  Aaj Ka Rashifal: 10 अगस्त के दिन इन 5 राशि वालों पर बरसेगा धन,लेकिन कुछ राशियों को रहना होगा "सावधान", यहां जाने मेष से मीन तक का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 10 अगस्त के दिन इन 5 राशि वालों पर बरसेगा धन,लेकिन कुछ राशियों को रहना होगा “सावधान”, यहां जाने मेष से मीन तक का आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: 10 अगस्त 2025 शनिवार का दिन है और आज का दिन आपकी लव लाइफ, बिजनेस और नौकरी के लिहाज से कैसा रहने वाला है? आप भी इस बात का पता लगाना चाहते हैं, तो यहां आपको 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज के राशिफल (Today Horoscope) के बारे में बताया गया हैं, जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आज आपके साथ  क्या-क्या होने वाला हैं। कोई अच्छी खबर औपको मिलेगी या फिल कोई संकट की संभावना दिख रही हैं।

By: chhaya sharma Last Updated: August 9, 2025 16:38:12 IST
मेष राशि (Aries) Today Aries Horoscope

मेष राशि वालों आज आपको अपने काम से काम रखने की जरूरत है। किसी तरह के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए । आगर आप किसी कॉस्मेटिक ब्रांड का करोबार कर रहे है तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाकर रखें। और ध्यान रखें कि छोटी सी लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है या कोई डील कैंसिल हो सकती है। नोकरिपेशा लोगो की आय के स्रोतों में वृद्धि होगी । आज बड़े-बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है , साथ ही मॉर्निंग वॉक भी करते रहिये, सेहत अच्छी बनी रहेगी।

वृष राशि (Taurus) Today Taurus Horoscope

वृष राशि वालों आज आपको सफलता पाने के लिए ज्यादा परीक्षर्म करने की जरूरत है। अपने दिनचर्ये में बदलाव लाने से आपको लाभ होगा। सोशल मिडिया के जरिये आप अपने कामो को बढाने की योजना बनायेगें। अगर आप प्रिंटिंग का कारोबार कर रहे है तो आज आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। शाम तक किसी दोस्त की पार्टी का इनविटेशन आ सकता है, वहां जाकर आप इंज्वाय भी करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, साथ ही एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। यात्रा करते समय अपने समान का थोड़ा जयादा ध्यान रखें।

मिथुन राशि (Gemini) Today Gemini Horoscope

मिथुन राशि वालों आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगेगा, इसे अपको कुछ नया और अच्छा सिखने को भी मिलेगा। इस राशी के इंजीनियर्स को किसी नयेप्रोजेक्ट पर कम करने को मिलेगा, आज आपके काम की प्रशंसा भी होगी। छात्रों को पड़ाई में सिनियरस का सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवनसाथी के साथ विडेश घुमने का मन बना सकते है। महिलाए आज आपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने जायेंगे, वहां आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा । आज विवाहित लोगो को आज लव प्रपोसल मिल सकता है।

कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope

कर्क राशि वालों आज आज सामाजिक गतिविधियों में आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा आप इस विषय पर किसी से चर्चा भी कर सकते है। संगीत के क्षेत्र में रुझान वालों को किसी शो में गाने का ऑफर भी मिलेगा। माता-पिता का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। शाम को दोस्तो के साथ समय बितायेंगें। इस राशी के अर्किटेक्चर्य को अपने काम की प्रशंसा सुनने को मिलेगी। वकिलो को लिए दिन बहुत आच्छा है, कोई बड़ी जीत आपको हासील हो सकती है। ट्रांसपोर्ट का बेजनेस करने वाले लोगो को थोडा सभल कर चलने की जरूरत है।

सिंह राशि (Leo) Today Leo Horoscope

सिंह राशि वालों आज आप अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशीश करेंगें। आपकी नये कार्यों में रूचि बढ़ेगी, जिससे आपको कुछ नया सिखने को मिलेगा। अगर आप घर के लिए कोई फर्निचर खरिदना चहाते है तो आज खरिदले। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होगा। बच्चों के साथ किसी पार्क में घूमने जायेंगे। आज भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिलेगा। आज पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी।

कन्या राशि (Virgo) Today Virgo Horoscope

कन्या राशि वालों आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। घर में नन्हे मेहमान के आने के योग भी भन रहे है। ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग होने के कारण आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा बदलाव करने की सोचेंगे, जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने खान-पान में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, जंक-फूड खाने से आपको बचना चाहिए। आज आर्थिक लाभ के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। इस राशि के छोटे बच्चों को पिता से कोई अच्छा-सा गिफ्ट मिलेगा।

तुला राशि (Libra) Today Libra Horoscope

तुला राशि वालों आज आप अपनी जिमेदारीया समझने की कोशीश करेंगें । किसी करिबि दोस्त से बात कर के आपको अपनी समस्या का हल मिलेगा। बिजनेस के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है जीससे आपको फायदा होगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन शानदार रहेगा, लोग आपकी कला से प्रभावित होंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। परिवार में सुखद वातावरण का महौल रहेगा। आज महिलाये किचन में काम करते समय थोडी सावधानी बरते, और बच्चो को भी खेलते हुए ध्यान रखें।

वृश्चिक राशि (Scorpio) Today Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशिवालों आज परिवार वालों का पूर्ण स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा, आपको उनकी मदद से भविष्य की सही राह मिलेगी। आज किसी पड़ोसियों के साथ अनबन होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर सयम जरूर बना के रखें। आज ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी । विदेश में पड़ाई कर रहे लोगो के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपके कुछ मित्र मददगार साबित होंगे । माता-पिता का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। वाहन खरिदने की सोच रहे है तो आज का दिन अच्छा है।

धनु राशि (Sagittarius) Today Sagittarius Horoscope

धनु राशि वालों आज अपने किसी से अपनी निजी समस्याओं को शेयर करने से आपको बचना चाहिए। अंजान व्यक्ति पर भरोसा हानी कारक हो सकता है। कुछ लोगों के गलत बयान से आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ेगी। नये व्यवसाय में पैसा लगाने के बारे में आप सोचेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। पारिवारिक कामों को करने में घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। महिलाओं को शाम को बाहर निकलते समय अपने पर्स का खास ध्यान रखना चाहिए ।समाज में आज आपको पहले किये किसी सामाजिक कार्य के लिए सम्मान मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़गी।

मकर राशि (Capricorn) Today Capricorn Horoscope

मकर राशि वालों आज आप दूसरों पर अपना अच्छा प्रभाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आसपास के कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं । आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी । गंभीर बातचीत में आपको सफलता मिलने की संभावना है जो लोग जॉब की तलाश कर रहे है, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी अच्छी कंपनी में जरूर अपलाई करें ।आपका दिन परिवार वालों के साथ बीतेंगे। आप जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा । गुस्से में किसी से बात करने से आपको बचना चाहिए।

कुंभ राशि (Aquarius) Today Aquarius Horoscope

कुंभ राशि वालों आज व्यापार के मामलों में आपके मन में नए-नए विचार आ सकते हैं। लोगों से मिलना और बातें करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आज सोशल मिडिया के जरिये किसी ऐसे व्यक्ती से बात हो सकती है, जो भविष्य में अपको फयदा दिला सकता है। अगर आप वेब डिजाइनर है तो आपको अपने काम की तारिफ सुनने को मिलेगी। आज लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। महिलाओं का दिन आज रातपूर्ण रहेगा, वह आज अपने उपर समय व्यतित करेंगी।

मीन राशि (Pisces) Today Pisces Horoscope

मीन राशि वालों आज आप परिवारिक कामों में व्यस्त होने के कारण अपने बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु कर्मचारियों का सहयोग अपके साथ बना रहेगा। आज वहान चलाते समय सावधानी बरते किसी प्रकार की चोट लगने या गिरने जैसी आशंका बन रही है। प्रोपर्टी में निवेश कर रहे है तो किसी बडें से सलाह जरूर लें लें। ग्रह परवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवनसाथी आज अपने साथ को कुछ अच्छा बना कर खिला सकते है। आ विवाहितो के लिए आज रिशता आ सकता है। आज आप अपने परिवार वालो के साथ किसी मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते है, वहा आपको काफी शांती महसूस होगी।

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

