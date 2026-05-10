Kal Ka Rashifal 11 May 2026: सोमवार को इन राशियों के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव, कुछ को मिलेगा प्यार और सफलता का साथ, तो कुछ को रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal 11 May 2026: 11 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीद, अच्छे अवसर और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को कामकाज में सफलता मिलेगी तो कुछ को अपने व्यवहार और फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. ग्रह-नक्षत्रों की चाल संकेत दे रही है कि आज कई राशियों को अपने करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा, वहीं कुछ लोगों को मानसिक उलझनों और थकान से बचना होगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल.