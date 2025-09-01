Horoscope Today Monday 1 September2025: करियर में आ सकता है बड़ा बदलाव, ग्रहों की चाल कर सकती है आपकी तरक्की तय
Kal Ka Rashifal Monday1 September2025 : ग्रहीय स्थिति के आधार पर राशिफल की गणना की जाती है। 2 सितंबर मंगलवार के दिन की ग्रहों की स्थिति की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि, मूल नक्षत्र और प्रीति योग है। चंद्रमा ने अपनी नीचस्थ राशि से निकलकर धनु राशि में संचरण कर लिया है। तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रह से बनने वाले इस योग में मिथुन राशि के लोगों को संयम के साथ अपने काम करने होंगे क्योंकि आप पर कार्यभार बढ़ने की आशंका है तो वहीं सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यों के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन। आइए जानते है पंडित शशिशेखर त्रिपाठी से कल के राशिफल के बारे में विस्तार से –
मेष
ग्रहों की स्थिति आपके लिए सपोर्टिव है इसलिए कल के दिन आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। वर्तमान समय को देखते हुए इस समय व्यापारी वर्ग को कारोबार में कुछ बदलाव करने चाहिए, जिससे बिक्री दर में वृद्धि हो सके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले कपल्स पार्टनर से मिलने का विचार बना सकते हैं। अपने कार्यों में बड़े बुजुर्गों की सलाह को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि उन्हें आपसे ज्यादा अनुभव है। सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि कल स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है।
वृष
वृष राशि के लोगों को कार्यस्थल पर कुछ विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, उतार-चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए इसे लेकर परेशान न हो। पुराना निवेश अच्छा रिटर्न दिलाने में मदद करेंगे, तो वहीं कल के दिन की बिक्री औसत ही रहने वाली है। लव पार्टनर की ओर से विवाह का दबाव बन सकता है, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना है। उपहार, अतिथि स्वागत या पार्टी देने जैसे काम के लिए ज्यादा धन खर्च होने की आशंका है। योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें, सुबह के समय पौष्टिक आहार का सेवन करें जिससे सारा दिन एनर्जी बनी रहें।
मिथुन
मिथुन राशि वालों को शांतिपूर्वक काम करने होंगे क्योंकि कल आप पर कार्यस्थल के साथ परिवार की ओर से भी कार्यभार बढ़ने की संभावना है। बड़े निवेश करना व्यापारी वर्ग के लिए रिस्की साबित रहेगा, कल के दिन छोटे-मोटे लाभ से ही काम चलाएं। नौकरी कर रहें युवा वर्ग को किसी जरुरी काम के चलते ऑफिस से अवकाश या हॉफ डे लेना पड़ सकता है। बाहरी व्यक्ति को परिवार में हस्तक्षेप करने देने से रोकें, अन्यथा पारिवारिक माहौल खराब होने में देर नहीं लगेगी। सेहत में फोड़े, फुंसी, मुंहासे जैसी स्किन समस्या से परेशान हो सकते हैं।
कर्क
कर्क राशि के लोग विश्वास को डगमगाने न दें और इसे मजबूत रखें क्योंकि कल के दिन आपको कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग का स्वभाव नए संपर्कों को जोड़ने में मदद करेगा, जिसका कल और आने वाले कल दोनों ही समय में अच्छा लाभ होगा। इधर-उधर के कार्यों से दिमाग हटाकर पढ़ाई पर ध्यान दें, परेशानियों को अपनी उम्र से बड़ी के व्यक्ति से साझा करें, निश्चित रूप से समस्या दूर होगी। जो लोग घर से दूर रहते हैं, उन्हें माता जी के संपर्क में रहना है, फोन के माध्यम से ही उनका हालचाल लें। सेहत में कल के दिन आपको मानसिक तनाव या रक्तचाप कम और उच्च होने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
सिंह
सिंह राशि के लोग काम की सटीकता के चलते लोगों का विश्वास आसानी से जीतने में सफल होंगे। साझेदार के सहयोग से कोई नई और बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। करियर से जुड़ी सलाह मिले तो उसे ध्यानपूर्वक जरुर सुने, क्योंकि यह आपके बड़े काम की हो सकती है। नए कार्यों की शुरुआत में परिवार की ओर से आर्थिक सपोर्ट मिलने की संभावना है। जीवनसाथी का सहयोग आपके कार्यभार को कम करने में मदद करेगा। दिनचर्या में बदलाव सोच समझकर ही करें क्योंकि इसका नकारात्मक असर सेहत पर पड़ता दिखाई दे रहा है।
कन्या
रोजाना के कार्यों से हटकर कन्या राशि के लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियों को संभालने का मौका मिलेगा, जो आपको आगे बढ़ने के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगी । ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन बड़े पैमाने पर खरीदारी से बचने की जरूरत है। स्टेशनरी का काम करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। संगत का सकारात्मक असर युवा वर्ग में देखने को मिलेगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें, उससे जुड़ी छोटी-छोटी समस्या पर भी तत्काल एक्शन लेने की जरूरत होगी। स्किन समस्या परेशानी की वजह बन सकती है, इसलिए पहले से ही सतर्कता बरतें और किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल सोच समझकर करें।
तुला
इस राशि के जो लोग टीम लीडर है वह सदस्यों से बात करते समय कूटनीतिक और सही मुद्दे पर बात करें, प्वाइंट टू प्वाइंट ही बात करने की कोशिश करें। कारोबार में किसी करीबी व्यक्ति की ओर से आर्थिक सहयोग देने की बात कही जा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर आपको अपने छोटे भाई-बहनों को भी आर्थिक सहयोग करना पड़ सकता है। पारिवारिक माहौल कल के दिन ठीक ठाक रहेगा। संतान और जीवनसाथी के सपोर्ट मिलने से आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। पुरानी बीमारी में आराम मिलेगा और सेहत कल के दिन ठीक रहेगी।
वृश्चिक
वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना है और दूसरों के कार्यों की समीक्षा करने से भी बचना है अन्यथा अगली बार आप पर उंगली उठाई जा सकती है। व्यापारी वर्ग काम से प्यार करें तभी कारोबार उन्नति करेगा, तो वहीं कर्मचारी संग व्यवहार अच्छा रखेंगे। सामाजिक कार्यों में भागीदारी की वजह से युवा वर्ग कल के दिन काफी व्यस्त रहेंगे। बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करते समय अपनी मर्यादा न भूलें, अन्यथा बड़ों से डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। न्यूट्रिशन की कमी होने से सेहत में गिरावट आ सकती है, डॉक्टर से परामर्श करके जरूरी जांच कराएं।
धनु
इस राशि के जो लोग बड़े पद पर कार्यरत हैं, वह कार्यस्थल की समय की पाबंदी और अनुशासन को कायम रखें । कारोबार में कुछ बड़े झटके मिल सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से उसे सुलझाने में सफल होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन शुभ है, पढ़ाई पर पूरा फोकस होगा। शादीशुदा लोगों को साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, कहीं बाहर घूमने की योजना भी बना सकते हैं। दिमाग शांत रहेगा, मन लगाकर काम करेंगे और सेहत भी कल के दिन अच्छी रहने वाली है।
मकर
अपनी योग्यता और क्षमता का आकलन करने के बाद ही मकर राशि के लोगों को किसी कार्य की जिम्मेदारी लेनी है। व्यापारी वर्ग स्टॉक मेंटेनेंस को लेकर सतर्क रहें, अन्यथा कई ग्राहक खाली हाथ लौट सकते हैं। युवाओं का कल का दिन चिंतन मनन जैसे कार्यों में बीतने वाला है, आने वाले कल की चिंता करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान दें तो यह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। विवादित स्थिति को टालने का प्रयास करें पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से बहस बाजी होने की आशंका है। तरल और क्षारीय पदार्थ का सेवन अधिक करें अन्यथा वाद, पित्त की समस्या बढ़ सकती है।
कुंभ
बॉस की अनुपस्थिति में सीनियर ही आपके बॉस है इसलिए कुंभ राशि के लोगों को उनकी बातों को अनसुना करने की भूल नहीं करनी है। कल के दिन व्यापारी वर्ग को कुछ कानूनी सलाह मशविरा की जरुरत पड़ सकती है। मित्र के सहयोग से युवा वर्ग के रुके हुए कार्य बनेंगे या यूं समझ लीजिए उनको गति मिलेगी। जीवनसाथी के साथ हुई नोकझोंक को ढील मत दे, गिले शिकवे दूर कर रिश्ते को सुधारने के लिए कल का दिन उपयुक्त है। एसिडिटी की समस्या होने की आशंका है, डिनर के बाद लेटने से पहले कुछ देर वॉक जरूर करें।
मीन
मीन राशि वाले मन लगाकर कार्य करें क्योंकि कल अच्छे कार्यों के बदले बोनस और प्रशंसा जैसी बातें सुनने को मिलेंगी। आय और खर्च बराबर मात्रा में होने से व्यापारी वर्ग के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा। युवा वर्ग जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें, खासतौर पर भावुकता और जल्दबाजी में निर्णय न लेने की भूल तो बिलकुल भी न करें। घर के छोटे सदस्यों की जरूरतों का ख्याल रखें अन्यथा उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। सिरदर्द, आंखों में भारीपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।