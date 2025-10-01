Aaj Ka Rashifal 02 October 2025: बन रहे हैं विवाह के योग, कारोबारियों को होगा बड़ा धन लाभ, जानें यहां राशिफल

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन- मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है, मौज-मस्ती के साथ कार्य करने का मौका मिलेगा. व्यापारी वर्ग को निवेश के मामले में सावधानी बरतनी है, नए क्लाइंट के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है. लव रिलेशन में अहंकार प्यार पर भारी पड़ेगा, जिस कारण आप दोनों में कुछ दूरी आने की आशंका है. माता जी के साथ पैसों को लेकर कुछ कहा सुनी होने की आशंका है, गुस्से में आकर यदि वह आपको दो-चार बातें बोल भी दे तो उसे दिल पर न ले. भविष्य की चिंता पर समय खर्च करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान दें, सेहत पर ध्यान दे, शारीरिक रुप से आज नकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते है.