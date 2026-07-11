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Aaj Ka Rashifal 11 July 2026: आज इन राशियों की चमकेगी किस्मत, तो कुछ को रहना होगा सतर्क; जानें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 July 2026: भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब एक अनोखे तरीके से देते हैं और अक्सर ज़िंदगी तब हमारे सामने आती है जब हम योजनाएँ बनाने में व्यस्त होते हैं. आइए देखें कि आज ब्रह्मांड आपके लिए क्या लेकर आया है:


By: Heena Khan | Published: July 11, 2026 7:46:04 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल

बिज़नेस करने वालों को अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कुछ कोशिशें करनी होंगी, वरना सारा मुनाफ़ा प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ ले जाएँगी. आपमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की क्षमता है, इसलिए इस क्षमता का सही इस्तेमाल करें. सेहत के लिहाज़ से आज आप फ़िट महसूस करेंगे.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल

आपका कोई करीबी आर्थिक मदद माँग सकता है. हिचकिचाएँ नहीं क्योंकि यह एहसान चुकाने का अच्छा मौका है. नए बने रिश्तों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं. सलाह है कि इस छोटी सी बात पर ज़्यादा प्रतिक्रिया न दें और समझदारी से मामला सुलझाने की कोशिश करें. आज सामाजिक रूप से सक्रिय रहने से बचें.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल

आपकी लव लाइफ़ मज़बूत होती दिख रही है. जो लोग बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा समय है. काम के लिहाज़ से, आप कुछ ऑफ़िशियल कामों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए कर्मचारियों के लिए यह भागदौड़ भरा दिन होगा. कोई पुराना दोस्त मदद माँग सकता है, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यह एक जाल हो सकता है. आर्थिक रूप से आप स्थिर महसूस करेंगे, लेकिन हल्का सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल

किसी प्रोजेक्ट के लिए क्रिएटिव विज़न को लेकर आपके विचार किसी और से टकरा सकते हैं. इससे आप दोनों के बीच गलतफ़हमियाँ और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, इसलिए ऑफ़र पर नज़र रखें और सबसे अच्छा विकल्प चुनें. आपकी लव लाइफ़ थोड़ी उलझी हुई लग रही है, इसलिए अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बिताएँ और पुरानी बातों को भूल जाएँ.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल

आपके बड़े ग्राहक आपके साथ फ़ायदेमंद बातचीत करने के मौके का इंतज़ार कर रहे हैं. ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है. आप शांति पाने और ध्यान बनाए रखने में संघर्ष करते हुए पाएँगे. आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए जोखिम उठाने में संकोच न करें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल

आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति ज़बरदस्त आकर्षण महसूस कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा नहीं मिले हैं. आज आपका पाचन तंत्र आपको काफ़ी परेशान कर सकता है, इसलिए साफ़-सफ़ाई का ध्यान न रखने वाले खाने से बचें. परिवार के सदस्यों के बीच बहस से तनाव बढ़ सकता है. इसलिए, सभी का तनाव कम करके माहौल को हल्का करने की कोशिश करें.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल

रिश्तों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं. अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं आगे जाने का मौका आपको मिल सकता है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे-छोटे बदलाव आपकी जीवनशैली में बड़े बदलाव ला सकते हैं. अपनी सेहत से जुड़ी आदतों में थोड़ा बदलाव करें, जैसे ज़्यादा पानी पिएं, जंक फ़ूड से बचें और अपनी निजी ज़रूरतों के लिए थोड़ा ज़्यादा समय निकालें; आप खुद ही बदलाव देखेंगे.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल

आप अपने किसी करीबी की बहुत ज़्यादा आलोचना कर सकते हैं क्योंकि अब आप हर चीज़ में परफ़ेक्शन चाहते हैं. आज आपके वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है, इसलिए ज़रूरी सावधानी बरतें. एक नया प्रोजेक्ट आपको अच्छा मुनाफ़ा दिला सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल

अपने साथियों के साथ मेल-जोल बढ़ाने का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि आप अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके ही करियर के रास्ते पर चल रहे होते हैं. इससे आपको अतिरिक्त जानकारी मिलती है और आप अपने व्यक्तित्व में ज़रूरी बदलाव ला पाते हैं. काम का बोझ आपको कुछ निजी वादों को पूरा करने से रोक सकता है. आज पैसे की कोई चिंता नहीं है.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल

हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में कोई बात हो, जो आप दोनों के बीच के बंधन को मज़बूत करने और केमिस्ट्री को गहरा करने में अहम भूमिका निभाएगी. आज का दिन आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा. एक दिन के लिए अपनी विश्लेषणात्मक सोच को किनारे रखें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें. पेशेवर तौर पर, आपको अपने बॉस से तारीफ़ मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल

आज का दिन ऐसा होगा जब आप इस बात को लेकर उलझन में रहेंगे कि किसकी बात सुनें - अपने दिल की या दिमाग की. इस पड़ाव पर अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज़ करना बेवकूफ़ी होगी, जबकि कड़ी मेहनत का बस एक साल ही बचा है. आपकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होती दिख रही है. आपको कॉर्पोरेट जगत में आने वाली चुनौतियों का अनुभव करने का मौका मिलेगा. कुल मिलाकर, आज का दिन बहुत कुछ सिखाने वाला होगा.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल

हो सकता है कि आप अपने प्यार या अपनी गलतियों के बारे में बताना चाहें. आप राहत पाने के लिए अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं. खुद को शारीरिक रूप से फ़िट रखना एक अच्छा विचार होगा. टीचिंग के पेशे से जुड़े लोगों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. ऑफ़िस की राजनीति से दूर रहें. आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे क्योंकि मुश्किल समय में आपका पार्टनर आपका साथ देगा.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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