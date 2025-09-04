Aaj Ka Rashifal 04 September 2025: गुरुवार को किसे मिलेगा सफलता का अवसर और किसे रहना होगा सतर्क

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जो लोग वाणी के माध्यम से पैसा कमाते हैं, यानी कि जिनका ज्ञान और वाणी ही उनकी आय का स्रोत है, वह बहुत सोच समझकर ही किसी को सलाह दे। व्यापारी वर्ग उधारी पर कोई भी सौदा करने से बचें, क्योंकि रकम फंसने की आशंका है। । प्रेम संबंध के लिए दिन अनुकूल है, पार्टनर के साथ पुराने जो भी गिले शिकवे है वह दूर होने की संभावना है।। घर के छोटे सदस्यों की दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत होगी, क्योंकि बिगड़ी दिनचर्या के कारण उनकी मानसिक सेहत खराब होने की आशंका है। सेहत की बात करें तो मानसिक स्थिति कुछ असंतुलित हो सकती है, आप अकारण ही बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं।