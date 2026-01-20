  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’

Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’

Today Weather: देश में बढ्रती ठंड ने लोगों की रफ़्तार को हल्का कर दिया है. वहीं दिल्ली से लेकर यूपी तक लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. वहीं इस बढ़ती ठंड में मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया है. IMD के मुताबिक, 22 से 25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित नौ राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान ठंडी हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है. इस भारी बारिश से उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में तापमान में गिरावट आएगी. चलिए जान लेते हैं कि आपके राज्य का हाल कैसा रहने वाला है. 


By: Heena Khan | Published: January 20, 2026 6:10:05 AM IST

Follow us on
Google News
Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’ - Photo Gallery
1/6

इन इलाकों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 25 जनवरी के बीच हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

You Might Be Interested In
Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’ - Photo Gallery
2/6

दिल्ली का मौसम

आज 20 जनवरी को दिल्ली में सुबह का तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि दोपहर में अच्छी धूप निकलेगी. हालांकि, शुक्रवार, 23 जनवरी से राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’ - Photo Gallery
3/6

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में आज सुबह, 20 जनवरी को 10 से ज़्यादा शहरों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है. सुबह के समय अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बाराबंकी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद और मेरठ में हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In
aaj ka mausam - Photo Gallery
4/6

बिहार का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 20 जनवरी को बिहार में मौसम बदल सकता है. आईएमडी ने पटना, गया, जहानाबाद, बक्सर, सीवान, भोजपुर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और खगड़िया में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान लगाया है.

aaj ka mausam 3 - Photo Gallery
5/6

हिरयाणा का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा वालों को 26 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है. वहीं तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिलेगी.

You Might Be Interested In
aaj ka mausam - Photo Gallery
6/6

आज उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा?

आज, 20 जनवरी को उत्तराखंड के लिए मौसम की चेतावनी जारी की गई है. कई शहरों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. इसके अलावा, शुक्रवार को नैनीताल और देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत और उधम सिंह नगर के आस-पास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

Tags:
Aaj Ka MausamDelhi AQIdelhi weathertoday weatherUP Weather
Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’ - Photo Gallery
Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’ - Photo Gallery
Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’ - Photo Gallery
Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’ - Photo Gallery