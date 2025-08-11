Aaj Ka Rashifal: 11 अगस्त का दिन कैसा रहने वाला हैं आपके लिए, मिलेगी कोई खुशखबरी या है संकट के घेरे में, यहां जाने मेष से मीन का आज का राशिफल
Aaj ka Rashifal: आज 11 अगस्त 2025 सोमवार का दिन है और आज आपके साथ क्या-क्या हो सकता है और आज आपका दिन कैसा रहने वाला हैं, इसके बारे में बताया गया है वो भी आपकी राशि के अनुसार। ऐसे में अगर आप भी अपना आज का राशिफल (Today Horoscope) जानना चाहते हैं, तो यहां 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या नहीं।
मेष राशि (Aries) Today Aries Horoscope
मेष राशि वालों आज आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होगी। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा, कोई नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। व्यवसाय में आ रही रूकावटे दूर होंगी। आज कोई खास काम टलने के योग बन रहे हैं। कुछ बड़े सवालों में आपका मन उलझ सकता है। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आप किसी फ्रेंड की पार्टी में शामिल होंगे हैं। जीवनसाथी के साथ ख़ुशी के पल व्यतीत करेंगे, रिश्तों में प्यार बना रहेगा।
वृष राशि (Taurus) Today Taurus Horoscope
वृष राशि वालों आज आपका मन सामाजिक कामकाज में लग रहेंगे। आप किसी बात को लेकर भावुक भी हो सकते हैं। किसी जरूरी काम में परिवार वालो का सहयोग मिलेगा। जीवन में तरक्की मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपको दूसरे लोगों की मदद करने का मौका मिल सकता है। आप पूरा दिन उत्साहित रहेंगे। छात्रों पर गुरु का आशिर्वाद बना रहेगा और करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे।
मिथुन राशि (Gemini) Today Gemini Horoscope
मिथुन राशि वालों आज आपको अचानक से धन लाभ होगा। आपको व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पैसों के मामले में उन्नति के नये रास्ते खुलेंगे। बच्चे आज अपने पिता से कोई नई चीज सीखेंगं। बुजुर्गों की सलाह आज फायदेमंद होगी। नए दोस्तों से मुलाकात आपको फायदा दिलायेगी । आज किसी समारोह में शामिल होने के भी योग हैं । महिलाएं अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर सकते हैं। जीवनसाथी से आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा।
कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope
कर्क राशि वालों आज घर में किसी बड़े की सलाह लेकर ही आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। कामकाज ज्यादा होने से आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है । आज किसी अनजान पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए । आपको किसी को भी बहुत जल्दी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। महिलाएं आज रसोईघर में काम करते थोडीं सावधानी बरते। स्टूडेंट्स के लिये आज का दिन सामान्य रहने वाला है, अच्छे परिणाम के लिए मेहनत जरूर करें। करोबार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बच्चों के साथ मनोरंजक यात्रा पर जा सकते है।
सिंह राशि (Leo) Today Leo Horoscope
सिंह राशि वालों आज किस्मत का पूरा सहयोग आपके मिलेगा। पूराने किए गए कामों से आपको फायदा होगा। नये लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी । आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी । आपका कोई दोस्त अपने परिवार के साथ आपके घर आ सकता है। आपको अचानक से सरप्राइज़ मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपका मन कुछ मीठा खाने का कर सकता है वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरते। सेहत के लिहाज से आप तंदरूस्त रहेंगे।
कन्या राशि (Virgo) Today Virgo Horoscope
कन्या राशि वालों आज आपका दिन समान्य रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को एक बड़ा कॉन्टैक्ट मिलेगा, जिससे आपको काफी फायदा होगा। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। जीवनसाथी की भावनाऔ को समझें , रिश्ते मजबूत होंगे। अपने व्यक्तित्व के दम पर आप समाज के कुछ लोगों को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। इससे आपके मान – सम्मान में बढोतरी होगी। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहेगा। आप शाम को परिवार के साथ किसी मन्दिर में दर्शन के लिये भी जा सकते हैं, साथ ही बाहर डीनर भी करेंगे।
तुला राशि (Libra) Today Libra Horoscope
तुला राशि वालों आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। ऑफिस में सारे काम जल्द ही पूरें कर लेंगे, जिसमें अपके सिनियर्स आपकी मदद करेंगे। दूसरों की बात को सुनने की कोशिश करेंगे। किसी खास क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिये आप तत्पर रहेंगे । काम के प्रति समर्पण होने से अधिकारी वर्ग आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। आज आपकी सोशल मिडिया पर नयें लोगों से बात होगी। किसी को उधार पैसे देने से बचें। शाम का समय जीवनसाथी के साथ जिससे आपका पार्टनर आपसे काफी खुश होगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे।
वृश्चिक राशि (Scorpio) Today Scorpio Horoscope
वृश्चिक राशि वालों आज नौकरीपेशा वाले लोगों को आज नया ऑफर मिलेगा। सामाजिक कामों में आप सफल होंगे। आज आप वाहन खरिदने का मन बनायेंगे। आपका कोई बहुत समय से अटका हुआ काम भी आज पूरा हो जायेंगा। आज कुछ लोग आपसे सहयोग मांग सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ समय बितायेंगे जिससें आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप कोई ऐसा काम करेंगे, जिससे आपकी तारीफ होगी। घर पर छोटी-सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं जिससे घर में लोगों का आना-जाना भी लगा रहेगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
धनु राशि (Sagittarius) Today Sagittarius Horoscope
धनु राशि वालों आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज ज्यादातर चीजें बहुत आसानी से सुलझती जाएंगी। आपको कुछ नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिनसे पैसा कमाने के नये विचार आपको मिल सकते हैं । शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज आप अपनी जीवनशैली में बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं। रुके हे काम पूरें होंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। आपको संचार-साधनों से फायदा होगा।
मकर राशि (Capricorn) Today Capricorn Horoscope
मकर राशि वालों आज आपका अत्मविश्वास रहेगा। कोई भी काम आज आप समय से पूरा कर लेंगे। मिल कर किये गए कामों में आपको बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। बच्चों के साथ आज टाइम स्पेंड करें। आज आपको सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे काम में आज आपकों सफलता मिल सकती है। सेहत के मामले में आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है । पैसों को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।
कुंभ राशि (Aquarius) Today Aquarius Horoscope
कुंभ राशि वालों आज आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। कारोबार के लिए कोई क्लाइंट मिलेगा। किसी पुरानी बात को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन बच्चों के खेल-कूद से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जायेगी। करोबार में आ रही आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो आज के लिये प्लान टाल दीजिये। जितना हो सके, घर में समय बिताएं। इससे सबके साथ आपके रिश्तें बेहतर होंगे। आपके घर में किसी समारोह का आयोजन भी हो सकता है।
मीन राशि (Pisces) Today Pisces Horoscope
मीन राशि वालों आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। सोचा हुआ काम पूरा हो जायेगा। आपको पैसे कमाने के लिए नए मौके मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी-खासी सफलता मिलेगी। रचनात्मक काम में लगे लोगों को आज बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापार के सिलसिले में आपको किसी करिबि से सलहा करनी पड़ेगी आपके सभी रूके हुए काम पूरें होंगे। संतान के साथ विवाद होने की संभावना बन रही है, इसलिए आज अपने गुस्से पर काबू बनाये रखें। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप अपनी भावनाओं को लेकर कुछ सोच-विचार कर सकते हैं। दोस्तों से मिलकर आपको किसी काम में फायदा भी होगा।
Disclaimer
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।