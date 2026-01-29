Today Weather: कोहरा-बारिश-आंधी का ट्रिपल अटैक! बादल बढ़ाएंगे इन राज्यों की परेशानी, जानें आज का मौसम

Today Weather: कोहरा-बारिश-आंधी का ट्रिपल अटैक! बादल बढ़ाएंगे इन राज्यों की परेशानी, जानें आज का मौसम
Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी तक का मौसम करवट बदलता दिखाई दे रहा है. कभी धूप तो कभी ठंडी हवाएं तो कभी अचानक बारिश ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. जनवरी के महीने के आखिरी दिनों में भी मौसम ठंडा बना हुआ है. शीतलहर का दौर अब भी जारी है. वहीं कई राज्यों में बारिश के अलर्ट ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. चलिए जान लेते आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली का मौसम
दिल्ली-NCR में लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह येलो अलर्ट आज, गुरुवार के लिए लागू है।
राजस्थान का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, 31 जनवरी से राजस्थान में एक नया मौसम सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। इससे आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और तापमान में उतार-चढ़ाव की भी उम्मीद है।
झारखंड का मौसम
झारखंड में आज चार जिलों गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार में बारिश होने की उम्मीद है। इन इलाकों में 25% तक बारिश हो सकती है, जिसका असर दिन के समय सबसे ज़्यादा दिखेगा। न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की उम्मीद है, जिसके 8-9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
UP का मौसम
गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को लखनऊ में मौसम ठंडा और सूखा रहने की उम्मीद है। सुबह हल्की से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाएगी।
ठंडी हवाओं का सितम
उत्तर भारत में मौसम का असर ज़्यादा गंभीर दिख रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है।
बारिश का अलर्ट
IMD के मुताबिक, 31 जनवरी और 1 फरवरी को राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है।