क- आज सामान्य दिनचर्या के साथ दिन गुजरेगा. ऑफिस से अवकाश लेकर घर के कुछ जरुरी काम निपटाने पड़ सकते हैं क्योंकि घर का सुख ही कर्मक्षेत्र में ऊर्जा भरता है. धन खर्च कराने वाली ग्रहीय स्थिति चल रही है इसलिए सही जगह खर्च करने की योजना बनानी होगी, जैसे कोई जरूरत का सामान खरीद लें या फिर निवेश कर दें. यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें गंभीरता से ध्यान दें अन्यथा आपका पक्ष कमजोर हो सकता है. घरेलू काम को प्राथमिकता देनी होगी. मित्र और पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त होगा. वाहन में दिक्कत आ सकती है, वाहन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह (Leo)

सिंह- अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन के साथ करना चाहिए क्योंकि यह अवसर भविष्य में पदोन्नति का मुख्य कारण बनेगा. आपके हैंड्स यानी सहकर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अब कार्यक्षेत्र में विस्तार होने वाला है. जिन लोगों के कंधों पर पैतृक कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी है, उन्हें कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर लेना है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. इसके लिए विद्यार्थियों को प्रतिदिन गणपति जी को प्रणाम करके विद्या मांगनी चाहिए. परिवार में सदस्यों के बीच वाद-विवाद हो सकता है, इन परिस्थितियों में आपको सूझबूझ से काम लेना होगा. पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है.

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या (Virgo)

कन्या- इस राशि के लोगों को नौकरी में दबाव का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि आपको मिलने वाले लाभों में भी कटौती होगी की आशंका है. कोई कुछ कहें तो उस पर गौर करें, हो सकता है कि उनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो. अध्ययन के साथ यदि आय के स्रोत या पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको आज उम्मीद की किरण दिखाई देगी. मूड आज गर्म रहेगा लेकिन मूड को ठीक करने के लिए पसंदीदा कार्यों को बढ़ावा दें, जिससे आप मूड भी ठीक रहें और आप अच्छे से कार्य कर सके. थकान की वजह से तबीयत कुछ ढ़ीली हो सकती है. केवल भरपूर नींद लेने से ही लाभ मिल जाएगा. बाथरूम या फिसलन वाली जगह पर संभल कर चलें, गिरने से चोट लगने की आशंका है.

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला (Libra)

तुला- लाभ के प्रति आप फोकस करिए, लाभ को ध्यान में रखकर कार्य करने से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, वह आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी. व्यापार में जितने मुनाफे की उम्मीद है, हो सकता है इस बार उतना लाभ न मिल सके. कपल्स को बहुत ही सजगता के साथ आपसी मनमुटाव समाप्त करने होंगे. धन को लेकर कार्यस्थल या घर पर किसी से बहस होने की आशंका है. छोटे भाई-बहनों का मार्गदर्शन करना पड़ सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पीते रहें, अन्यथा यूरिन संबंधी दिक्कत होने की आशंका है.

scorpio horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक- आज कुछ द्वंद्व की स्थिति रहेगी, किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा. जब कुछ समझ न आए तो सलाहकारों की राय माने और उनकी सलाह अनुसार कार्य करें. आपको बहुत संतुलित हो कर बोलना है. किसी भी विषय में आपकी राय मांगी जाए तो पहले उसके गुणों की व्याख्या करें फिर उसकी कमियों को बताएं. जिन लोगों को नया व्यापार शुरू करना है वह अपने पिता के धन से व्यापार शुरू न करें. दुर्घटना के प्रति बहुत सजग रहें, किसी भी प्रकार की चोट-चपेट लग सकती है. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनको अपनी शुगर बहुत संतुलित रखनी होगी.

saggitarius horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु (Sagittarius)

धनु- समय चुनौतीपूर्ण है लेकिन आपको इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना है. नकारात्मक विचारों को स्थान न दें. जिम्मेदारी का भार बढ़ने की प्रबल आशंका हैं. कठिन कार्य करने के लिए आगे बढ़ें आपको हनुमान जी की भांति सहयोगी मिल जाएंगे. किसी सरकारी अधिकारी से विवाद हो सकता है. यदि कोई भी टैक्स या बिल बकाया है तो उसे तत्काल जमा कराएं अन्यथा जुर्माना देना पड़ सकता है. आस्तीन के सांपों से सतर्क रहें. घर या बहुत निकट का कोई अपना ही नकारात्मक कार्य कर सकता है. चिकनाई युक्त आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए आज के दिन इसे अवॉइड करें.

capricorn horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर (Capricorn)

मकर- इस राशि के लोगों के लिए स्थान बदलाव का प्रबल समय चल रहा है. संभव है कि आपके कर्मक्षेत्र में स्थानांतरण के साथ नई जिम्मेदारियां देने का प्रस्ताव आ सकता है. तकनीकी का लाभ उठाते हुए कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. पुराना ऋण अदा करने पर ध्यान दें, अन्यथा कोई भरी सभा में टोककर शर्मिंदा कर सकता है. यदि कोई भूमि या फ्लैट लेने की सोच रहे हो अभी कुछ समय के लिए रुकना चाहिए. खाली समय में मधुर संगीत या भजन सुनना आपको ऊर्जा प्रदान करेगा. यदि हृदय संबंधित कोई दिक्कत हो तो पूरी जांच कराएं. एसिडिटी अधिक होने पर भी समस्या हो सकती है.

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ (Aquarius)

कुम्भ- आज के दिन आपको धैर्य का परिचय देना होगा क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट न मिलने से सरल काम भी पूर्ण होने में समस्याएं आएगी. कई काम लंबित भी हो सकते हैं. उसको लेकर परेशान न हों. यदि आपको कोई अपना मान कर अपनी व्यक्तिगत बातें बताता है तो उसकी बातों को सार्वजनिक कतई न करें.जीवन में आपको बहुत ही सजगता और समझदारी से काम लेना होगा क्योंकि समस्याएं बनी रहने वाली है, वहीं इसके चलते मानसिक तनाव बना रहेगा. घर में साफ सफाई और उचित व्यवस्था रखें क्योंकि अचानक से अतिथि आगमन की संभावना है. कुसंगति के कारण नशे की आदत बढ़ सकती है, इसलिए खुद पर संयम बनाए रखें और नशे से दूर रहें.

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन (Pisces)

मीन- आज के दिन आपको अपनी बुद्धि और मेधा का पूरा प्रयोग करना है. यह समय प्लानिंग के साथ-साथ बुद्धिमत्ता दिखाने का भी है. आपके द्वारा किया गया काम बहुत सराहनीय रहेगा. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बिना मेहनत के कहीं से धन प्राप्त हो सकता है. यह भी संभव है कि कोई पुरानी उधारी वापस कर दे. सामाजिक दायरा और घर में समय देने का अनुपात संतुलित रखें, अन्यथा घर में लोगों को यह शिकायत होने लगेगी कि आप घर में समय कम देते हैं. किसी से भी उतना ही मजाक करें जितना आप स्वयं सह सकें. एसिड बढ़ेगा, लगातार बढ़ती एसिडिटी की समस्या अल्सर का रूप भी ले सकती है.

