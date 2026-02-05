Kal Ka Rashifal: मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन? पढ़ें 6 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल

Horoscope Today | Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal Friday 06 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (06 फरवरी 2026) को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है. इसके साथ ही फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि भी रहेगी. शुक्रवार को दिन की शुरुआत में पंचमी तिथि से होगी और इसका समापन सुबह 1 बजकर 18 मिनट पर होगा. इसके बाद दिन के अंत तक षष्ठी तिथि रहने वाली है. वहीं, शुक्रवार के दिन की शुरुआत धृति योग से होगी. यह देर रात 11:36 मिनट तक रहेगा. दिन के अंत तक शूल योग रहेगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.