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Kal Ka Rashifal 12 June 2026: शुक्रवार को किस राशि की खुलेगी किस्मत और कौन रहेगा परेशान? प्रेम, करियर और धन के मामले में क्या कहते हैं सितारे? पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 12 June 2026: 12 जून 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है. कुछ लोगों को रिश्तों में सुखद अनुभव मिल सकता है, तो कुछ को अपने फैसलों में धैर्य रखने की जरूरत होगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज का दिन कई मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 11, 2026 11:58:21 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर रहेगा. आसपास के लोगों से सराहना मिलने के योग बन रहे हैं. किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है. ग्रुप में होने वाली चर्चाओं में अपनी बात सोच-समझकर रखें. दिन आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

पुराने विवाद या तनाव से राहत मिल सकती है. किसी रुके हुए काम में प्रगति देखने को मिलेगी. अपने स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान दें. भविष्य से जुड़ी योजनाओं को मजबूत आधार देने का समय है. जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

परिवार के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. घर के किसी सदस्य से सहयोग मिलने की संभावना है. लंबे समय से मन में चल रही किसी बात पर स्पष्टता मिल सकती है. दिनभर मन प्रसन्न रहेगा और कामों में भी गति बनी रहेगी.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपके सामने कुछ नए अवसर आ सकते हैं. लोगों के साथ संवाद बेहतर रहेगा. किसी महत्वपूर्ण योजना पर आगे बढ़ने का सही समय है. आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज परिस्थितियों को स्वीकार करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखें. धैर्य आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

अपने विचारों को व्यवस्थित करने का यह अच्छा समय है. पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है. निजी जीवन से जुड़े मामलों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. आत्ममंथन से कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज सामाजिक जीवन सक्रिय रह सकता है. लोगों से मेल-मुलाकात बढ़ेगी और नई जान-पहचान भी हो सकती है. कामकाज में गति बनी रहेगी. लंबे समय से रुका कोई कार्य पूरा होने के संकेत मिल रहे हैं.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. स्वास्थ्य और आराम को नजरअंदाज न करें. निजी संबंधों में नरमी और समझदारी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है. किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है. पुराने अटके हुए मामले आगे बढ़ सकते हैं. रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए. कामकाज में व्यस्तता के बीच पर्याप्त विश्राम भी जरूरी रहेगा. किसी पुराने मित्र या परिचित से बातचीत हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना उचित रहेगा.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

प्रेम और रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है. अपने साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है. बातचीत के जरिए कई गलतफहमियां दूर होंगी. सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी बात को लेकर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. अपने विचारों को सही दिशा में लगाने का प्रयास करें. मेहनत और धैर्य के साथ किए गए काम आने वाले समय में अच्छे परिणाम दे सकते हैं.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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