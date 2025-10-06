Kal Ka Rashifal 07 October 2025: कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों की चमकने वाली है किस्मत, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 07 October 2025: आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा मीन राशि में वक्री शनि के साथ रहेंगे, रेवती नक्षत्र और ध्रुव योग है. गंड मूल का नक्षत्र होने के कारण आज के दिन जन्मे बच्चे मूल के माने जाएंगे. ग्रहीय स्थिति के प्रभाव को देखते हुए सूर्य नमस्कार से शुरुआत करना तुला राशि के विद्यार्थी के लिए अच्छा रहेगा तो वहीं कर्क राशि के लोगों को वरिष्ठों का सानिध्य मिलेगा, जोकि उन्हें करियर की दिशा में आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा. अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 6, 2025 12:28:25 PM IST

मेष

मेष- ग्रहों की स्थिति को देखते हुए किए हुए किये हुए कार्यों को दोबारा भी करना पड़ सकता है, अच्छा होगा कि समय पर एक ही कार्य करें क्योंकि एक साथ दो काम करने पर कार्यों में गलती की गुंजाइश अधिक रहेगी. कर्मचारी के मनमाने व्यवहार पर अंकुश लगाने की जरूरत है, उनकी कमियों को इग्नोर करने पर आपका ही नुकसान है. लव पार्टनर या किसी करीबी दोस्त के साथ बहस हो सकती है. खरीदारी के योग है, जिसमें बजट से अतिरिक्त खर्च होने की आशंका है. काम के सिलसिले में भाग दौड़ बने रहने से थकान और पैरों में दर्द होने की आशंका है.

वृष

वृष- दूसरे के कार्यों की समीक्षा या आलोचना करने से बचना है और उनकी कमियों को बॉस तक पहुंचाने की गलती तो बिलकुल भी नहीं करनी है. निर्णय लेने में देरी यानी कि हाथ आए अवसर को वापस करना इसलिए व्यापारिक कार्यों को लेकर एक्टिव रहें. अपने निर्णय आपने पार्टनर पर थोपने के बजाय उसे अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास करें. युवा वर्ग को चालाक और होशियार लोगों से सतर्क रहना क्योंकि वह आपको अपनी बातों में फंसा कर काम निकलवाने के प्रयास कर सकते हैं. जो लोग घर से दूर रहते हैं, वह परिवार और संतान को लेकर कुछ परेशान दिखेंगे. ठंडी खाने-पीने की चीजों से परहेज करें, क्योंकि खांसी जुकाम होने की आशंका है.

मिथुन

मिथुन- मिथुन राशि के लोग अंतर्मन की आवाज सुने और खुद पर भरोसा रखते हुए निर्णय ले, आशा है कि आपके निर्णय गलत साबित नहीं होंगे. नए काम की शुरुआत के लिए समय शुभ है लेकिन कार्य से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करने के बाद ही शुरुआत करें. पार्टनर या मित्र को लेकर जो भी शिकवा शिकायत है, उसे कहकर मन हल्का कर सकते हैं, लेकिन जो भी बात करें वह आहिस्ता करें. विद्यार्थी वर्ग मोबाइल का प्रयोग कम करें क्योंकि आंखों से जुड़ी समस्या होने की आशंका है. सिर दर्द होने के कारण स्वास्थ्य कुछ नरम लगेगा, ऐसे में कुछ देर का ब्रेक लेकर आराम करें.

कर्क

कर्क- इस राशि के लोगों को कार्यस्थल पर सीनियर और वरिष्ठ लोगों का सानिध्य मिलेगा, तो वहीं जो लोग टारगेट और कमीशन बेस्ड नौकरी करते हैं, उन्हें भी अच्छा कमीशन मिलने की संभावना है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बिक्री दर में वृद्धि होगी और आपको जबरदस्त लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे, कुछ नए और बड़े सौदे हाथ लगने की भी संभावना है. सहयोगी या मित्र के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिलेगा. पिताजी आज आपसे काफी प्रसन्न रहने वाले हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से भी जमकर तारीफ बटोरेंगे. स्किन केयर करनी है, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए पानी का सेवन अधिक करें और अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रयोग करें.

सिंह

सिंह- दिन उत्साहवर्धक रहेगा, भाग्य का साथ मिलने से सफलता प्राप्त करने के साथ सीनियर से जमकर प्रशंसा भी बटोरने वाले हैं. खपत के अनुसार माल स्टोर करें और समय-समय पर माल भी चेक करते रहे क्योंकि आज कई ग्राहकों के खाली हाथ लौटने की आशंका है. क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कम से कम करें, जोश और दिखावेबाजी के चक्कर में बजट से ज्यादा खर्च होने की आशंका है. काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाकर चलें, इस समय आपको निजी जिंदगी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है. अकेलेपन को अपना साथी बनाने की बजाय लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, यदि यह भी संभव नहीं है तो फोन के माध्यम से लोगों के संपर्क में रहे. मीठे के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दे क्योंकि शुगर बढ़ने की आशंका है.

कन्या

कन्या- इस राशि के लोगों के काम और प्लानिंग में अंतर दिख सकता है, दोनों ही विपरीत दिशा में जाते हुए दिखेंगे. जो लोग कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, उन्हें एक नया मार्ग मिलने की संभावना है. युवा वर्ग संयम से सोच समझ कर आगे बढ़े, दूसरों के विवादित मामले से खुद को दूर रखें. अचानक किसी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. संतान के उम्मीद पर खरा उतरने से घर का माहौल हर्षित और आनंदपूर्ण रहेगा. नकारात्मक माहौल और बातों से खुद को दूर रखें, क्योंकि उसका विपरीत असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है.

तुला

तुला- तुला राशि के लोगों के सोचे समझे काम पूरे होंगे, देर है तो बस आपके मेहनत करने की. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग को अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही काम की शुरुआत करने की सलाह दी जाती है. युवा वर्ग एकाग्रता बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत करें. पिता की न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत का भी ध्यान रखें, उनके प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करने का भी प्रयास करें. नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी है, क्योंकि अनिद्रा के कारण सिर दर्द और सेहत खराब महसूस हो सकती है.

वृश्चिक

वृश्चिक- इस राशि के जो लोग सैलून, स्किन केयर या कॉस्मेटिक से जुड़ा कोई काम करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. व्यापारी वर्ग नए स्थान की तलाश शुरू कर दे क्योंकि जल्द ही आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है. युवा वर्ग को अपनी कला के माध्यम से धन कमाने के अवसर मिलेंगे. बड़े भाई-बहन अच्छे मार्गदर्शक के रूप में साबित होंगे, इसलिए उनके साथ संपर्क में बने रहने का प्रयास करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जीवनसाथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. दांतों में दर्द या दांत से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की समस्या होने की आशंका है.

धनु

धनु - धनु राशि के लोग जूनियर के काम पर नजर रखें, बीच-बीच में उन्हें चेक भी करते रहें. व्यापारी वर्ग को किसी उच्च ओहदे के व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने यानी कि काम करने का मौका मिल सकता है, जिनके माध्यम से कारोबार को अच्छी गति मिलने की भी संभावना है. युवा वर्ग के जीवन में पुराने अध्यायों का अंत और नई शुरुआत होगी, यह आपके करियर के लिए एक अच्छा टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है. घर पर साफ सफाई और इंटीरियर चेंज से जुड़े काम की शुरुआत होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है. सेहत में खांसी जुकाम की समस्या का इलाज करें, अन्यथा समस्या ज्यादा बढ़ सकती है.

मकर

मकर- इस राशि के लोग सहकर्मी के साथ संबंध मधुर रखने का प्रयास करें क्योंकि रिश्तों में कड़वाहट आने की आशंका है. वित्तीय व्यवस्था कमजोर होने के कारण व्यापारी वर्ग लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. युवा वर्ग अपने पहनावे और व्यवहार से काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे. घर की महिला सदस्य के साथ बहसबाजी होने की आशंका है, जिससे आपको बचने के हर संभव प्रयास करना है. स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें. दूसरों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना है. धूल मिट्टी के कारण इंफेक्शन होने की आशंका है.

कुंभ

कुंभ- कुंभ राशि के लोग जो भी कार्य और जिम्मेदारी ले, उसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती न करें, बल्कि पूरा होने के बाद ही सौंपे. कारोबार में कुछ नुकसान होने की स्थिति बन रही है, ऐसे में पहले से सतर्क रहें. प्रेम संबंध मधुर होंगे, जिन बातों से आपको तकलीफ होती है उसका समाधान निकलेगा. परिवार ,दोस्त और जीवनसाथी से जुड़े निर्णय लेते समय दिल की सुने. सेहत आज के दिन अच्छी रहेगी पुरानी बीमारियों से उभरने का मौका मिलेगा.

मीन

मीन- इस राशि के लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, विशेष रूप से महिला सहकर्मी की मदद मिलने की संभावना है. कारोबार तेज गति से आगे बढ़ेगा, आज के दिन अपेक्षित लाभ होने की संभावना है. युवा वर्ग को कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला है इसलिए अपने रुचिकर कार्यों की खूब प्रैक्टिस करें, जिससे आप अच्छा प्रदर्शन दे सके. दो लोगों के बीच चल रहे मनमुटाव को दूर करने जैसा नेक काम कर सकते हैं. सेहत आज आपकी बढ़िया रहने वाली है.

