Aaj Ka Rashifal 02 October 2025: बन रहे हैं विवाह के योग, कारोबारियों को होगा बड़ा धन लाभ, जानें यहां राशिफल

Aaj Ka Rashifal 02 October 2025 : नया दिन, नई उमंग और एक नई शुरुआत के साथ दिन को शुरू करने की सीख देता है. दैनिक राशिफल आपको दिनभर में होने वाली नकारात्मक घटनाओं से सचेत करने के साथ अवसरों का स्वागत करने के लिए भी तैयार करता है. जिससे आप अवसरों का पूरा लाभ उठा सके और होने वाले नुकसान से भी खुद को बचा सकें. आज का दिन भी सभी राशि के लिए अलग-अलग घटनाओं के संकेत दे रहा है, जिसे आप सभी के लिए जानना जरूरी है। आइए जानते है पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा मेष से लेकर मीन तक का दैनिक राशिफल-

By: JP Yadav | Last Updated: October 2, 2025 8:41:04 AM IST

Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष राशि (Aries)

मेष- मेष राशि वालों को अधीनस्थों की सलाह पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी ओर से कोई उचित समाधान मिलने की संभावना है. धन का आवागमन बना रहने से व्यापारी वर्ग का कार्यस्थल पर मन लगेगा, इसी के साथ वह कुछ नए प्रोजेक्ट पर भी निवेश करने का विचार बना सकते हैं. युवा वर्ग मन को हल्का करने के लिए दोस्त या लव पार्टनर संग बातें साझा कर सकते हैं. आज के दिन किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहने वाला है. गले से जुड़ी समस्या होने की आशंका है, परहेज के तौर पर एक-दो दिन ठंडी खाने-पीने चीजों को अवॉइड करें.

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष राशि (Taurus)

वृष- इस राशि के लोग अपने कार्यों को लेकर ऊर्जावान रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापार में नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है. करियर से जुड़े निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा. पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा जीवनसाथी का ऑफिशियल कार्यों में सपोर्ट मिलेगा. संतान के हाव-भाव पर नजर रखें, क्योंकि उनके किसी गलत ट्रैक पर जाने की आशंका है. सेहत में मन किसी बात को लेकर परेशान हो सकता है.

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन- मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है, मौज-मस्ती के साथ कार्य करने का मौका मिलेगा. व्यापारी वर्ग को निवेश के मामले में सावधानी बरतनी है, नए क्लाइंट के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है. लव रिलेशन में अहंकार प्यार पर भारी पड़ेगा, जिस कारण आप दोनों में कुछ दूरी आने की आशंका है. माता जी के साथ पैसों को लेकर कुछ कहा सुनी होने की आशंका है, गुस्से में आकर यदि वह आपको दो-चार बातें बोल भी दे तो उसे दिल पर न ले. भविष्य की चिंता पर समय खर्च करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान दें, सेहत पर ध्यान दे, शारीरिक रुप से आज नकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते है.

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क राशि (Cancer)

कर्क- इस राशि के लोगों को कार्यस्थल पर कुछ विपरीत स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है. मानसिक उलझनों से घिरे नजर आ सकते हैं, हो सकता है जो पैसा आज आपको मिलना था, वह फिर से रुक जाएं. ऐसे युवा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या बिगड़ने की आशंका है. परिवार में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, ऐसे में समझदारी से काम ले और शांति बनाए रखें. रात के समय गरिष्ठ भोजन के सेवन से बचें क्योंकि पेट से जुड़ी समस्या होने की आशंका है.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह राशि (Leo)

सिंह- सिंह राशि वाले ऊर्जावान रहेंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे. लोहा, बर्तन या हार्डवेयर के कारोबार में त्योहार की वजह से तेजी देखने को मिलेगी, व्यापार अच्छी ग्रोथ करेगा. पेंशन या अन्य किसी काम की वजह से सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे थे, तो आज आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, घर पर मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है. दोस्तों के नेटवर्क से आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है. हाथों में दर्द या किसी तरह की चोट लगने की आशंका है.

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या राशि (Virgo)

कन्या- इस राशि के लोगों की मित्र ऑफिस के सहकर्मियों से कुछ खटपट होने की आशंका है. जो लोग फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हैं, उन्हें घर के बड़े लोगों से विचार विमर्श करते रहना है. युवा वर्ग उत्साह के साथ काम करें, उत्साह बिल्कुल भी कम न होने दें. आज आपके द्वारा की गयी मेहनत रंग लाएगी. माता की सेहत का ध्यान रखें, बीपी, शुगर जैसी कई बीमारियों से उनके परेशान होने की आशंका है. संतान का ध्यान रखें उसे किसी तरह का इंफेक्शन होने का खतरा है. फिसलन वाली जगह पर संभलकर रहें क्योंकि गिर कर बैक साइड में चोट लगने की आशंका है.

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला राशि (Libra)

तुला- तुला राशि के लोगों को यदि कार्य मन मुताबिक न मिले, तो भी ऑफर स्वीकार करें क्योंकि यह आपके करियर को नई राह दे सकता है. बिजनेस में नए पार्टनर के जुड़ने की संभावना है, जिनके साथ से आपको काफी फायदा होगा. युवा वर्ग करियर को गति देने के लिए जमकर मेहनत करें. समस्याओं को जीवनसाथी के साथ डिस्कस करें आपको उनकी तरफ से कोई महत्वपूर्ण सुझाव मिल सकता है. घर के बने भोजन का आनंद लें, और जंक फूड से परहेज करें. बाहरी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है.

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक- किसी बड़े अधिकारी की मदद से नौकरी में आपकी उन्नति संभवना है. व्यापार में कोई भी बड़ा परिवर्तन करने से पहले, अपने पार्टनर के साथ बात जरूर करें. किसी समस्या के समाधान के लिए युवा वर्ग को मित्र या गुरु की मदद लेनी पड़ सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर जीवनसाथी व पार्टनर से कहासुनी होने की आशंका है, इस समय आप धैर्य का परिचय दें. नसों में खिंचाव होने के कारण आज सारा दिन आप दर्द से परेशान हो सकते हैं.

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु राशि (Sagittarius)

धनु - सहयोगियों संग मतभेद होने की आशंका है, जिसका असर कामकाज पर पड़ता दिखाई दे रहा है. व्यापारी वर्ग को बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने पर फोकस करना चाहिए, वित्त व्यवस्था मजबूत रखें. प्रेम व मीठी वाणी को हथियार बनाकर आप अपने रिश्तों को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे. निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रयास करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज के दिन अस्थमा की बीमारी से पीड़ित लोगों को सावधान रहने की जरुरत है.

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर राशि (Capricorn)

मकर- इस राशि के नौकरीपेशा लोग अपनी फाइलें और दस्तावेज ध्यानपूर्वक संभालकर रखें. व्यावसायिक जीवन में आपका पद बढ़ेगा और सम्मान की प्राप्ति होगी. लव पार्टनर के साथ हुए मतभेद को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें, वरना बात बढ़ सकती है. बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अत्यधिक क्रोध करने से बचें वरना उनके मन में आपके प्रति प्रेम की जगह भय घर कर सकता है. सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न बरतें और उचित इलाज करें.

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ- कुंभ राशि के लोगों को किसी के भी बहकावे में आने से बचना है, जो भी करें वह अपने दिल और दिमाग की सुनकर ही करें. व्यापार में साझेदारी से मुनाफा होने की संभावना है. भूमि-मकान से जुड़ा यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो उसमें शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं प्रबल है. विद्यार्थी वर्ग शांत माहौल में अध्ययन करें, तभी आपको अच्छे से याद हो सकेगा साथ ही मन को स्थिर बनाए रखने के लिए मेडिटेशन भी करें. कान, गले व त्वचा संबंधी रोग से परेशान हो सकते हैं, इनके प्रति अलर्ट रहने की आवश्यकता है.

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन राशि (Pisces)

मीन- इस राशि वाले सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बना कर रखें और जरूरत पर एक दूसरे की मदद भी करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए पैतृक कारोबार से जुड़ी कुछ रुकावटों के दूर होने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को मल्टी नेशनल कंपनी से डील करने के लिए विदेशी यात्रा करनी पड़ सकती है. युवाओं के लिए आज का दिन मित्र सुख वाला है इसलिए मित्रों के साथ मीटिंग करने का निमंत्रण मिले तो जरूर जाएं. परिवार के मामले में कोई अपना ही धोखा दे सकता है, जिससे मानसिक चोट लग सकती है.चोट चपेट का भय है इसलिए सावधानी के साथ सारे कार्य करें.

