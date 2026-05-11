Kal Ka Rashifal 12 May 2026: मंगलवार का दिन किसके लिए रहेगा शानदार और किसे रहना होगा सावधान? जानिए सभी राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 12 May 2026: 12 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को अपने व्यवहार, स्वास्थ्य और फैसलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है. ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति आज रिश्तों, करियर, धन और मानसिक स्थिति पर अलग-अलग असर डाल सकती है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.