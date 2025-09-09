Aaj ka rashifal 10 september 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगी करियर में सफलता, पढ़े पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल
Aaj ka Rashifal, 10 September 2025 : आज के दिन ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, रेवती नक्षत्र और वृद्धि योग है। तो वहीं आज शाम 04:03 मिनट पर पंचक भी समाप्त हो जाएंगे, ग्रहों के प्रभाव में कैसा बीतेगा, तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल।
मेष
इस राशि के लोग जरूरी कार्यों को लंबित करने की भूल न करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैतृक व्यापार से जुड़े निर्णय लेने से पहले पिता या बड़े भाई की सलाह लेना न भूलें, उनकी सलाह से कारोबार को अच्छा मुनाफा होगा। युवा वर्ग अतीत की अनसुलझी भावनाओं से घिरे नजर आ सकते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके पुराने गम से बाहर निकलने का प्रयास करें। ऐसे लोगों के संपर्क में रहे, जो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वह आपका जीवनसाथी हो या घर का अन्य कोई सदस्य हो। मानसिक स्थिति का संतुलन कुछ बिगड़ सकता है, छोटी-छोटी बातों पर क्रोध आएगा और मूड भी खराब होगा।
वृष
इस राशि के जॉब करने वाले लोगों की उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नेतृत्व क्षमता में भी पहले से सुधार होगा। कारोबार के लिए कुछ बड़ा सोचेंगे और करेंगे, जिसके बाद से व्यापार में मजबूती आएगी। यदि आप किसी रिलेशन में है, तो एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करेंगे, आपके संबंध भी मजबूत होंगे। पुराने रिश्तेदार या पड़ोसियों से भेट करने का मौका मिलेगा, संग समय व्यतीत और बातचीत करके आपको काफी अच्छा लगेगा। विजन कमजोर हो सकता है, यदि लैपटॉप पर काम करते है तो आंखों की सेहत का खास ध्यान रखें।
मिथुन
मिथुन राशि के सहकर्मी सहायक होंगे, कार्यस्थल पर मिल बांटकर काम करने की प्रवृत्ति को सभी लोग बढ़ावा देंगे। व्यापारी वर्ग अपने कार्यों को लेकर अलर्ट रहें क्योंकि अच्छे कार्य मान सम्मान में वृद्धि की वजह बनेंगे। युवा वर्ग को अनुभव का लाभ मिलेगा, पूर्व के काम वर्तमान समय में लाभदायक साबित होंगे। भाई-बहनों के साथ बाहर शिव धाम या अन्य किसी जगह पर जाने की योजना बन सकती है। सेहत में दांतों या मसूड़ों से जुड़ी किसी तरह की समस्या होने की आशंका है, डेंटिस्ट से रूटीन चेकअप कराते रहे।
कर्क
इस राशि के होटल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की अन्य कोई जॉब करने वाले लोगों के काम की प्रशंसा होगी। व्यापारी वर्ग शत्रुओं की साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों के साथ बाहरी गतिविधियों पर भी नजर रखें। युवा वर्ग अपने मान-सम्मान के बचाव के लिए झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन यह लड़ाई हाथापाई में तब्दील न हो इस बात का भी ध्यान रखें। छोटी संतान के मामले में हर तरह से सावधानी बरतनी है, फिर चाहे वह सेहत हो या उसकी संगत दोनों का ही ध्यान रखें। सेहत में कान से जुड़ी समस्या उभर सकती है, इस ओर ध्यान दें।
सिंह
सिंह राशि के लोगों के काम दिन की शुरुआत में कुछ धीमे रहेंगे लेकिन दोपहर के बाद से काम में तेजी देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग को ठगो से सावधान रहना है, ग्राहक बनकर कोई ठगने की कोशिश कर सकता है। युवा वर्ग अनावश्यक घूमना-फिरना कम करें अन्यथा सुनहरे अवसरों से चूक सकते हैं। कोई जरूरी डाक्यूमेंट या कीमती सामान के गुम होने की आशंका है, चीजों को संभालकर रखें। यात्रा करने से बचना है क्योंकि यात्रा के दौरान सेहत खराब होने से यात्रा का प्रयोजन अधूरा रह सकता है।
कन्या
इस राशि के लोग जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करें और आवश्यक कार्यों में सजगता बनाए रखें। कारोबार की नई तकनीकियों को सीखने के लिए व्यावसायिक शिक्षा सीखने की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसे सीखने में अपना शत प्रतिशत देंगे। विद्यार्थी वर्ग को आगामी परीक्षा की अभी से तैयारी शुरु कर देनी चाहिए, इस समय लर्निंग और रिवीजन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। पति-पत्नी दोनों के सहयोग से दांपत्य जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे, साथ ही कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। अग्नि दुर्घटना के प्रति सचेत रहना है क्योंकि फायरी प्लेनेट एक्टिव है और वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तुला
तुला राशि के लोगों ने काम से संबंधित जो लक्ष्य तय किया है, वह वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से सही है या नहीं, यह समझना होगा। साझेदार के साथ संबंध मजबूत होंगे, उनके साथ किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग बन सकती है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तनाव के कारण उनके आत्मविश्वास में कुछ कमी आ सकती है। परिवार के सदस्यों के प्रति उनकी जरूरतों को पूरा करने में भी आपका समय व्यतीत होगा। गहरे चिंतन करने से बचें अन्यथा डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, इससे बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले।
वृश्चिक
वृश्चिक राशि के लोग भरोसेमंद व्यक्ति को अपना साथी बनाएं, क्योंकि लोग आस्तीन का सांप बनकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कारोबार को चलाने के लिए बल की नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत है, इसलिए दिमाग का प्रयोग करते हुए कोई डील साइन करें। युवा वर्ग अपडेट रहने के लिए कोर्स आदि करने का विचार बना सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में काफी सहायक होगा। अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनके विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य करने से बचें। जरूरी न्यूट्रिशन की कमी के कारण सेहत डाउन हो सकती है, अपना ध्यान रखें।
धनु
इस राशि के लोग कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाएं क्योंकि पुराने तरीके से काम करने पर समय खर्च ज्यादा होगा। व्यापारी वर्ग को प्रैक्टिकली होकर निर्णय लेने होंगे, क्योंकि भावुकता कहीं न कहीं आपको डुबो सकती है। युवा वर्ग को मन पर काबू करना है क्योंकि गलत निर्णय लेकर आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में शांतिपूर्वक और विवेक से काम लेना होगा, घर के लोगों का समर्थन इकट्ठा करने का प्रयास करना होगा। सर्दी-बुखार के कारण जकड़न की समस्या हो सकती है, दो चार दिन के लिए ठंडी चीजों से दूर रहे।
मकर
मकर राशि के जो लोग कंपनी का लेखा-जोखा संभालते है, वह कार्यों को रिचेक जरूर करें। व्यापारी वर्ग दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएंगे, आज का दिन सामाजिक कार्यों में व्यतीत होगा। विद्यार्थी वर्ग सुबह के समय का सदुपयोग करें, इस समय का प्रयोग पढ़ने और रिवीजन जैसे कार्यों के लिए करना चाहिए। प्लानिंग के साथ काम करना होगा, अन्यथा आपको काम तो खराब होंगे ही साथ धन खर्च भी ज्यादा होगा। धूल मिट्टी के कारण सांस लेने में समस्या होने की आशंका है।
कुंभ
इस राशि के लोगों पर सीनियर की ओर से काम का दबाव बढ़ सकता है। कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी, रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते है, तो बढ़ सकते हैं। लव रिलेशन में आप पार्टनर से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, जो आपके दुख की वजह बन सकता है। जो भी बचत की थी, उसे घर के कार्य पर खर्च करना पड़ सकता है। लंबे खर्चे वाले कार्यों को कराने से अभी रुकना चाहिए। ग्रहों की चाल से सेहत में राहत की सांस मिलेगी, सेहत ठीक होने से बाहर डिनर का प्लान बना सकते हैं।
मीन
मीन राशि के लोगों को कार्यस्थल पर मान सम्मान मिलेगा, जूनियर लोगों के लिए आप प्रेरणा भी बनेंगे। व्यापारी वर्ग लीगल मैटर में सावधानी बरते, सही और अनुभवी लोगों से संपर्क करने से इन मामलों से राहत मिलेगी। युवा वर्ग के किसी व्यक्ति के माध्यम से रुके हुए काम बनने की संभावना है। महिलाओं ने घर परिवार के लिए जो भी निर्णय लिए है , वह उनके परिवार के लिए सही साबित होंगे। खानपान पर कंट्रोल करने के साथ प्राणायाम भी जारी रखें, वर्तमान परिवेश में आपका फिट रहना जरूरी है।