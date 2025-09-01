Horoscope Today Monday 1 September2025: करियर में आ सकता है बड़ा बदलाव, ग्रहों की चाल कर सकती है आपकी तरक्की तय

Kal Ka Rashifal Monday1 September2025 : ग्रहीय स्थिति के आधार पर राशिफल की गणना की जाती है। 2 सितंबर मंगलवार के दिन की ग्रहों की स्थिति की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि, मूल नक्षत्र और प्रीति योग है। चंद्रमा ने अपनी नीचस्थ राशि से निकलकर धनु राशि में संचरण कर लिया है। तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रह से बनने वाले इस योग में मिथुन राशि के लोगों को संयम के साथ अपने काम करने होंगे क्योंकि आप पर कार्यभार बढ़ने की आशंका है तो वहीं सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यों के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन। आइए जानते है पंडित शशिशेखर त्रिपाठी से कल के राशिफल के बारे में विस्तार से –