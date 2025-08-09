Aaj Ka Rashifal: 10 अगस्त के दिन इन 5 राशि वालों पर बरसेगा धन,लेकिन कुछ राशियों को रहना होगा “सावधान”, यहां जाने मेष से मीन तक का आज का राशिफल

मीन राशि (Pisces) Today Pisces Horoscope

मीन राशि वालों आज आप परिवारिक कामों में व्यस्त होने के कारण अपने बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु कर्मचारियों का सहयोग अपके साथ बना रहेगा। आज वहान चलाते समय सावधानी बरते किसी प्रकार की चोट लगने या गिरने जैसी आशंका बन रही है। प्रोपर्टी में निवेश कर रहे है तो किसी बडें से सलाह जरूर लें लें। ग्रह परवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवनसाथी आज अपने साथ को कुछ अच्छा बना कर खिला सकते है। आ विवाहितो के लिए आज रिशता आ सकता है। आज आप अपने परिवार वालो के साथ किसी मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते है, वहा आपको काफी शांती महसूस होगी।