Aaj ka Mausam 15 June 2026: 80 Kmph की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, 13 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 15 June 2026: मॉनसून के चलते दक्षिण के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से सोमवार (15 जून, 2026) को उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत 13 राज्यों में आने वाले दिनों में मौसम सक्रिय रहेगा. इसके चलते बारिश होगी.