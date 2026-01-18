Aaj Ka Mausam: राजधानी में शीतलहर का कहर जारी, बारिश का अलर्ट जारी; जानें यूपी-बिहार हाल
Today Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अखिल भारतीय मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार, 18 जनवरी से उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में शीत लहर, घना कोहरा और कोहरा पड़ने की संभावना है. पूर्वानुमान में भारत-गंगा के मैदानों और आसपास के पहाड़ी राज्यों में भीषण शीत लहर जारी रहने का संकेत दिया गया है, जिससे अगले कई दिनों तक विजिबिलीटी बाधित रहने के कारण दैनिक जीवन, परिवहन और विमानन संचालन प्रभावित होने की आशंका है.
मौसम विभाग ने दी जानकारी
मौसम विभाग (IMD) की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार, आज 18 जनवरी 2026 को दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, खासकर सुबह के समय. कई जगहों पर मॉडरेट से डेंस फॉग रहेगा, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है और यात्रा में सावधानी बरतनी होगी.
आज का तापमान
आज 18 जनवरी 2026 को दिल्ली में सुबह के समय तापमान काफी ठंडा है, क्योंकि अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है. गभग 10-13°C के बीच आज का न्यूनतम तापमान 6-8°C के आसपास रहेगा. आज का अधिकतम तापमान 20-23°C तक पहुंच सकता है, धूप निकलने पर थोड़ा आराम मिलेगा.
कोहरे का अलर्ट जारी
आज 18 जनवरी 2026 को दिल्ली-NCR में कोहरे का येलो अलर्ट जारी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पर छाया रहेगा, और कुछ इलाकों में घना कोहरा (dense fog) भी संभव है.
विजिबिलिटी काफी कम
विजिबिलिटी सुबह के घंटों में विजिबिलिटी काफी कम (कभी-कभी 50-200 मीटर या इससे भी कम) हो सकती है, जिससे सड़क, हवाई और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.
UP-बिहार के मौसम का हाल
आज 18 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश (UP) और बिहार में मौसम अभी भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से प्रभावित है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दोनों राज्यों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा (dense to very dense fog) छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है.
पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना
आज 18 जनवरी 2026 को पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना हल्की से मध्यम स्तर की बनी हुई है, लेकिन यह मुख्य रूप से ऊंचाई वाले इलाकों तक सीमित रहेगी. मौसम विभाग (IMD) और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है या जल्द शुरू होगा.