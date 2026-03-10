  • Home>
  • Kal ka Rashifal 11 March 2026: व्यापार में होगा लाभ, संपत्ति विवाद भी होगा खत्म; किससे रहें बचकर; जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 11 March 2026: व्यापार में होगा लाभ, संपत्ति विवाद भी होगा खत्म; किससे रहें बचकर; जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 11 March 2026 | Rashifal Tomorrow | Horoscope Tomorrow : वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (11 मार्च, 2026) को बुधवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है. शीतला अष्टमी का व्रत होली के 8 दिनों बाद अष्टमी तिथि को रखा जाता है इस दिन बसोड़ा पूजा होती है.शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पूजा होती है और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन बुधवार (11 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: March 10, 2026 4:02:14 PM IST

Aries Daily Horoscope
मेष दैनिक राशिफल

बुधवार को परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है. किसी बड़े बिजनेस में आप पार्टनर बन सकते हैं, जिससे लाभ होगा. पत्नी से संबंध मधुर होंगे. आपका दिन अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य में भी लाभ होगा.

Taurus Daily Horoscope
वृषभ दैनिक राशिफल

परिवार बहुत दिनों से चल रहे मतभेद दूर होंगे. बुधवार को आपको काम में सफलता मिलेगी. कुल मिलाकर बुधवार का दिन मनमुताबिक रहने वाला है. आपका मन प्रसन्न रहेगा और सोचे हुए काम पूरे होंगे. कारोबार और व्यापार में निवेश के लिए  किसी सहयोगी से बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी.

Gemini Daily Horoscope
मिथुन दैनिक राशिफल

दफ्तर में लोगों की कुछ बातों को इग्नोर करें वरना किसी से विवाद हो सकता है. बुधवार का दिन भी परेशानियों से भरा हो सकता है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और खानपान पर नियंत्रण रखें. व्यापार और कारोबार में पार्टनर्स से बातचीत के दौरान  वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी है.

Cancer Daily Horoscope
कर्क दैनिक राशिफल

बुधवार को किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है, जिस कारण आपका मन अशांत रहेगा. ध्यान रखें कि बुधवार को आपके विचारों में नेगेटिव थॉट ज्यादा आएंगे. बुधवार को व्यापार में भी आर्थिक सुधार देखने को मिलेगा. यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं.

Leo Daily Horoscope
सिंह दैनिक राशिफल

बुधवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. यात्रा पर जाएं तो सावधानी रखें. व्यापार में सोच विचार कर निवेश करें. व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. बुधवार को आप अपने पत्नी बच्चों के साथ घूमने-फिरने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं.

Virgo Daily Horoscope
कन्या दैनिक राशिफल

बुधवार को आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं. बावजूद इसके आपका दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. अच्छी बात यह है कि अटका हुआ पैसा मिल सकता है, जिससे बिगड़ा हुआ काम बन सकता है.

Libra Daily Horoscope
तुला दैनिक राशिफल

बुधवार का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. स्वास्थ्य में बुधवार को आपको लाभ होगा. कार्य की अत्यधिकता के कारण आप कुछ परेशान रहेंगे. बुधवार को आपको उदासी महसूस होगी. परिवार में प्रॉपर्टी संबंधी विवाद सामने आ सकता है.

Scorpio Daily Horoscope
वृश्चिक दैनिक राशिफल

प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को सावधानी से करें, क्योंकि किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा. बुधवार को व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति नजर आएगी. पुराने लिए लोन के कारण बुधवार को आप आर्थिक तौर से परेशानी महसूस करेंगे. व्यर्थ के विवाद से बचें. सार्वजनिक जीवन में बातचीत के दौरान वाणी पर संयम रखें.

Sagittarius Daily Horoscope
धनु दैनिक राशिफल

कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. बुधवार को किसी नई पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं. प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ के योग बनेंगे.परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है.बुधवार का दिन आर्थिक तौर से आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

Capricorn Daily Horoscope
मकर दैनिक राशिफल

बुधवार को दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी. निवेश संभलकर करें तो नुकसान नहीं होगा.  बुधवार को आपको किसी से मदद मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देखने को मिलेगी.  पत्नी से मतभेद बढ़ेंगे, जिससे परिवार में आपसी कलह बढ़ जाएगी.

Aquarius Daily Horoscope
कुंभ दैनिक राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के व्यवहार से शत्रु भी आपके मुरीद हो जाएंगे. कोई पुराना रुका हुआ काम बुधवार को पूरा हो सकता है. व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. आपके आवश्यक कार्य पूर्ण होंगे. प्रशासनिक क्षेत्र में चल रहे काम में सफलता मिलेगी.

Pisces Daily Horoscope
मीन दैनिक राशिफल

बुधवार को आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है. बुधवार का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहेगा. कोई विशेष ऑफर मिलने से काम में लाभ के योग बनेंगे. बुधवार को आपका मन प्रसन्न रहेगा. ध्यान रखने की बात यह है कि  स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. किसी पुराने मित्र से मिलना होगा, जिससे आप खुश होंगे.

डिस्क्लेमर
डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

