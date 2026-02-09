Kal Ka Rashifal 10 February: किन्हें मिलेगी जॉब में तरक्की, किसे मिल सकता है धन का लाभ, जानिये 10 फरवरी को क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे?

Horoscope Tomorrow | Rashifal Tomorrow | Kal Ka Rashifal Tuesday 10 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (10 फरवरी, 2026) को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है. मंगलवार को ही फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि भी रहेगी. इस तरह मंगलवार को दिन की शुरुआत अष्टमी तिथि से होगी. इसका समापन सुबह 7 बजकर 27 मिनट पर होगा. इसके बाद दिन के अंत तक नवमी तिथि से होगी. मंगलवार को दिन की शुरुआत ध्रुव योग से होगी. इसका समापन सुबह 1 बजकर 42 मिनट पर होगा. इसके बाद दिन के समापन तक व्याघात योग शुरू हो जाएगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.