Kal Ka Rashifal 07 October 2025: कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों की चमकने वाली है किस्मत, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

सिंह

सिंह- दिन उत्साहवर्धक रहेगा, भाग्य का साथ मिलने से सफलता प्राप्त करने के साथ सीनियर से जमकर प्रशंसा भी बटोरने वाले हैं. खपत के अनुसार माल स्टोर करें और समय-समय पर माल भी चेक करते रहे क्योंकि आज कई ग्राहकों के खाली हाथ लौटने की आशंका है. क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कम से कम करें, जोश और दिखावेबाजी के चक्कर में बजट से ज्यादा खर्च होने की आशंका है. काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाकर चलें, इस समय आपको निजी जिंदगी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है. अकेलेपन को अपना साथी बनाने की बजाय लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, यदि यह भी संभव नहीं है तो फोन के माध्यम से लोगों के संपर्क में रहे. मीठे के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दे क्योंकि शुगर बढ़ने की आशंका है.