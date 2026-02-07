Kal Ka Rashifal 08 Februray: यहां पढ़ें रविवार का मेष से मीन तक दैनिक राशिफल, किसे व्यापार में होगा लाभ; किसे मिलेगी नौकरी की तरक्की

Horoscope Today | Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal Sunday 08 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, रविवार (08 फरवरी, 2026) को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पड़ रही है. इस तिथि पर भानु सप्तमी भी है. फाल्गुन माह के इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और गांदा योग का संयोग बन रहा है. राहुकाल शाम 16:39 से 18:01 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस दौरान शुभ कार्य ना करें. दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:56 मिनट तक रहेगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन रविवार (08 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.