Today Weather: कोहरा-बारिश-आंधी का ट्रिपल अटैक! बादल बढ़ाएंगे इन राज्यों की परेशानी, जानें आज का मौसम

Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी तक का मौसम करवट बदलता दिखाई दे रहा है. कभी धूप तो कभी ठंडी हवाएं तो कभी अचानक बारिश ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. जनवरी के महीने के आखिरी दिनों में भी मौसम ठंडा बना हुआ है. शीतलहर का दौर अब भी जारी है. वहीं कई राज्यों में बारिश के अलर्ट ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. चलिए जान लेते आज का मौसम कैसा रहने वाला है.