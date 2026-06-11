Kal Ka Rashifal 12 June 2026: शुक्रवार को किस राशि की खुलेगी किस्मत और कौन रहेगा परेशान? प्रेम, करियर और धन के मामले में क्या कहते हैं सितारे? पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 12 June 2026: 12 जून 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है. कुछ लोगों को रिश्तों में सुखद अनुभव मिल सकता है, तो कुछ को अपने फैसलों में धैर्य रखने की जरूरत होगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज का दिन कई मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.