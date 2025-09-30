Aaj Ka Rashifal 01 October 2025: कारोबार में होगा धन लाभ, विवाह के बन रहे हैं योग, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया आज का राशिफल

सिंह राशि (Leo)

सिंह- सिंह राशि के लोगों की लेटलतीफी की आदत, उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, समय रहते ही इस आदत में सुधार लाने का प्रयास करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग के लिए दिन शुभ है, आर्थिक स्रोत के नए दरवाजे खुलेंगे. युवा वर्ग सोची हुई सफलता न मिलने पर कुछ कुंठित महसूस करने के साथ नकारात्मकता से घिरे हुए भी नजर आ सकते हैं. पार्टनर कुछ बातें छिपा सकते हैं, ऐसे में उनसे बात करने की कोशिश करें, हो सकता है कि वह संकोचवश आपसे कुछ न कह रहे हो. लंच या डिनर में पसंदीदा भोजन का लुफ्त उठाने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको खाना हल्का ही रखना है, जिससे अपच की शिकायत न हो.