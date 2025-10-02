Aaj ka rashifal 03 october 2025: मेष से मीन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल

मकर

मकर- इस राशि के मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों पर वर्कलोड तो बढ़ेगा ही, साथ काम के चलते भी भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है. कारोबार के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक या मशीनरी सामान खरीदने की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से आपका बजट प्रभावित होने वाला है. कपल्स के लिए दिन शुभ है, आप दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. यदि घर में वाहन है तो उसकी देखरेख करें और सभी जरूरी दस्तावेज भी पूरे रखें, क्योंकि आज किन्हीं कारणों से आर्थिक चोट लगने की आशंका है. जो लोग पान -मसाला या अन्य किसी तरह नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उन्हें सेहत के मामले में खास सतर्क रहना है.