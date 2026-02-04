Kal Ka Rashifal 5 February 2026: किन 6 राशि वालों को होगा धनलाभ, किसे मिलेगी नौकरी में तरक्की;  पढ़ें कल का मेष से मीन तक राशिफल

Kal Ka Rashifal Thursday 05 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (5 फरवरी 2026) को फाल्गुन माह की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पड़ी है. गुरुवार को राहुकाल 01:57 अपराह्न से 03:19 अपराह्न तक रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य नहीं करना है. गुरुवार को उत्तराफाल्गुनी 10:57 रात तक का योग है. यह भी ध्यान रखें कि चन्द्रमा गुरुवार को कन्या में संचार करेंगे. गुरुवार को सूर्योदय 07:07 बजे होगा और और सूर्यास्त 06:03 शाम तक होगा. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, अगर आप संतान की खुशहाली चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद की पूजा के बाद व्रत का पारण करें. इसके अलावा पति की तरक्की और परिवार को तमाम मुसीबतों से बचाने के लिए भी फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत रख सकते हैं. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.