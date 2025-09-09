Aaj ka rashifal 10 september 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगी करियर में सफलता, पढ़े पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल

मेष

इस राशि के लोग जरूरी कार्यों को लंबित करने की भूल न करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैतृक व्यापार से जुड़े निर्णय लेने से पहले पिता या बड़े भाई की सलाह लेना न भूलें, उनकी सलाह से कारोबार को अच्छा मुनाफा होगा। युवा वर्ग अतीत की अनसुलझी भावनाओं से घिरे नजर आ सकते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके पुराने गम से बाहर निकलने का प्रयास करें। ऐसे लोगों के संपर्क में रहे, जो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वह आपका जीवनसाथी हो या घर का अन्य कोई सदस्य हो। मानसिक स्थिति का संतुलन कुछ बिगड़ सकता है, छोटी-छोटी बातों पर क्रोध आएगा और मूड भी खराब होगा।