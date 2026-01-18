Aaj Ka Mausam: राजधानी में शीतलहर का कहर जारी, बारिश का अलर्ट जारी; जानें यूपी-बिहार हाल

Today Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अखिल भारतीय मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार, 18 जनवरी से उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में शीत लहर, घना कोहरा और कोहरा पड़ने की संभावना है. पूर्वानुमान में भारत-गंगा के मैदानों और आसपास के पहाड़ी राज्यों में भीषण शीत लहर जारी रहने का संकेत दिया गया है, जिससे अगले कई दिनों तक विजिबिलीटी बाधित रहने के कारण दैनिक जीवन, परिवहन और विमानन संचालन प्रभावित होने की आशंका है.