Aaj ka rashifal 03 october 2025: मेष से मीन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 03 October 2025: आज का दिन सभी राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जहां आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए सफलता और प्रगति का होगा, तो वहीं कुछ को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है. आइए, जानते हैं कि आज आपके लिए कौन से सकारात्मक और नकारात्मक पहलू सामने आ सकते हैं और किस प्रकार आप इस दिन को सफल बना सकते हैं. पढ़ें दैनिक राशिफल
मेष
मेष- इस राशि के कानून क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अपनी वाणी और साहस से सफलता मिलेगी. व्यापारी वर्ग कानूनी दांव-पेंच से बच कर रहें, यदि कोई मुकदमा पहले से चल रहा है, तो उसे गंभीरता से लें. युवा वर्ग को उम्रदराज लोगों के साथ तर्क वितर्क करना से बचना है, खासतौर पर जब आपके सामने अपने खड़े हो. जीवनसाथी का आत्मविश्वास और मोटिवेशनल बातें आपका खोया हुआ आत्मविश्वास जगाने का काम कर सकती है. बीपी पेशेंट को चित्त शांत रखना है, चिंता और तेज बोलने के कारण बीपी हाई भी हो सकता है.
वृष
वृष- इस राशि के टारगेट बेस्ड नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अच्छा इंसेंटिव प्राप्त होने की संभावना है. मेहनत करने से नकारात्मक स्थिति भी सकारात्मक परिवर्तित हो सकती है, इसलिए व्यापारी वर्ग मेहनत खूब करें. युवा वर्ग मन लगाकर काम करें सफलता मिलने की पूरी संभावना है. किसी कारण ननिहाल पक्ष जाना हो सकता है, घर के वृद्ध व्यक्ति की सेहत नरम होने की आशंका है. यूरिन व डायबिटीज से संबंधित समस्याओं के प्रति बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है.
मिथुन
मिथुन- मिथुन राशि के सॉफ्टवेयर से जुड़े लोगों को नये प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिल सकता है. व्यापारी वर्ग सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि कुछ गलतियों के कारण इस पर कीचड़ उछलने की आशंका है. युवा वर्ग मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहें क्योंकि आज आपके काम में कई चुनौतियां आने वाली है, जिससे लड़ने के लिए शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही क्षमता की जरूरत होगी. किसी परिचित की बीमार होने की सूचना प्राप्त हो सकती है, जिनसे मिलने के लिए आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है. सेहत को ध्यान में रखते हुए तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें, बहुत अधिक चिंता करने और गंभीर रहने से आपकी सेहत खराब हो सकती है.
कर्क
कर्क- इस राशि के लोगों को ऑफिस में बॉस का और घर पर पिता का सानिध्य प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर लोगों की संख्या कम होने से व्यापारी वर्ग के कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं. अध्ययन में आ रही दिक्कतों में विद्यार्थी वर्ग को राहत मिलने की संभावना है. दंपत्ति के बीच प्यार और तकरार दोनों ही बना रहने वाला है, इसलिए संतुलन बनाने के लिए दोनों को प्रयास करने होंगे. व्यस्तता होने के बाद भी सेहत को प्राथमिकता दें, लापरवाही के चलते दबे हुए रोग पुनः उभर सकते हैं.
सिंह
सिंह- सिंह राशि वाले लोगों के साथ कम्युनिकेशन जारी रखें, क्योंकि संवादहीनता सामने वाले की नजरों में आपको अहंकारी बना सकती है. व्यापारी वर्ग के लिए यात्रा के योग है, जिसका प्रयोजन सिर्फ काम ही होगा. वर्किंग महिलाओं के लिए दिन शुभ है, सैलरी इंक्रीमेंट या पद प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे शुभ समाचार प्राप्त होने की प्रबल संभावना है. माता-पिता की इच्छाओं का ध्यान रखें, उनसे बातें करें और उन्हें रुचिकर कार्य करने के लिए प्रेरित करें. सेहत में सिर दर्द और नींद अधिक आना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
कन्या
कन्या- इस राशि के लोगों को करियर से जुड़ी शुभ सूचना प्राप्त होने की संभावना है, खासतौर से जिन लोगों ने नौकरी के लिए किसी नए संस्थान में आवेदन भरा है. जो लोग ठेके पर काम करते हैं, उन्हें कोई बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है. युवा वर्ग करियर, काम को लेकर काफी गंभीर दिखेंगे, जिसके विषय में वह अपने भाई-बहन या गुरु से भी बात करेंगे. माता पिता से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई काम करें. स्किन केयर के मामले में अलर्ट रहना है, फंगल इंफेक्शन होने की भी आशंका है.
तुला
तुला- तुला राशि महत्वपूर्ण कागजात के मामले में लापरवाही न करें, उसे अपनी निगरानी में सुरक्षित स्थान पर रखें. व्यापारी वर्ग के सोचे हुए काम पूरे तो होंगे बशर्ते आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी. ऐसे युवा जो समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं, उन्हें लोगों से काफी प्रशंसा मिलने वाली है. जीवनसाथी संग कुछ तीखे संवाद होने की आशंका है, समझदारी दिखाते हुए बात को बढ़ने देने से रोकने के लिए खुद को शांत रखने के प्रयास करें. जंक फूड और चिकनाई युक्त भोजन से परहेज करने में ही समझदारी है अन्यथा पेट से जुड़ी पीड़ा उठानी पड़ सकती है.
वृश्चिक
वृश्चिक- इस राशि के लोगों के ऊपर सीनियर की कृपा बनी रहने वाली है, किसी विशेष काम के लिए सीनियर द्वारा आपके नाम का सुझाव दिया जा सकता है. ऐसे लोग जो पार्टनरशिप में नया व्यापार शुरू करने जा रहे है, उन्हें लीगली रूप से इस कार्य को करने पर फोकस करना चाहिए. युवा वर्ग को अनावश्यक दूसरों के मामलों में टांग नहीं अडानी है, यहां तक कि आपको बिना मांगे सलाह भी नहीं देनी है. महिला सदस्य के कारण घर का माहौल अशांत हो सकता है. बीपी पेशेंट क्रोध पर नियंत्रण रखें, मन शांत रखने के लिए भजन कीर्तन करें.
धनु
धनु - धनु राशि के लोगों की नौकरी में परिवर्तन की संभावना है, आप स्वेच्छा से किसी और संस्थान में नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको ट्रांसफर लेटर भी दिया जा सकता है. व्यापारी वर्ग के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे, आज अपेक्षित लाभ होने की भी संभावना है. भाई-बहन की ओर से पसंदीदा उपहार मिल सकता है. महिलाओं को धूल मिट्टी वाली जगह पर जाने से बचने के साथ डस्टिंग के काम से भी परहेज करना है, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से सेहत खराब होने की आशंका है.
मकर
मकर- इस राशि के मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों पर वर्कलोड तो बढ़ेगा ही, साथ काम के चलते भी भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है. कारोबार के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक या मशीनरी सामान खरीदने की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से आपका बजट प्रभावित होने वाला है. कपल्स के लिए दिन शुभ है, आप दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. यदि घर में वाहन है तो उसकी देखरेख करें और सभी जरूरी दस्तावेज भी पूरे रखें, क्योंकि आज किन्हीं कारणों से आर्थिक चोट लगने की आशंका है. जो लोग पान -मसाला या अन्य किसी तरह नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उन्हें सेहत के मामले में खास सतर्क रहना है.
कुंभ
कुंभ- कुंभ राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र का माहौल अनुकूल रहेगा, बॉस की कृपा आप पर जमकर बरसाने वाली है ऐसे में समय और स्थिति का फायदा उठाते हुए कार्य को जल्दी-जल्दी पूरा करने का प्रयास करें. जो लोग खाने-पीने से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ-साथ साफ सफाई का भी खास ध्यान रखना है. विद्यार्थी वर्ग सुस्ती और आलस्य के शिकार हो सकते हैं, जिस कारण मन पढ़ाई करने की जगह आराम की मांग करेगा. पारिवारिक जीवन आज के दिन अच्छा रहेगा. स्पाइसी खाने से परहेज करना है, हल्का और सुपाच्य भोजन करें जिससे पेट चुस्त दुरुस्त रहें.
मीन
मीन- इस राशि के लोगों को शुभचिंतक की ओर से जरूरी जानकारी मिलने की संभावना है. जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन्हें सभी जरूरी जांच पड़ताल करने के बाद भी कोई सौदा करना है. दोस्ती यारी और दिखावे बाजी के चलते युवा वर्ग का आज आर्थिक चूना लगने वाला है. गुरु और गुरु समान बड़े भाई का आदर सम्मान करें, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उनसे विचार विमर्श जरूर करें. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, जीवनसाथी से जो भी वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे. सेहत में गैस्ट्रिक और एसिडिटी की समस्या बढ़ने की आशंका है, जिस कारण सेहत खराब लग सकती है.