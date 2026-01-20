Aaj Ka Mausam: 9 राज्यों में भारी बारिश! दिल्ली से लेकर यूपीवालों की छूटेगी कंपकंपी, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’

Today Weather: देश में बढ्रती ठंड ने लोगों की रफ़्तार को हल्का कर दिया है. वहीं दिल्ली से लेकर यूपी तक लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. वहीं इस बढ़ती ठंड में मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया है. IMD के मुताबिक, 22 से 25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित नौ राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान ठंडी हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है. इस भारी बारिश से उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में तापमान में गिरावट आएगी. चलिए जान लेते हैं कि आपके राज्य का हाल कैसा रहने वाला है.