Kal ka rashifal 06 October 2025: मेष से मीन राशि वालों के जीवन में हो सकता सकारात्मक बदलाव, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

मिथुन

मिथुन- मिथुन राशि के लोग कार्यस्थल के विवादित मामलों में उलझने के बजाय उन्हें सुलझाने का प्रयास करें. व्यापारी वर्ग को क्रोध अधिक आएगा लेकिन सामाजिक छवि को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत कूल रहना है. युवा वर्ग यदि एडवेंचर्स ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सोच समझ कर प्लानिंग करें, बहुत अधिक जोखिमपूर्ण एडवेंचर को करने से बचना है. परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की कोशिश करनी होगी क्योंकि ग्रहों की चाल घर की शांति भंग करने के फिराक में है. ऋण लेकर खरीदारी करने से बचें और जरूरी चीजों पर ही खर्च करें. झुंझलाने की आदत से बचने का प्रयास करना है क्योंकि मानसिक तनाव में वृद्धि होने की आशंका है.