Kal ka Rashifal 11 March 2026: व्यापार में होगा लाभ, संपत्ति विवाद भी होगा खत्म; किससे रहें बचकर; जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 11 March 2026 | Rashifal Tomorrow | Horoscope Tomorrow : वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (11 मार्च, 2026) को बुधवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है. शीतला अष्टमी का व्रत होली के 8 दिनों बाद अष्टमी तिथि को रखा जाता है इस दिन बसोड़ा पूजा होती है.शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पूजा होती है और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन बुधवार (11 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.