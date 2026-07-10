  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आज किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे रखनी होगी सावधानी; यहां पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आज किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे रखनी होगी सावधानी; यहां पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: और अब शुक्रवार आ गया है, और इसके साथ ही एक और हफ़्ता खत्म हो रहा है. कुछ लोगों के लिए यह खुशी का समय है, तो कुछ के लिए वीकेंड का इंतज़ार खत्म होने वाला है. अपना 10 जुलाई का दैनिक राशिफल यहाँ पढ़ें और दिन के बारे में सब कुछ जानें:


By: Heena Khan | Published: July 10, 2026 6:31:31 AM IST

Follow us on
Google News
आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
1/13

आज का मेष राशिफल

आज किसी अचानक हुई मुलाक़ात से कोई फ़ायदेमंद डील हो सकती है. आपमें समकालीन विचारों से आगे रहने की क्षमता है, जिससे कभी-कभी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं.

You Might Be Interested In
आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
2/13

आज का वृषभ राशिफल

जो लोग कुछ नया शुरू करने वाले हैं, वे प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहें, क्योंकि इस बात की बहुत संभावना है कि आपके नए प्रोजेक्ट से जुड़े विचार, जिन पर आप इतने सालों से काम कर रहे थे, वायरल हो जाएं. आपके करीबी लोग आपकी कोई गोपनीय जानकारी प्रतिद्वंद्वियों को लीक कर सकते हैं. पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में किसी नए काम को शुरू करने के लिए यह अच्छा समय नहीं है. आर्थिक रूप से आपको भारी नुकसान हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव होगा. बस भरोसा रखें और उम्मीद न छोड़ें.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
3/13

आज का मिथुन राशिफल

आपके विचारों में दूरदर्शिता और रचनात्मकता की कमी है और इसलिए वे दिन-ब-दिन साधारण होते जा रहे हैं. आज कर्म अपना असर दिखाएंगे, इसलिए धैर्य रखना ही बेहतर है. छात्रों को पढ़ाई-लिखाई से जुड़े फ़ायदे मिल सकते हैं. सेहत और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. बच्चों के साथ ज़्यादा सख़्त होने से बचें.

You Might Be Interested In
आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
4/13

आज का कर्क राशिफल

भले ही ज़िंदगी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रही है, फिर भी आप हार मानने के मूड में नहीं हैं. आप अभी भी पूरे जोश में हैं. आज गुस्सा आपके लिए समस्या बन सकता है. गुस्सा करने से लंबे समय तक अच्छे रिश्ते बनाए रखने में मदद नहीं मिलेगी. योग या ध्यान करें और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें. आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
5/13

आज का सिंह राशिफल

आपको अपने रिश्ते में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आज चिंता का स्तर बढ़ सकता है. संभावना है कि आज जीवनसाथी के साथ बहस हो जाए, इसलिए अपनी आवाज़ के लहज़े पर ध्यान दें. आज काम पर लोगों के साथ मज़बूती से पेश आएं. सुनी-सुनाई बातों से ऊपर उठें और वही करें जो आपको सही लगे.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
6/13

आज का कन्या राशिफल

अगर आपके पास समय और क्षमता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा काम या ज़िम्मेदारियाँ लेने से बचें. हो सकता है कि आपको काम की जगह पर ऐसे लोगों से निपटना पड़े जो खुद से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं. यह आपके लिए एक मुश्किल सौदा हो सकता है, इसलिए स्थिति को बहुत अच्छे से संभालें. आर्थिक रूप से आप स्थिर महसूस करेंगे, लेकिन आज थोड़ी-बहुत सिरदर्द की समस्या हो सकती है.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
7/13

आज का तुला राशिफल

आपकी पर्सनल लाइफ में स्थिरता आती दिख रही है. आप किस्मत वाले हैं कि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो अच्छे और बुरे समय में आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. वे सिर्फ़ अच्छे समय के साथी नहीं हैं. आपको उस व्यक्ति के सामने अपने प्यार का इज़हार करने का मौका मिलेगा जिसे आप पसंद करते हैं. आपके प्रपोज़ल के स्वीकार किए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है. सेहत और पैसे से जुड़े मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
8/13

आज का वृश्चिक राशिफल

आप कुछ समय अकेले बिताना चाहते हैं और इसके लिए आप कुछ भी करेंगे. आज आप लोगों से मिलने-जुलने के बजाय अकेले रहना पसंद करेंगे. हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ मदद मांगे, इसलिए मदद करने में संकोच न करें. सेहत के लिहाज़ से, आप अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में फ़िटनेस से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ शामिल कर सकते हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
9/13

आज का धनु राशिफल

आज आप आज़ाद ख्यालों वाले इंसान रहेंगे जो नए विचारों और सोचने के नए तरीकों के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इस "खुले विचारों" की वजह से किसी मुसीबत में न पड़ें. स्टूडेंट्स में सीखने और याद रखने की ज़बरदस्त क्षमता होगी और वे पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आप पुराने झगड़ों को सुलझाने में व्यस्त रहेंगे. सेहत के लिहाज़ से, आप कल के मुकाबले बेहतर महसूस करेंगे.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
10/13

आज का मकर राशिफल

रोज़ी-रोटी कमाने का एक बिल्कुल नया तरीका आपकी पहुँच में है. अगर कोई अच्छा ऑफ़र लेकर आता है, तो उस पर एक बार ज़रूर विचार करें. अच्छी सेहत के लिए योग या ध्यान करें. काम के मामले में, आपके सीनियर आपको ऊँचा पद दे सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
11/13

आज का कुंभ राशिफल

यह वह समय है जब आप अपने बुरे अतीत से छुटकारा पाना चाहते हैं. अपने दुख-दर्द के विचार आपको परेशान करते हैं, इसलिए आप बस उम्मीद की एक किरण की तलाश में हैं. आपके सामने मौके आ रहे हैं, इसलिए मनचाहे नतीजे पाने के लिए दृढ़ और फ़ोकस्ड रहें और कड़ी मेहनत करें. अतीत की यादें और भावनाएँ फिर से ताज़ा हो सकती हैं, क्योंकि कोई दोस्त या पार्टनर आपकी ज़िंदगी में फिर से लौट सकता है.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
12/13

आज का मीन राशिफल

आपको लग सकता है कि कोई आपको काम के मामले में नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है. हो सकता है कि कोई सहकर्मी आपके और आपके सीनियर के अच्छे संबंधों से खुश न हो और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के तरीके ढूंढ रहा हो. पैसे खर्च होने के योग हैं. सेहत के लिहाज़ से, पुरानी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं और स्वास्थ्य स्थिर रहेगा.

You Might Be Interested In
डिस्क्लेमर - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags:
Aaj Ka RashifalRashifaltoday horascope
Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आज किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे रखनी होगी सावधानी; यहां पढ़ें अपना राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आज किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे रखनी होगी सावधानी; यहां पढ़ें अपना राशिफल - Photo Gallery
Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आज किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे रखनी होगी सावधानी; यहां पढ़ें अपना राशिफल - Photo Gallery
Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आज किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे रखनी होगी सावधानी; यहां पढ़ें अपना राशिफल - Photo Gallery
Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आज किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे रखनी होगी सावधानी; यहां पढ़ें अपना राशिफल - Photo Gallery