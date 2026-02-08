Kal Ka Rashifal 09 Februray: मकर धन के मामले में रहें सावधान, वृषभ की करियर योजनाएं होंगी सफल और कर्क को मिलेगा बड़ा काम, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Horoscope Today | Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal Monday 09 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार (09 फरवरी, 2026) को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है. फाल्गुन माह के इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग बन रहा है. शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. वहीं, राहुकाल सुबह 08 बजकर 29 मिनट से 09 बजकर 51 मिनट तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य कतई ना करें. चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन सोमवार (09 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष राशि
सोमवार का दिन आपके लिए नए अवसरों का है. आर्थिक मामलों में निर्णय आपको भविष्य के लिए एक मज़बूत नींव बनाने में मदद कर सकता है. अगर आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं, तो यह खास पल होगा. सोमवार का दिन सकारात्मक ऊर्जा और नई संभावनाओं से भरपूर रहेगा. मेष राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन सामाजिक मेलजोल और नए रिश्ते बनाने के लिए बेहतरीन है.
वृषभ राशि
सोमवार का दिन अच्छा है. परिवार में पूजा का आयोजन कर सकते हैं. किसी तरह के विवाद में पड़ने से बचें. ऑनलाइन व्यापार में इस राशि के जातकों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने का योग है. पूरा दिन घर में प्यार के साथ गुजारेंगे. दांपत्य जीवन बेहतर रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा. ध्यान और योग आपको अधिक सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद कर सकते हैं. अपने सपनों को साकार करने का यही सही समय है.
मिथुन राशिफल
सोमवार को अपने दिल की सुनें और अवसरों का लाभ उठाए. यह नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को फिर से जीवंत करने का भी समय है. व्यक्तिगत संबंधों में भी सुधार देखने को मिल सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ सावधानियां बरतें. सोमवार का दिन आपके लिए नए अनुभव और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. .
कर्क राशि
कार्यस्थल पर आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताकर आपको खुशी महसूस होगी. खुद पर भरोसा रखें और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें. व्यापार में सफलता मिलने का योग है, लेकिन किसी जानकार से सलाह लेने के बाद ही निवेश करने में समझादारी है.
सिंह राशि
सोमवार को दिन दिन आपको खुद को अभिव्यक्त करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. सोमवार का दिन अच्छा है. आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है. कला या किसी शौक में हाथ आजमाने का यह सही समय है. अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए नई परियोजनाओं पर विचार करें.
कन्या राशि
सोमवार को कन्या राशि के जातक अपनी रचनात्मकता को भी सामने ला सकते हैं, जो आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी. अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह एक बेहतरीन समय है. लव रिलेशन में हैं तो आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए. अपने विचारों को खुलकर साझा करने से आपके रिश्ते मज़बूत होंगे. सोमवार का दिन आपके विकास, रिश्ते और खुशी के लिए बहुत ही अनुकूल है.
तुला राशि
सोमवार का दिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान देने का समय है. कुल मिलाकर तुला के जीवन में नई ताज़गी और उत्साह लेकर आएगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है. किसी भी तरह के ख़र्चे को लेकर सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर होगा. सोमवार का दिन आपके लिए सद्भाव और शक्ति का प्रतीक है. सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है.
वृश्चिक राशि
सोमवार को आपकी मेहनत और इरादे आपको सफलता की ओर ले जाएंगे. सोमवार का दिन अहम रहने वाला है. आप अपनी ऊर्जा और लगन से सफलता की नई ऊंचाइयों को छूएंगे. अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट पर काम करने का अच्छा समय है. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को शामिल करें. यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद होगा.
थनु राशि
दिन आपके लिए सकारात्मक बदलावों और नई शुरुआत का संकेत है. आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके आस-पास के लोग आपको समझेंगे और आपकी सराहना करेंगे. सामाजिक क्षेत्र में हैं तो सकारात्मक सोच बनाए रखें और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और आगे बढ़ें.
मकर राशि
अपने सपनों पर काम करते रहें और सकारात्मकता का परिचय दें. अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें. आपके सामाजिक जीवन में कुछ नई संभावनाएं पैदा होंगी, लेकिन आपको अपने इरादों से पीछे नहीं हटना है. सोमवार दिन आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों से भरा है. यह मत भूलना और इसी विश्वास के साथ काम करना.
कुंभ राशि
सोमवार को इरादा बनाकर आगे बढ़ते रहें और अपनी सभी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करें. सोमवार का दिन आपके लिए नई संभावनाओं से भरा है. कुंभ अपनी रचनात्मकता और स्वतंत्रता के प्रति अपने जुनून को महसूस करेंगे. आज आप विचारों और भावनाओं के प्रवाह में रहेंगे, जो आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने में मदद करेगा. अपनों के साथ समय बिताने से आपको नई खुशी का अनुभव होगा.
मीन राशि
सोमवार को दोस्ती की सलाह और सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. अपने रिश्तों को मज़बूत करने का यह सही समय है. आपके अंदर की संवेदनशीलता आपको दूसरों के साथ गहरी समझ बनाने में मदद करेगी. यह वह समय है जब आप अपने रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं. योग या ध्यान करने से आपको मदद मिल सकती है.
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.