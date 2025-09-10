Aaj Ka Rashifal 11 September: लव लाइफ में आएगी खुशखबरी और किस्मत के सितारे होंगे बुलंद, पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल

तुला राशि (Libra)

क्रूर ग्रहों के प्रभाव में तुला राशि के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को गलत साबित करने जैसी हरकत कर सकते हैं। ऐसे लोग जो फिटनेस से जुड़े सामान का कारोबार करते हैं, वह प्रभावशाली तरीके से डील कर सकेंगे। युवा वर्ग पुराने प्रेम संबंध को भूलकर एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहें है, उन्हें कमजोर विषय पर पकड़ मजबूत बनाने की सलाह दी जाती है। जीवनसाथी या होने वाली जीवनसाथी के साथ कुछ नोकझोंक होने की आशंका है, बातों में बात ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए इस ओर सतर्क रहें। स्वास्थ्य उत्तम है, जरूरत है तो थोड़ी सी सजगता की जिससे आगे भी सेहत अच्छी बनी रहें।