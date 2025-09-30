Aaj Ka Rashifal 01 October 2025: कारोबार में होगा धन लाभ, विवाह के बन रहे हैं योग, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 01 October 2025 : आज से एक नए माह की शुरुआत हो रही है, नए माह का पहला दिन कुछ राशि के लोगों को कर्म, धार्मिकता और सामाजिक गतिविधियों से जोड़े रखने में मदद करेगा. आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और अतिगंड योग है, चंद्रमा कल दोपहर 2:27 तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद वह शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे. आश्विन शुक्ल नवमी तिथि है, नवरात्रि का नौवां दिन महानवमी के नाम से जाता है और यह दुर्गा पूजा और नवरात्रि का आखिरी दिन होता है. जाने पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
मेष राशि (Aries)
मेष- मेष राशि के लोगों के लिए कल का दिन राहत लेकर आया है, लगातार चल रहे हैं बिजी शेड्यूल से ब्रेक मिलेगा. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग का वर्चस्व कायम रहेगा. युवा वर्ग काफी व्यस्त रहने वाले है, किसी जरूरी काम की वजह से सारा दिन भाग दौड़ करनी पड़ सकती है. पारिवारिक दृष्टि से दिन अच्छा है, अपनों के साथ एन्जॉय करने का मौका मिलेगा. मौसमी बीमारी डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर कर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर पहले से सचेत रहें.
वृष राशि (Taurus)
वृष- इस राशि के लोगों की कार्यस्थल पर उपस्थिति जरुरी होगी, पुराना विवाद व्यापारी वर्ग के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है. युवा वर्ग लव रिलेशन के मामले में सिर्फ दिल की सुने, बाहरी व्यक्ति की बाते रिश्ते में दूरी बढ़ा सकती है. मेहमानों की आवभगत के लिए तैयार रहे क्योंकि अचानक से अतिथि आगमन हो सकता है. स्वास्थ्य की स्थिति ठीक-ठाक रहेगी, दिन अपनी मर्जी के मुताबिक इंजॉय कर सकेंगे.
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन- मिथुन राशि के लोगों की मेहनत बढ़ने वाली है, कार्यस्थल को ज्यादा समय देना पड़ सकता है. कारोबार में पिता से सहयोग लेने में संकोच न करें, उन्हें आप से ज्यादा तजुर्बा है इसलिए उनकी सलाह आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है. युवा वर्ग वाहन प्रयोग सावधानी के साथ करें, हाथ पैर में चोट लगने की आशंका है. संतान के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है, ऐसे मामले में जल्दबाजी दिखाने से बचना है. हृदय रोगी जितना ज्यादा हो सके प्रसन्न रहने का प्रयास करें क्योंकि हृदय पर लोड बढ़ने से सेहत बिगड़ सकती है.
कर्क राशि (Cancer)
कर्क- इस राशि के लोगों को उनके पूर्व काम का अनुभव अच्छी नौकरी और बड़ा पद दिलाने में मदद करेगा. काम में जीवनसाथी और संतान का सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से वर्क लोड कम होने के साथ, आप काफी रिलैक्स भी महसूस करेंगे. दूसरों के मामलों में दखलअंदाजी करने से युवा वर्ग को बचना है, अन्यथा यह आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. माता-पिता के मान सम्मान का ध्यान रखें, क्योंकि जाने अनजाने में आपकी बातों से उन्हें ठेस लग सकती है. एलर्जी होने की आशंका है, खाने पीने की चीजों का सेवन करते समय जरूरी एहतियात बरतें.
सिंह राशि (Leo)
सिंह- सिंह राशि के लोगों की लेटलतीफी की आदत, उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, समय रहते ही इस आदत में सुधार लाने का प्रयास करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग के लिए दिन शुभ है, आर्थिक स्रोत के नए दरवाजे खुलेंगे. युवा वर्ग सोची हुई सफलता न मिलने पर कुछ कुंठित महसूस करने के साथ नकारात्मकता से घिरे हुए भी नजर आ सकते हैं. पार्टनर कुछ बातें छिपा सकते हैं, ऐसे में उनसे बात करने की कोशिश करें, हो सकता है कि वह संकोचवश आपसे कुछ न कह रहे हो. लंच या डिनर में पसंदीदा भोजन का लुफ्त उठाने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको खाना हल्का ही रखना है, जिससे अपच की शिकायत न हो.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या- करियर में आगे बढ़ने के लिए इस राशि के लोगों का नई तकनीकियों से अपडेट होना जरूरी है, इसलिए स्वयं को अपडेट करने का प्रयास करें. व्यापारी वर्ग को सोच समझकर माल डंप करना है, क्योंकि माल रखने से लेकर उसे बेचने तक की कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. युवा वर्ग व्यर्थ की चिंता करके अपने कीमती समय को बर्बाद करने की गलती कर सकते हैं. व्यवहार में बदलाव की जरूरत है, लोगों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करें अन्यथा आपके व्यवहार के चलते परिवार के लोग नाराज हो सकते हैं. सेहत में स्थितियां अनुकूल हैं, फिर भी आप दिनचर्या का पालन करें और योग, प्राणायाम करना तो बिल्कुल भी न भूलें.
तुला राशि (Libra)
तुला- तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है. व्यापारी वर्ग को ग्राहकों को प्रसन्न रखना है, उनके साथ बातचीत और व्यवहार नम्र रखें जिससे वह आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे. युवा वर्ग कॉन्फिडेंट और प्रसन्नचित रहें क्योंकि आंतरिक तौर पर प्रसन्न रहने पर ही आप काम में अपना पूरा योगदान दे पाएंगे. गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है. इम्यूनिटी कमजोर होने की आशंका है इसलिए संतुलित और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक- इस राशि के लोग सैलरी से ज्यादा काम पर फोकस करें क्योंकि इस समय आपका काम सीखना ज्यादा जरूरी है. ट्रांसपोर्ट का कार्य करने वाले सजग रहें, आपको किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करें अन्यथा आपके हिस्से के कार्य किसी और को सौंपे जा सकते हैं. बड़े भाइयों के साथ आपके सम्बन्ध काफी अच्छे रहेंगे, जिसका आपको आगे चलकर लाभ भी होगा. यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है. सर्दी जनित रोग होने की आशंका है, इसलिए आपको बहुत अधिक ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु - समय कम होने के कारण धनु राशि के लोग शॉर्टकट तरीके से कम को पूरा करने का प्रयास करेंगे. व्यापारी वर्ग के लिए आर्थिक लाभ के अवसर बन रहे हैं, इस समय सजग रहें और अवसरों का फायदा उठाएं. मन हल्का करने के लिए युवा वर्ग किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातें साझा करेंगे. प्रेम विवाह के लिए घर पर बात करने का विचार बना सकते हैं, जिसमें कुछ लोगों का तो सपोर्ट तो कुछ का विरोध भी मिल सकता है. हड्डियों में चोट लगने की आशंका है इसलिए सतर्कता के साथ सारे काम करें और भारी सामान तो बिलकुल भी न उठाएं.
मकर राशि (Capricorn)
मकर- इस राशि के लोग सहकर्मी के साथ मेलजोल बनाकर चलें और हां यदि किसी का जन्मदिन है तो शुभकामना देना न भूलें. व्यापारी वर्ग विरोधियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें उन्हें हल्के में लेने की भूल न करें. युवाओं को भाग्य का साथ मिलेगा जिसके दम पर आप थोड़ा सा परिश्रम करके ज्यादा सफलता पा सकेंगे. बड़े भाई बहनों से आपको लाभ या कोई गिफ्ट मिलने की संभावना है. पेट के रोगी हैं तो अधिक चिकनाई युक्त भोजन करने से परहेज करना ही ठीक रहेगा नहीं तो बीमार हो सकते हैं.
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ- कुंभ राशि के लोगों की महिला सहकर्मी से बहसबाजी होने की आशंका है, विवादित बातों को टालने का ही प्रयास करें. जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, वह लोग हिसाब-किताब के मामले में पारदर्शिता बनाकर रखें. युवा द्वारा नए व्यक्ति की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको सामने से भी वैसा ही रिस्पांस मिलने की संभावना है. घूमने फिरने जा रहे हैं तो सुरक्षा का ध्यान रखना है, खासतौर पर जब आप जीवनसाथी या परिवार के साथ हो. वजन कंट्रोल करने पर फोकस कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के साथ ही खानपान का भी ध्यान रखें, तभी लाभ मिलेगा.
मीन राशि (Pisces)
मीन- इस राशि के लोग सीनियर की नजर में है, इसलिए सावधानी के साथ अपने कार्य करें. नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग को चौकन्ना रहना होगा. युवा वर्ग करियर को लेकर एक्टिव रहेंगे, जिसमें भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा. महिलाओं के लिए दिन अच्छा है, आपकी डिमांड को न केवल सुना जाएगा बल्कि पूरा करने पर भी जोर दिया जाएगा. बिजी दिनचर्या के बाद भी आपको योग और प्राणायाम जरूर करना है.