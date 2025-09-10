Aaj Ka Rashifal 11 September: लव लाइफ में आएगी खुशखबरी और किस्मत के सितारे होंगे बुलंद, पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल
Aaj Ka Rashifal 11 September 2025: आज आश्विन कृष्ण पंचमी तिथि, अश्विनी नक्षत्र और ध्रुव योग है। चंद्रमा की बात करें तो वह आज मेष राशि में है जहां मंगल की दृष्टि पड़ रही है। आज के दिन की ग्रहीय स्थिति को देखते हुए मिथुन राशि के लोगों की प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात उनके करियर को नई दिशा देने का काम करेगी तो वहीं वृश्चिक राशि के लोग करियर को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। अन्य मामले में और अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानने के लिए पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए 11 सितंबर 2025 का दैनिक राशिफल।
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के लोगों के किस्मत के सितारे बुलंद है, जरूरत है तो बस थोड़ी मेहनत करने की है, यदि करियर में आगे बढ़ने चाहते है तो स्मार्ट तरीके से काम करने का प्रयास करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस कथन का पालन करते हुए व्यापारी वर्ग को जो भी छोटे-बड़े अवसर मिले, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। युवा वर्ग द्वारा बातचीत करते अपशब्दों का प्रयोग होने की आशंका है, जिस पर आपको कंट्रोल करना है। पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा, यदि किसी सदस्य का जन्मदिन है तो पार्टी का माहौल भी बन सकता है। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खानपान के मामले में थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी है।
वृष राशि (Taurus)
वृष राशि वाले संपर्कों का लाभ उठाते हुए नजर आने वाले हैं, सीनियर की मदद से अपने काम बनवाते हुए नजर आने वाले हैं। बड़ी धनराशि का निवेश मन में अज्ञात भय को जन्म दे सकता है, जिस कारण व्यापारी वर्ग थोड़ी चिंतित अवस्था में नजर आएंगे। रिश्तों की मर्यादा को कायम रखें, यदि किसी रिलेशन में है तो पार्टनर की भावनाओं का भी सम्मान करें। जीवनसाथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, गंभीर मुद्दे की चर्चा उनके संग जरूर करें। ठंडा गरम की स्थिति से भी बचने का प्रयास करें क्योंकि आपको सर्दी, खांसी, कफ, बुखार जैसी समस्या होने की आशंका है।
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के लोग सहनशीलता के गुणों को विकसित करें, क्योंकि कार्यस्थल पर मन दुखाने वाली कुछ बातें हो सकती है। ऐसे लोग जो नए स्टार्टअप का विचार बना रहे हैं और जिन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, उनकी गति कुछ धीमी हो सकती है। प्रभावित व्यक्ति से मुलाकात जीवन को नया मोड़ देने का काम करेगी, सोचने, विचारने और तर्क करने की क्षमता बढ़ने के साथ मजबूत होगी। जो लोग घर से बाहर हैं या कहीं घूमने गए हैं, वह पारिवारिक लोगों के संपर्क में बने रहने का प्रयास करें। स्ट्रेस कम करने के लिए अकेले रहने के बजाय लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। अकेले में रहने के कारण सेहत और नरम हो सकती है।
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि वालों को जो चीजों को देखने का नजरिया बदलना होगा यानी कि नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोजने का प्रयास करें क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही आपको सफलता की ओर बढ़ाएगा। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मीडिया व मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद स्थिति बन रही है। करीबी मित्र बूस्ट अप करने में आपकी मदद करेंगे, इसलिए उनसे मिलना-जुलना करते रहें। परिवार के साथ हुई तकरार आपके हौसले को कम कर सकती है, इसलिए घर के लोगों के विरुद्ध चलने के बजाय साथ चलने का प्रयास करें। चिंता सेहत खराबी का कारण बन सकती है, प्रसन्न रहने की कोशिश करें।
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जो लोग किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर है, वह अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहें। ऐसे लोग जो धातु का व्यापार करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। युवा वर्ग की बात करें तो पारिवारिक व्यक्ति की मदद से शादी की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी लापरवाही के चलते घर के कुछ लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। उच्च रक्तचाप की समस्या होने की आशंका है, दवा के मामले में कोई ढिलाई न बरतें।
कन्या राशि (Virgo)
कार्यस्थल का माहौल बिगड़ने के कारण इस राशि के लोग नौकरी छोड़ने का विचार बना सकते हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी आवश्यकताओं के बारे में विचार जरूर करें। कॉस्मेटिक, साज सजावट का काम या इंटीरियर डेकोरेटिव सामान बेचने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। पढ़ाई से ध्यान भटकने की आशंका है, जिसका कारण विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण भी हो सकता है। माता-पिता को खुश रखने की कोशिश करें, यदि बहुत दिनों से साथ में कहीं बाहर जाना नहीं हुआ है तो आज जा सकते हैं। सावधानी के साथ चलने फिरने के काम करें क्योंकि मोच आने की आशंका है।
तुला राशि (Libra)
क्रूर ग्रहों के प्रभाव में तुला राशि के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को गलत साबित करने जैसी हरकत कर सकते हैं। ऐसे लोग जो फिटनेस से जुड़े सामान का कारोबार करते हैं, वह प्रभावशाली तरीके से डील कर सकेंगे। युवा वर्ग पुराने प्रेम संबंध को भूलकर एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहें है, उन्हें कमजोर विषय पर पकड़ मजबूत बनाने की सलाह दी जाती है। जीवनसाथी या होने वाली जीवनसाथी के साथ कुछ नोकझोंक होने की आशंका है, बातों में बात ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए इस ओर सतर्क रहें। स्वास्थ्य उत्तम है, जरूरत है तो थोड़ी सी सजगता की जिससे आगे भी सेहत अच्छी बनी रहें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
इस राशि के लोग फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस कदम उठा सकते हैं, जो भी करें वह गंभीरता से विचार करने के बाद ही करें क्योंकि वर्तमान समय में लिया गया निर्णय आने वाले कल को प्रभावित करेगा। व्यापारी वर्ग के सोचे हुए काम पूरे होते नजर आ रहे हैं। गुरु का मार्गदर्शन लेते हुए युवा वर्ग करियर की नई राह चुनेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको व्यस्तता की वजह से घर के जरूरी काम भी बीच में छोड़कर जाना पड़ सकता है। किसी कारणवश नींद पूरी नहीं होगी , जिस कारण सिर दर्द और सुस्ती छाई रह सकती है।
धनु राशि (Sagittarius)
ऑफिस के काम से धनु राशि के लोगों को यात्रा पर जाना पड़ सकता है। व्यापारिक स्थिति सामान्य रहेगी, आय और व्यय बराबर मात्रा में होने की संभावना है। युवा वर्ग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव दिखेंगे, जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों से प्रभावित होकर अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। घर के जिस सदस्य को आप अपने गुरु के रूप में देखते है, उन्हें खुश करने के कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। पैरों में दर्द या सूजन के साथ महिलाएं कमर दर्द से भी परेशान हो सकती है।
मकर राशि (Capricorn)
इस राशि के लोग अपने सारे कार्य पूरे रखें, क्योंकि बॉस द्वारा कार्यों की सूची मांगी जा सकती है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। युवा वर्ग वृद्ध जनों की सेवा करेंगे, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में धन भी खर्च कर सकते हैं। पड़ोसी के साथ तालमेल सही बनाकर चलें क्योंकि आपको उनके सहयोग की जरूरत भी पड़ सकती है। घर पर अचानक से कुछ लोगों का आगमन होने की संभावना है। थकान की वजह से बुखार, बदन दर्द जैसी समस्या होने की आशंका है।
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के लोगों की कम बोलने की आदत आपको लोगों की नजरों में अहंकारी बना सकता है, इसलिए कार्यस्थल पर लोगों से घुल मिलकर रहने का प्रयास करें। बिजनेस के लिए कोई नई डील फाइनल हो सकती है। राजनीति से जुड़े युवाओं के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के आसार दिख रहे हैं, आपको जनसुनवाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। संतान को मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, उससे बातचीत करके उसकी समस्याओं का समाधान करें। जो लोग ड्रिंक करते हैं, उन्हें लिवर, किडनी से जुड़ी बीमारी होने की आशंका है, जल्द ही किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना चेकअप कराए।
मीन राशि (Pisces)
वर्तमान समय इस राशि के लोगों के लिए मेहनत और परिश्रम वाला है, इसलिए मेहनत करने में कोई जी चोरी न करें। कारोबार के लिए कुछ जरूरी निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जो न केवल आज बल्कि आगे के लिए भी अच्छे साबित होंगे। युवा वर्ग वाहन या पसंदीदा वस्तुओं की खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। भावनाओं और समस्याओं को साझा करने के लिए व्यक्ति का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि जिन बातों को आप सीक्रेट रखना चाहते थे वह उनके जरिए उजागर हो सकती है। गर्भवती महिलाओं की सेहत नरम हो सकती है, आराम करें और रिलैक्स होने के लिए मेडिटेशन तो जरूर करें।