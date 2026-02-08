Kal Ka Rashifal 09 Februray: मकर धन के मामले में रहें सावधान, वृषभ की करियर योजनाएं होंगी सफल और कर्क को मिलेगा बड़ा काम, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Horoscope Today | Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal Monday 09 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार (09 फरवरी, 2026) को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है. फाल्गुन माह के इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग बन रहा है. शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. वहीं, राहुकाल सुबह 08 बजकर 29 मिनट से 09 बजकर 51 मिनट तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य कतई ना करें. चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन सोमवार (09 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.