Kal Ka Rashifal 12 October 2025: मेष से मीन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

कन्या (Virgo)

कन्या- इस राशि के लोगों को नौकरी में दबाव का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि आपको मिलने वाले लाभों में भी कटौती होगी की आशंका है. कोई कुछ कहें तो उस पर गौर करें, हो सकता है कि उनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो. अध्ययन के साथ यदि आय के स्रोत या पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको आज उम्मीद की किरण दिखाई देगी. मूड आज गर्म रहेगा लेकिन मूड को ठीक करने के लिए पसंदीदा कार्यों को बढ़ावा दें, जिससे आप मूड भी ठीक रहें और आप अच्छे से कार्य कर सके. थकान की वजह से तबीयत कुछ ढ़ीली हो सकती है. केवल भरपूर नींद लेने से ही लाभ मिल जाएगा. बाथरूम या फिसलन वाली जगह पर संभल कर चलें, गिरने से चोट लगने की आशंका है.