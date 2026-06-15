Aaj ka Mausam 15 June 2026: 80 Kmph की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, 13 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल
Aaj ka Mausam 15 June 2026: मॉनसून के चलते दक्षिण के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से सोमवार (15 जून, 2026) को उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत 13 राज्यों में आने वाले दिनों में मौसम सक्रिय रहेगा. इसके चलते बारिश होगी.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (15 जून, 2026) को मौसम सामान्य रहेगा. आंशिक तौर पर आसमान में बादल छा रहेंगे, शाम तक बारिश हो सकती है. अगले 3 दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, संतकबीरनगर, बलिया, मऊ, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में सोमवार (15 जून, 2026) को
बारिश होने की संभावना जताई गई है. पश्चिमी यूपी के मथुरा, अलीगढ़, इटावा, जालौन, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कानपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी में बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में सोमवार (15 जून, 2026) को वेस्ट चंपारण, गोपालगंजा, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, 15 जून के अलावा 16 जून को भी झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड सोमवार (15 जून, 2026) को छिटपुट बारिश की संभावना है. नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसके साथ ही उत्तराखंड में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम सामान्य रहेगा.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में अगले चार से पांच दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने 15 जून और 18 से 20 जून के दौरान तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में सोमवार (15 जून, 2026) को आंधी का अलर्ट जारी है. राजधानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर में तेज आंधी और गरज-चमक की संभावना भी IMD की ओर से जताई गई है. कुछ इलाकों में आंधी-तूफान भी देखने को मिल सकता है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दो से तीन दिनों के दौरान मॉनसून 2026 के कर्नाटक के शेष हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के कुछ क्षेत्रों व दक्षिण छत्तीसगढ़ तक पहुंचने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का अलर्ट है, वहीं पूर्वी भारत में भारी बारिश से जलभराव और भूस्खलन की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है.