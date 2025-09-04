Aaj Ka Rashifal 04 September 2025: गुरुवार को किसे मिलेगा सफलता का अवसर और किसे रहना होगा सतर्क
Aaj Ka Rashifal 04 September 2025: गुरुवार 04 सितंबर के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सौभाग्य योग और वामन द्वादशी है। आज के दिन की ग्रहों की चाल मेष राशि के लोगों को सोच समझकर कीमती सामानों का लेनदेन करने का संकेत दे रही है, तो वहीं सिंह राशि के लोगों को अपने वर्क एक्सपीरियंस और अनुभवों को नए व्यक्ति के साथ साझा करने का मौका मिलेगा। करियर के साथ अन्य पहलुओं के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन? यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। जिससे आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। जाने पंडित शशिशेखर त्रिपाठी से सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि (Aries)
आज के दिन ग्रहों की चाल मेष राशि वालों से अधिक मेहनत कराने के फिराक में है, कार्यों की अधिकता के चलते आपको निजी कार्यों से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। आय के नए स्रोत ढूंढने और नई योजना बनाने में व्यापारी वर्ग आज बिजी रहने वाले हैं। मित्र के सहयोग से युवा वर्ग की परेशानियां दूर होगी। यदि घर पर माता जी अकेली रहती है, तो प्रयास करें कि आज आप उनके आस-पास बने रहें, क्योंकि आज उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सेहत की बात करें तो लंबे समय तक खाली पेट रहने से बचना है, थोड़ी-थोड़ी देर में पानी और हल्का-फुल्का कुछ न कुछ खाते रहने का प्रयास करें।
वृष राशि (Taurus)
वृष राशि के लोगों को सोच समझकर ही किसी व्यक्ति के साथ बातें साझा करनी है क्योंकि आपकी गोपनीय बातों का खुलासा होने की आशंका है। आस- पास नए व्यापारी की बड़े स्तर पर एंट्री होने से आपका काम प्रभावित हो सकता है, ऐसे में संयम से काम ले। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए युवा वर्ग का आज किन्ही कारणों से मूड ऑफ रहेगा। किसी करीबी व्यक्ति के साथ कीमती चीजों का लेनदेन करना पड़ सकता है। संतान के करियर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। सेहत आज के दिन ठीक रहेगी।
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जिन लोगों के पास डाटा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वह अपना कार्य बहुत ध्यानपूर्वक करें, साथ ही डाटा का बैकअप भी लेते चलें। यदि काम के सिलसिले से बाहर है तो कर्मचारी से फोन पर कम्युनिकेशन करते रहें, जिससे गलती से भी काम खराब न हो। आने वाले कल की चिंता में वर्तमान न बर्बाद करें, ईश्वर पर भरोसा करते हुए कुछ चीजें उन पर छोड़ देनी चाहिए। उन क्रियाकलापों को प्राथमिकता दें, जिससे घर का माहौल शांत और खुशनुमा बना रहें। जीवनसाथी के व्यवहार को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए समय अच्छा है, प्रयास करेंगे तो मेहनत रंग लाएगी।
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जो लोग वाणी के माध्यम से पैसा कमाते हैं, यानी कि जिनका ज्ञान और वाणी ही उनकी आय का स्रोत है, वह बहुत सोच समझकर ही किसी को सलाह दे। व्यापारी वर्ग उधारी पर कोई भी सौदा करने से बचें, क्योंकि रकम फंसने की आशंका है। । प्रेम संबंध के लिए दिन अनुकूल है, पार्टनर के साथ पुराने जो भी गिले शिकवे है वह दूर होने की संभावना है।। घर के छोटे सदस्यों की दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत होगी, क्योंकि बिगड़ी दिनचर्या के कारण उनकी मानसिक सेहत खराब होने की आशंका है। सेहत की बात करें तो मानसिक स्थिति कुछ असंतुलित हो सकती है, आप अकारण ही बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं।
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के लोगों को अधीनस्थों को कार्य सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है यानी कि आपको अपने अनुभवों और वर्क एक्सपीरियंस को जूनियर के साथ साझा करने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखें, सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट रखे क्योंकि सामान गुम होने की आशंका है। युवा वर्ग डर का इलाज करें, उसे अपने अंदर बसा कर रखेंगे तो और लोगों से पीछे हो जाएंगे। पिता की सेहत को लेकर एक्टिव होने की जरूरत है क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है। नींद पूरी न होने के कारण सिर दर्द जैसी समस्या सामने उभरकर आ सकती है।
कन्या राशि (Virgo)
जिन लोगों के लिए अभी उनका कार्यस्थल नया है, उन्हें आज कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुराने स्टोर किए गए सामान को पहले निकालने का प्रयास करें, क्योंकि उसके खराब होने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। अनजान लोगों के साथ बहुत जल्दी घुलने मिलने से बचने की कोशिश करनी है, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। भाई-बहन का सहयोग आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, उनके सहयोग से आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे। सेहत में कब्जियत की समस्या बढ़ेगी, फाइबर युक्त अनाज का सेवन करने से फायदा होगा।
तुला राशि (Libra)
तुला राशि वाले अपने कार्य को बोझ न समझे, क्योंकि नीरस भाव के साथ कार्य करने पर कार्य के परिणाम खराब हो सकते हैं। व्यापारिक छवि को मजबूत बनाने का प्रयास करें, यदि आपके पास मदद की उम्मीद से कोई भी व्यक्ति आता है, तो उसे निराश न करें। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद युवा वर्ग रचनात्मक कार्यों के लिए समय निकालेंगे। विचारों को स्वतंत्र रखें, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है इसलिए अब आपको अपने नहीं बल्कि घर के छोटे सदस्यों के स्तर से सोचना चाहिए। शुगर कंट्रोल में रहे इस बात का खास ध्यान रखना है, अच्छे खानपान के साथ कुछ जरूरी एक्सरसाइज करना भी जरूरी है।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन मेहनत के आशाजनक परिणाम मिलने में संदेह है, व्यापारी वर्ग चिंतित होने के बजाय अपनी समस्याओं को अनुभवी व्यक्ति के संग साझा करें। विवाह संबंधी निर्णय में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, इस तरह का कोई भी फैसला पारिवारिक रजामंदी के बाद ही लें। संतान पर नजर रखें, नकारात्मक ग्रहीय स्थिति के प्रभाव में आने से वह अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अधिक चिंता व तनाव सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
धनु राशि (Sagittarius)
कार्यस्थल पर बॉस के समक्ष सभी लोग एक दूसरे को बेहतर साबित करने का प्रयास कर सकते हैं, इस भीड़ में आपको भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आज के दिन व्यापारी वर्ग को किसी जरुरी काम के चलते सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। युवा वर्ग खाली वक्त का सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। वाहन प्रयोग सावधानी के साथ करना है और यातायात के नियमों को अनदेखा करने की गलती तो बिल्कुल न करें।
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन की शुरुआत तो शुभ रहेगी, तो वहीं दिन के मध्य तक अचानक से कार्यभार बढ़ने की संभावना है। व्यापारी वर्ग आज के दिन लिखत पढ़त के कार्य बहुत ही सावधानी के साथ करें, जिससे भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या न हो। जिन लोगों के लव पार्टनर उनके साथ काम करते हैं, उनके बीच अहंकार का बीज फूट सकता है। गृहस्थ जीवन में कुछ गलतफहमी बढ़ सकती है, अच्छा होगा कि आप समय रहते ही पार्टनर की गलतफहमी को दूर करें। वाहन संभलकर चलाएं और सीढ़ी भी आहिस्ता से चढ़े और उतरे क्योंकि पैर में चोट लगने की आशंका है।
कुंभ राशि (Aquarius)
कार्यस्थल के चालक और चतुर लोगों से सतर्क रहें क्योंकि वह आपको बहकाने या आपके कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर सकते हैं। जनरल स्टोर का काम कर रहे लोग अच्छे क्वालिटी का ही सामान स्टोर करें अन्यथा ग्राहकों की ओर से शिकायत पेटी फुल हो सकती है। प्रेम संबंध में कुछ खटपट होने की आशंका है, जिसके चलते युवा वर्ग को पार्टनर की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। भाई-बहनों से खूब पटरी खाएगी और उनके साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। कैल्शियम और आयरन युक्त जैसे आहार का सेवन करें, क्योंकि इसकी कमी से होने वाले रोग होने की आशंका है।
मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के लोगों को रुचिकर कार्य करने का मौका मिलेगा, जिस कारण आज आपका कार्यस्थल पर मन भी लगेगा। तरल पदार्थ जैसे पानी, पेट्रोलियम, सॉफ्ट ड्रिंक या अन्य चीजों का व्यवसाय करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें क्योंकि नियमों की अवहेलना करने पर आपके साथ सख्त रवैया अपनाया जा सकता है। किसी कारणों से घरेलू कार्यों में बाधा आने की आशंका है, इसलिए घर की सभी व्यवस्था को बीच बीच में चेक करते रहें। नींद पूरी न होने से कई तरह की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इस पर ध्यान दें।
