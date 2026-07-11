Aaj Ka Rashifal 11 July 2026: आज इन राशियों की चमकेगी किस्मत, तो कुछ को रहना होगा सतर्क; जानें अपना राशिफल

आज का मिथुन राशिफल

आपकी लव लाइफ़ मज़बूत होती दिख रही है. जो लोग बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा समय है. काम के लिहाज़ से, आप कुछ ऑफ़िशियल कामों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए कर्मचारियों के लिए यह भागदौड़ भरा दिन होगा. कोई पुराना दोस्त मदद माँग सकता है, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यह एक जाल हो सकता है. आर्थिक रूप से आप स्थिर महसूस करेंगे, लेकिन हल्का सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है.